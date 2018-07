Zaradi ženinega ljubosumja sem tarča posmeha

V njenem odnosu do vas ni zrna spoštovanja in prav nič ljubezni

Verjamem, da je vaše stanje nevzdržno. Strinjam se tudi z vami, da se vaša žena ne bo spremenila. Bistvo vaše težave je v tem, da ste prostovoljno prevzeli vlogo žrtve v partnerskem odnosu. To pomeni, da ne sprejemate odgovornosti za svoje življenje. Po vašem je vsega kriva žena, ki vas že leta trpinči. To je res. Vendar pa je tudi dejstvo, da sami niste naredili prav ničesar, da bi bilo drugače. Dovolili ste, da tepta vaše človeško dostojanstvo. Popolnoma ste izgubili lastno voljo in sposobnost zdravega odločanja. Posledica vsega tega je vaše slabo psihično počutje. Če ne boste hitro ukrepali, se vam lahko zgodi, da zdrsnete v depresijo. Skrajni čas je, da poskrbite zase. Ali se kdaj vprašate, kakšen zgled ste hčerki, ki je prav zdaj v zelo občutljivem življenjskem obdobju, v puberteti? Kakšno sporočilo ji boste zapustili s svojim odnosom do žene? Hčerka že od malega doživlja mamino teptanje očetove osebnosti. V njenem odnosu do vas ni niti zrna spoštovanja in prav nič ljubezni. Hčerka je tako že prejela sporočilo, da se z moškimi ravna tako, kot to počne vaša žena z vami. Tako sporočilo jo spremlja že vsa leta njenega mladega življenja.

Ali se zdaj zavedate, kaj se dogaja? Za nazaj ne morete spremeniti ničesar. Lahko pa spremenite svojo življenjsko pot v prihodnje. V takem primeru, kot je vaš, vidim rešitev le v ločitvi. To je zahteven korak, ki vam bo omogočil, da se kot moški postavite na lastne noge in da se znebite vloge copate, kot radi rečemo moškim, kot ste vi. Sprememba v vas se ne bo zgodila kar sama od sebe in čez noč. Gre za daljši proces, pri katerem vam lahko pomaga izkušen terapevt. S tem dejanjem in z lastnim osebnostnim razvojem boste tudi hčerki posredovali spoznanje, kako pomembni so spoštovanje in meje v odnosu med partnerjema. Naučila se bo, da ni sprejemljivo, če bližnjega oropamo njegove avtonomije, prav tako pa ni zdravo, da nasprotna oseba to dopušča.

Upam, da sem vam z argumenti pokazala edino pravo pot, ki vodi do urejenega in zadovoljnega zasebnega življenja.