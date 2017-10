O nadlegovanju spregovorili tudi Gwyneth Paltrow in Angelina Jolie

Novinarki New York Timesa sta odkrili najmanj osem žensk, ki jih je Weinstein spolno nadlegoval in jim za podpis pogodbe o molčečnosti plačal nekaj denarja. Med nadlegovanimi je bila tudi Ashley Judd. V torek je revija New Yorker objavila članek o še treh ženskah, ki jih je vplivni producent prisilil v spolne odnose, za New York Times pa sta nadlegovanje potrdili še Angelina Jolie in Gwyneth Paltrow. Novinarka New York Timesa Megan Twohey je za televizijo ABC menila, da se bo zgodba nadaljevala in se bo oglasilo še več žensk. Weinstein pa medtem izpovedi o napadih zanika in grozi s tožbo proti New York Timesu, vendar tega ne bo storil, ker bo potem sodišče lahko objavilo pogodbe o molčečnosti, ki jih je podpisal z ženskami, ki bodo lahko brez skrbi pred tožbo povedale svojo zgodbo.









Weinsteina je v nedeljo odpustilo filmsko producentsko in distribucijsko podjetje, ki ga je sam ustanovil in nosi njegovo ime, zapušča pa ga tudi 41-letna soproga Georgina Chapman, s katero imata dva majhna otroka. Poročila sta se leta 2007, modna oblikovalka Chapmanova pa je na kratko sporočila le, da se ji lomi srce zaradi bolečin, ki so jih ženske pretrpele in zapušča moža, da se posveti otrokoma.









V težavah je tudi urad tožilca Manhattna Cyrusa Vanca mlajšega, ki se je proslavil s pregonom nekdanjega direktorja IMF Dominiqua Straussa Kahna zaradi napada na sobarico. Weinstein je marca 2015 otipaval italijansko misico in manekenko 22-letno Ambro Battilano Gutierrez, ki pa se ni pustila in ga je prijavila policiji. Pripadniki posebne enote za spolne zločine so ji verjeli, ji nadeli skrivni mikrofon, preko katerega so posneli Weinsteinovo siljenje, naj se mu pridruži v sobi, priznanje otipavanja njenih prsi in zagotovila, da je tega dobro vajen. Policisti so sestavili primer, ga predali tožilstvu, ki pa ni ukrepalo. Menda zaradi pomanjkanja dokazov, čeprav jih je bilo dovolj za obtožnico nasilnega dotikanja, za katero je zagrožena kazen treh mesecev zapora. Policisti so še danes prepričani, da so imeli dober primer. S političnimi donacijami darežljivi in izjemno dobro povezan z newyorškimi in ameriškimi demokratskimi politiki Weinstein se je nato prestrašil in za nekaj mesecev umiril, nato pa glede na izpovedi sodelavcev skrenil na stara pota.









Tožilci imajo sedaj priložnost za popravni izpit, saj je nekdanja študentka in nadobudna igralka Lucia Stoller, ki se danes piše Evans, za New Yorker povedala, da jo je Weinstein leta 2004 prisilil v oralni spolni odnos. To je hudo kaznivo dejanje, ki v New Yorku ne zastara in predvideva do 30 let zapora. Za New Yorker se je izpovedala tudi italijanska filmska igralka Asia Argento, ki Weinsteina obtožuje spolnega napada na filmskem festivalu v Cannesu leta 1997, ko je bila stara 21 let, Weinsteinovo podjetje Miramax pa je bilo distributer njenega filma. Povabil jo je v sobo, prepričal, da ga je masirala, vmes ji je dvignil krilo in jo otipal ter oralno spolno zadovoljeval, čeprav naj bi mu večkrat rekla ne. Čez nekaj časa se je začela pretvarjati, da uživa, da bi bilo zadeve čim prej konec.









