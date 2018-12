Z možem sva povsem odtujena

Bodita več skupaj, morda se bosta spet zbližala

Vaša pričakovanja, vezana na ponovno skupno življenje z možem, so bila nerealna in to, kar se vam zdaj dogaja, ni nič nenavadnega. Celo zakonci, ki stalno živijo skupaj, se pogosto odtujijo, ker ne vedo, da je treba v medosebni odnos nenehno vlagati in ga negovati.

Vaš zakon je bil dolga leta le vikendzakon. Med tednom sta bila z možem ločena in, kot pravite, skupne trenutke ste znali polno in lepo preživljati. Kljub vsemu vam je verjetno zmanjkovalo časa, da bi se lahko posvetila tudi drug drugemu in svojemu odnosu. Nikoli nista imela priložnosti, da bi bila lahko sama, najbrž tudi nista želela prikrajšati otrok za svojo skupno navzočnost. Življenje, za katero sta se zavestno odločila, vam je omogočilo lagodnost v materialnem pogledu, v vsebinskem pa vas je prikrajšalo in osiromašilo vajin odnos.

Verjetno vam vse imetje, ki sta ga z možem ustvarila v dolgih letih, ne more nadomestiti tistega, kar zdaj v skupnem življenju pogrešate. Vem, da ste razočarani in vam je hudo, a pomembno je, da nas take izkušnje kaj naučijo. Smisel življenja v družini je biti skupaj vsak dan, ne le ob vikendih, zato bi bilo bolje, če bi bili leta, ki ste jih preživeli ločeno, vsi skupaj, čeprav v tujini. Morda bi imeli danes manj premoženja, vendar bi si bila lahko z možem bližja in povezovalo bi vaju več časa, ki bi ga preživela skupaj, in seveda tudi več intimnosti in lepih trenutkov.

Pravite, da se je mož spremenil, verjetno ste se tudi vi. V tujini je bil sam, imel je delo, ki ga je veselilo in ob katerem je prebil večino časa. To je njegova zanimanja zožilo, kar se kaže tudi zdaj v vajinem življenju. Pogovorite se z njim o tem, kar sem napisala. Poiščita skupne točke, morda bosta odkrila tudi kakšno novo. Če si oba res iskreno želita, da bi se zbližala in našla skupne vsebine življenja, imata možnosti, da vama bo uspelo. Bodita čim več skupaj, privoščita si izlete v naravo, pogovarjajta se o tem, kar čutita in doživljajta. Pritegnite moža v svet umetnosti, ki vam mnogo daje, morda ga bo prevzel. Vse, kar bosta doživljala skupaj in drug z drugim delila, vaju bo povezovalo in bogatilo odnos.