Zakaj bi vozil hibrida

Prvi hibridni avtomobili, ki so na ceste zapeljali pred dvema desetletjema, niso bili ravno vrhunec lepote avtomobilskega oblikovanja. Težnja po aerodinamični zasnovi je zahtevala svoj davek pri lepoti. Danes je drugače, saj hibridni pogon vgrajujejo v »običajne« modele. Tako je tudi pri pionirki sodobne tehnologije hibridnega pogona, Toyoti, ki ima v svoji ponudbi raznovrstno paleto hibridnih modelov, od mestnega malčka yarisa, prek kombilimuzinskega in karavanskega aurisa, do mestnih terencev C-HR in RAV4. Da imamo opraviti s hibridnim modelom, je pri Toyoti navzven vidno le po znački na avtomobilu.

FOTO: Toyota RAV4

Enostavnost vožnje

Kakšna pa je vozniška izkušnja s hibridnim avtomobilom? Da imajo vozila s hibridnim pogonom slabe zmogljivosti, je le mit. Hibridni pogonski sklop združuje najboljše iz obeh svetov. Elektromotor tako poskrbi za hipno dosegljiv navor in gospodarno speljevanje z mesta, bencinski motor za dolgotrajno avtonomijo, oba skupaj pa za boljše pospeške, kot bi jih ponudil zgolj bencinski pogonski agregat.

FOTO: Prikaz elektromotorja

Ob zmogljivosti hibridni avtomobili ponudijo tudi gospodarnost. To dosežejo predvsem s tem, da speljujejo s pomočjo elektromotorja – ravno ob speljevanju je poraba goriva največja. Obenem lahko voznik pri nekaterih modelih aktivira vozni program »električno vozilo«, s katerim se hibridni avtomobil za nekaj časa prelevi v pravo električno vozilo – če napolnjenost akumulatorja to dopušča. Ko pa napetost v akumulatorju pade pod določeno raven ali pa presežemo določeno hitrost, se vžge bencinski motor. Ta žene avtomobil in polni akumulator. Prav to samodejno delovanje pogonskega sklopa je nekaj, kar cenimo pri hibridnih vozilih. Cenimo tudi to, da se akumulator polni sam in nam ni treba iskati električnih polnilnic.





Preverjena tehnologija

Avtomobili s hibridnim pogonom so prav tako zanesljivi kot tisti, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem, zato je strah, da bi z njim obstali na cesti, odveč. Tudi strošek vzdrževanja je podoben kot pri drugih avtomobilih, saj elektromotor ne zahteva posebnega servisiranja, vgrajeni akumulator pa ima večletno garancijo – pri Toyoti vam za hibridni akumulator ponudijo kar desetletno garancijo. Ne nazadnje je prav Toyota tista, ki je pred dobrimi dvajsetimi leti prva javnosti predstavila vozilo s hibridnim pogonom. V vseh teh letih so njeni inženirji hibridni pogon izpopolnjevali in sodeč po današnjih modelih, ki so opremljeni s hibridnim pogonom, so svojo nalogo opravili za čisto desetko.

FOTO: Toyota tehnologija

Brez zadržkov in skrbi



Zakaj bi se torej odločil za nakup hibridnega vozila? Najprej sta tu gospodarnost in prijaznost do okolja. Nato enostavnost uporabe in, če izbiramo v Toyotini ponudbi, raznovrsten nabor modelov. Če temu dodamo še desetletno tovarniško garancijo za hibridni akumulator, je nakup hibridne toyote še privlačnejši. www.toyota.si







FOTO: Toyota Prius