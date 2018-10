Sumljivi vozniki po Sloveniji nagovarjajo otroke

»2 MOŠKA v črno-belem? ( tako je opisal barvo nadlegovan fant iz 4.r) Bmw X5, VABITA fantke v avto. En moški je voznik, drugi sedi na zadnjih sedežih, nagovarja fantke in jim ponuja sladoled v zaprti škatlici !? Lokacija: med O.Š Danile Kumar (šola je obveščena) in vrtcem Ciciban, enota Ajda, Ulica Prvoborcev

Te dni sta bila na tej lokaciji, jutri bosta lahko drugje... zato prosim delite! Hvala!« se glasi obvestilo, ki ga je na Facebooku svojim sledilcem podelila ena izmed naših bralk.

Preteklo sredo so incident podobne narave prejeli na Policijski postaji Sežana, saj naj bi na tamkajšnji Pahorjevi ulici kombi črne mat barve in italijanskih registrskih tablic, v katerem sta bila dva moška, ustavil pri 12-letniku. Po podatkih Policijske uprave (PU) Koper naj bi voznik dečka spraševal in prosil, naj gre z njima in jima pokaže, kje v Kopru se nahaja določena trgovina. Obljubil mu je tudi, da si bo v trgovini lahko kupil karkoli si bo želel. Deček je k sreči zaznal sumljiv namen in se od kombija oddaljil, takrat pa je iz vozila izstopil tudi sopotnik. 12-letnik je zato začel teči in klicati po telefonu, neznanca pa sta se nato odpeljala naprej, so zabeležili na policiji, kjer trenutno še preverjajo okoliščine dogodka, ki pa na obali minuli teden ni bil osamljeni incident. Že nekaj dni kasneje, v nedeljo, je na Škofijah neznanec hotel fizično obračunati z 10-letnim otrokom. Otrok se je pri tem uspel izviti iz prijema neznanca in pobegniti, primer pa prav tako obravnava koprska policija.









Na Generalni policijski upravi sicer ne vodijo statističnih podatkov o prijavah, ki se nanašajo na ogovarjanje otrok in vabljenje otrok v vozila, ocenjujejo pa, da letno dobijo nekaj deset prijav tovrstnih sumljivih dejanj. Vsak primer obravnavajo individualno, so povedali za STA, a do sedaj še niso obravnavali kaznivega dejanja ugrabitve z neznanim vozilom. Samo ogovarjanje otrok še ne predstavlja nujno prekrška ali kaznivega dejanja oz. grožnje, pravijo in ugotavljajo, da do vabljenja otrok v vozila v mnogo primerih sploh ni prišlo, napačno so bile denimo razumljene situacije z dostavnimi vozili ali stanovalci naselji, ter vozniki, ki so ustavili otrokom, ki so avtoštopali. Policija je v nekaterih primerih ugotovila celo, da so otroci s pripovedmi želeli pritegniti pozornost, najpogosteje staršev.









Vsekakor pa je potrebno tovrstna pričevanja vzeti resno. Starši bodo veliko naredili že s tem, da otroke predhodno poučijo o morebitnih nevarnih situacijah, ki lahko nastopijo, kadar pridejo v stik z neznanci, najmlajše pa o tem ozavešča tudi policija. »Otrokom je potrebno pojasniti, kaj naj naredijo, kam se naj zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti,« pravijo na generalni policijski upravi in staršem svetujejo, da otroke naučijo, da lahko neznani osebi odgovorijo na vprašanje, v pogovor z njo pa naj se ne zapletajo in naj ostanejo na varnostni razdalji. Prav tako naj ne odhajajo z neznanci in ne sprejemajo daril.