»Nisem hotela. Rekla sem mu ne, ne, ne. To ni v redu. Velik debeluh te želi lizati. To je grozljiva pravljica,« je povedala za New Yorker in dodala, da je po posilstvu zmagal, saj je bila zaradi sramote in strahu za svojo kariero tiho in je imela z njim še več stikov. »Počutila sem se neumno in šibko,« je dejala igralka, ki je potem tri leta kasneje posnela film z naslovom Scarlet Diva, za katerega je napisala tudi scenarij in v njem je prizor, ko producent od nje zahteva masažo v hotelski sobi in jo skuša posiliti. »Harvey je film videl in dejal, da ve, za kaj gre, ter se smejal, vendar povedal tudi, da mu je žal,« je dejala Argento in dodala, da se je scena v filmu končala tako, kot bi se morala njena izkušnja z Weinsteinom. Igralka v filmu namreč napadalca odžene. Sama pa se ga je bala, ker bi ji zlahka uničil življenje in to je zgodba tudi vseh drugih žensk, ki ga obtožujejo spolnega napada. »Vse, kar piše v New Yorkerju, je res, sedaj pa me pustite pri miru,« je za italijansko tiskovno agencijo Ansa potrdila Argento.









Angelina Jolie je sicer zatrdila, da je z njo poskušal podobno, vendar ga je dala na hladno in od takrat z njim ni več hotela imeti nobenega opravka. Gwyneth Paltrow pa je povedala, da jo je kot 22-letno igralko skušal prisiliti v masažo, vendar ga je prav tako zavrnila, Weinstein pa jih je menda slišal od njenega takratnega zaročenca Brada Pitta.









To odpira vprašanje kulture v Hollywoodu, ki dopušča takšno obnašanje vplivnih, kajti tako New York Times kot tudi New Yorker navajata številne sodelavce in znance Weinsteina, ki so vedeli za njegovo obnašanje in dejanja, vendar ni nihče resno ukrepal. New York Times ima najmanj osem žensk, med njimi Miro Sorvino in Rosanno Arquette, New Yorker pa 13, ki jih je nadlegoval ali napadal od leta 1990 do leta 2015. Nekatera imena se prekrivajo, neimenovana ženska v New Yorkerju pa ga obtožuje vaginalnega posilstva.





Zvezdnice, ki so Weinsteina do sedaj že obsodile spolnega nadlegovanja: Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Rose McGowan, Angelina Jolie Pitt, Asia Argento in Ashley Judd.





Od nedelje naprej so se začele nizati obsodbe Weinsteina iz ust slavnih Hollywooda, med njimi so ogorčenje izrazili George Clooney, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Lena Dunahm, Michael Keaton, Meryl Streep, Emmy Rossum, Ben Affleck in mnogi drugi. Oglasili so se tudi demokratski politiki, ki jih je Weinstein skozi leta zalagal z denarjem, na čelu z nekdanjim predsednikom ZDA Barackom Obamo in Hillary Clinton. Oba sta deležna kritik, da sta se oglasila šele pet dni po članku v New York Timesu, Clintonova pa tudi zaradi izjave.









Obama in nekdanja prva dama Michelle sta izrazila gnus in menila, da je potrebno vsakega, ki tako ponižuje ženske, obsoditi in kaznovati ne glede na premoženje in status. Pohvalila sta vse ženske, ki so se izpovedale. Clintonova pa je sporočila, da je šokirana in zgrožena, ker se takšnega obnašanja, kot ga opisujejo ženske, ne sme prenašati. Weinstein je bil večkrat gost v njuni Beli hiši, hči Malia pa je pri Weinsteinu delala kot pripravnica. Senator iz Connecticuta Tim Murphy je pozval vse kolege, ki so dobili kdaj denar od Weinsteina, naj ga vrnejo. Chuck Scumer iz New Yorka in Elizabeth Warren iz Massachusettsa sta to že storila.









Weinstein se od preteklega četrtka ne pojavlja v javnosti, njegova predstavnica Sallie Hofmeister pa je sporočila, da so bila vsa razmerja soglasna, nikoli pa se ni maščeval nobeni, če ga je zavrnila. Weinstein naj bi začel z zdravljenjem, posluša skupnost in si prizadeva za boljšo pot ter upa, da bo dobil novo priložnost.