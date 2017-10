Stari dinozaver odpuščen zaradi spolnega nadlegovanja

Upravni odbor filmskega podjetja, kjer sedi tudi brat odpuščenega Robert Weinstein, se je za potezo odločil na podlagi novih informacij o neprimernem obnašanju Harveyja Weinsteina v zadnjih dneh, obtožbe o njegovem spolnem nadlegovanju žensk pa so dosegle vrelišče. New York Times je poročal, da je Weinstein plačal odškodnino najmanj osmim ženskam. Med slavnimi, ki jih je nadlegoval, sta bili tudi igralka Ashley Judd in Rose McGowan, večinoma pa je šlo za standardno nadlegovanje mladih, lepih in nadobudnih filmskih zvezd. Od nekaterih je zahteval spolne odnose, od drugih masaže, pri tretjih se je zadovoljil s tem, da so ga opazovale med tuširanjem.









Weinstein je pretekli četrtek podal izjavo, v kateri je priznal, da je povzročil veliko bolečin in zaprosil za še eno priložnost, obenem pa je skupaj z odvetniki napadel poročanje New York Timesa, zanikal osem plačil in napovedal tožbo. 65-letni Harvey Weinstein je zaslužen za številne filmske uspešnice, med drugim Zaljubljeni Shakespeare, Kraljev govor, Šund, Lev, Django brez okovov in druge. Poleg svojega podjetja je tudi soustanovitelj produkcijskega podjetja Miramax, ki jo je kasneje prodal Disneyju in velja za enega najbolj vplivnih možakarjev Hollywooda.









Obtožbe so že nekaj dni pred Weinsteinovim priznanjem delile filmsko industrijo. Igralski kolegici Judd in McGowan je takrat podprla le Jessica Chastain, medtem, ko so se Nicole Kidman, Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Cate Blanchett, Anna Paquin, Renee Zelwegger, Catherine Zeta-Jones, Judi Dench in Penelope Cruz, vse so z Weinsteinom v preteklosti že sodelovale pri filmskih uspešnicah, zavile v tišino, svoje ogorčenje nad situacijo pa mnoge izrazile šele sedaj, ko je resnica zapisana črno na belem.









Na osebni ravni gre za tipičen hollywoodski škandal, kjer vplivni producent izkorišča ženske za spolne usluge v zameno za vloge in slavo, na politični ravni pa je Weinsten problem za demokrate, katere je skozi leta podpiral z velikimi denarnimi vsotami, z zakoncema Clinton in drugimi vodilnimi osebnostmi stranke na čelu. Weinstein je od leta 1992 uradno založil 1,4 milijona dolarjev, neuradno mimo zakonskih omejitev višine zneska političnih donacij za volitve pa veliko več, na primer z organizacijami prireditev za zbiranje političnega denarja, zvezami in podobno. Veliko denarja je šlo tudi za razne druge donacije izobraževalnim ali dobrodelnim ustanovam, ki sedaj razmišljajo ali bi ga obdržale ali dale nazaj.









Na škandal se je odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump in je izjavil, da ga obtožbe ne presenečajo, kar pa je samo po sebi pravzaprav presenečenje, saj je New York Timesa v preteklosti neštetokrat obtožil, da širi lažne novice. Recimo lani, ko je pred volitvami prišel na dan video posnetek Trumpa, ki se hvali, kako lahko kot slavna osebnost z ženskami počne, kar si želi.









O resničnosti obtožb glede Weinsteina so tudi njegove podporniki do nedavnega izražali dvome in trdili, da dejanja hollywoodskega veljaka niso tako problematična. Njegova odvetnica Lisa Bloom je prejšnji teden poudarila, da je večina obtožb lažnih, ponovila pa Weinsteinove besede, da je priznal svoje napake in se zanje opravičil, poleg tega pa poiskal tudi terapevtsko pomoč. »Stari dinozaver se uči novih časov,« je dejala Bloomova, kot da gre pri spolnem nadlegovanju za način obnašanja, ki je preprosto odšel iz mode. Po medijskih pritiskih v zadnjem tednu je tudi sama zamenjala ploščo in v soboto je sporočila, da ni več Weinsteinova odvetnica oziroma svetovalka.









Na dejstvo, da se mora do sedaj praktično sprejemljiv način obnašanja moških v Hollywoodu spremeniti, je opozorila tudi Weinsteinova nekdanja žrtev. McGowanova, ki naj bi pristala na poravnavo 100.000 ameriških dolarjev, je za Hollywood Reporter dejala: »Moč Hollywooda odmira, ker se družba spreminja in raste, vendar pa je moško obnašanje ostalo isto,« novico o Weinsteinovem odstopu pa pozdravila.









In kaj se bo zgodilo s slovitim filmskim podjetjem? Zaenkrat ga bo vodil Robert oziroma po domače Bob Weinstein, ki velja za »dobrega« brata. Tihega, zadržanega in usmerjenega v proizvodnjo filmov.