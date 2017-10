Ameriška filmska akademija izločila Weinsteina

»Ne samo da se s tem oddaljujemo od nekoga, ki si ne zasluži spoštovanja svojih stanovskih kolegih, ampak svetu sporočamo, da se je obdobje namernega zatiskanja oči pred sramotnim spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu v naši industriji, končalo. To je skrb zbujajoč problem, ki ne spada v našo družbo,« so člani enotno zapisali v izjavi za javnost.









Za izključitev osramočenega Weinsteina, ki se, kot smo že poročali, zdaj zdravi zaradi odvisnosti od spolnosti, je glasovala dvotretjinska večina članov upravnega odbora akademija oskar, kjer so dejavni najvplivnejši hollywoodski ustvarjalci. Zgodilo se je drugič v zgodovini, da so nekoga odslovili iz svojih krogov, leta 2004 so izključili Carmina Caridija zaradi razpečevanja piratskih posnetkov. Weinstein tako ne bo mogel več nominirati ali glasovati za nominirance ob filmskem spektaklu, podelitvi oskarjev.









Weinsteinovi filmi so prejeli več kot 300 nominacij za zlati kipec, najprestižnejšo filmsko nagrado pa so osvojili kar 81-krat. A vsa slava je v plazu obtožb, med katerim so spregovorile tudi Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Rose McGowan, skopnela: 65-letnik, ki je pred dnevi zapustila tudi žena, se je opravičil za svoje nespodobno vedenje, a obenem zanikal vse obtožbe posilstva in spolnih zlorab, češ da so bili vsi stiki z igralkami sporazumni. Zadnja je svojo zgodbo zaupala britanska igralka Lysette Anthony, ki naj bi jo Weinstein zalezoval, dokler naj ne bi nekega jutra vdrl v njen londonski dom in jo posilil. Zgodilo naj bi se konec osemdesetih, primer preiskuje britanska policija.