Vseh žensk se naveličam

Tega nisem naredil še nikoli – pisal v takšno rubriko. Rad bi, da veste, da sem prvič tako poiskal pomoč, a kot pravijo – v sili hudič še muhe žre. Star sem 38 let, sam si pravim osamelec na čakanju. Zakaj? Ker pri vseh svojih letih še nimam stalne partnerice/žene. Moja življenjska zgodba je dolga in če vse skupaj povzamem, sem bolj kot ne nesrečen. Moja generacija je poročena, vsi imajo družine. Jaz pa še kar iščem in za to sem si kriv sam. Žensko dobim, sem z njo dva ali tri mesece in potem se je naveličam. In grem spet v iskanje prave. Hodim po zabavah in dobim vsaj kakšno za eno noč. Vem, da je le začasna tolažba, a vsaj malo pomaga. Ali je to normalno, da se ženske po dveh mesecih naveličam? V enem letu jih zamenjam toliko, da me je sram številke, po drugi strani pa se mi zdi popoln nesmisel, če bi vztrajal z nekom, ki mi ni všeč. Velikokrat razmišljam, da bom mogoče eden tistih, ki ostanejo za vedno sami. No, tega si ne želim ravno. Hvala, če boste na to odgovorili.

















Primož z Vrhnike