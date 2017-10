Producent se pogreza vse globlje

Harveyja Weinsteina so že 8. oktobra odpustili iz filmskega podjetja, ki ga je ustanovil s svojim bratom Bobom in nosi njun priimek, zapustila ga je soproga Georgina Chapman, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je vladi naročil, naj sproži postopek za odvzem odlikovanja Legija časti. Upravni odbor ameriškega združenja producentov je sedaj sprožil postopek za njegovo izključitev, ki se bo končal po 6. novembru, do takrat pa lahko »stari dinozaver« poda svoj ugovor. Newyorška in londonska policija preiskujeta obtožbe o napadih, na preiskavo pa se pripravlja tudi ameriški FBI.









Odločitev ameriške Akademije filmskih umetnosti in znanosti o odvzemu članstva, ki so jo oznanili v soboto, nima primerjave, saj so doslej izključili le tiste, ki so se skušali okoristiti okoli oskarjev. Producentski ceh je doslej člane izključeval le zaradi neplačanih članarin, nikoli pa iz disciplinskih razlogov. Sploh pa ne človeka, ki so mu leta 2013 podelili najvišjo možno nagrado za zgodovinske dosežke v zabavni industriji, s čimer se je Weinstein pridružil Waltu Disneyju, Stevenu Spielbergu in podobnim.









Weinsten je poskrbel za potres, ki je zamajal celotno zabavno industrijo v ZDA in po svetu ter druge. Newyorška državna kongresnica Linda Rosenthal predlaga zakon, da se podjetjem, ki ustrezno ne odgovorijo na spolno nadlegovanje na delovnem mestu, odvzamejo vse davčne ugodnosti. Po družbenih omrežjih pa so se začele kampanje osveščanje, ki se bodo le še širile.









Igralka Alyssa Milano je v nedeljo sprožila akcijo, naj ženske pod geslom »jaz tudi« prijavljajo svoje izkušnje in kampanja se širi na Twitterju in Facebooku. Javno so o aferi in neprijetni auri Weinsteina spregovorile tudi mnoge druge zvezdnice, nekatere izmed njih sicer nikoli ni eksplicitno spolno nadlegoval, so pa začutile, kako nesramen in ustrahovalski je znal biti. Britanska igralka Emma Thompson se dobro spominja njunih nesoglasij, v intervjuju za BBC pa je odkrito govori tudi o tem, da je moških, kot je Harvey v zabavni industriji še mnogo več.









Mnoge igralske kolegice so po prvem plazu obtožb začele izražati tudi svoje obžalovanje, da v zvezi z govoricami o Weinsteinovem neprimernem vedenju, ki so v filmskem svetu krožile že desetletja, niso v preteklosti nič storile. Legendarna Jane Fonda se je v intervjuju za CNN pretresena razkrila, da jo je sram, da ni sama ukrepala že prej, ko ji je igralska kolegica Rosanna Arquette zaupala svojo neprijetno izkušnjo z zloglasnim producentom.









Ženske ugotavljajo, da pravzaprav ne poznajo nobene, ki v življenju vsaj enkrat ne bi bila žrtev napada ali nadlegovanja ali kakšnih nesramnih opazk. V Franciji celo pripravljajo zakon o denarnih kaznih za moške, ki na ulicah nadlegujejo ženske z neprimernimi opazkami. Podobno kampanjo o doživetjih manekenk je na Instagramu sprožila Cameron Russell, v prihodnje pa jih bo še več, saj nobeno delovno mesto ni imuno na takšne vrste težav.









Weinstein je iz sveta mode sprva sicer dobil podporo. Za njega se je zavzela oblikovalka Donna Karan, ki je za People ponovila ničkolikokrat slišano razlago vzroka posilstev. Izjavila je, da so ženske, ki jih je Harvey nadlegoval to nase priklicale same z razkrivajočim načinom oblačenja. Po takojšnjem zgražanju javnosti, se je oblikovalka izgovorila, da je medij njene besede vzel iz konteksta in se javno opravičila ter poudarila, da spolno nadlegovanje NI sprejemljivo in da se ga MORA obravnavati ne glede na vršilca nadlegovanja.









V težavah je tudi filmsko podjetje Weinstein, ki je v ponedeljek dobilo investicijo od sklada Colony, ki ga vodi prijatelj in svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa Thomas Barrack. Poleg tega se dogovarjajo tudi o odkupu podjetja. Barrack je sporočil, da ima podjetje veliko vrednost in potencial za rast, zato z veseljem vlagajo, da mu vrnejo upravičen status ikone neodvisne filmske in televizijske produkcije.







Spolnega nadlegovanja so Weinsteina do sedaj javno obtožile že Asia Argento, Rosanna Arquette, Jessica Barth, Cara Delevingne, Romola Garai, Judith Godreche, Heather Graham, Angelina Jolie, Ashley Judd, Rose McGowan, Lea Seydoux in Mira Sorvino.





Začelo se je v začetku meseca s člankom v časopisu New York Times, ki mu je Weinstein zagrozil s tožbo. Nekaj dni kasneje je podobna pričevanja o napadih na številne slavne igralke objavila revija New Yorker in Weinstein je začel iskati luknjo, v katero bi se lahko skril. Razmišljal naj bi o begu v Evropo, za zdaj pa naj bi šel na zdravljenje odvisnosti od spolnosti nekam v Arizono ali Nevado.