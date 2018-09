Vas privlačijo samo zasedeni?

Gre za zelo tvegano obliko vedenja, pojasnjujejo strokovnjaki, doleti pa predvsem ženske z nizko samozavestjo. Zakaj?

Kot ugotavljajo poznavalci, se predvsem ranjene in v prejšnjem razmerju prizadete ženske zatekajo k začasni utehi k zasedenim moškim. Po njihovi logiki se bo ta strinjal zgolj s kratkotrajno zabavo in od njih ne bo pričakoval resnega razmerja, zatorej je tveganje, da bi kdo komu zlomil srce, zelo majhno, menijo. Po drugi strani pa jim lahko zasedeni moški dišijo tudi zato, ker so preprosto – preverjeni. Če jim je všeč, kako se moški vede do svoje partnerke, bo tudi njim zadišal in si bodo same zaželele prav takšnega. Ali prav njega.









Strokovnjaki pojasnjujejo: če vztrajaš pri ravnanju, ki je očitno škodljivo, to meji na odvisnost, ki lahko prizadene vse vpletene, zato je vedenje nujno prekiniti in se raje osredotočiti na reševanje svojih stisk ter iskanje pristne in čiste ljubezni.