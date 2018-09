Skopuški Američani umivajo kondome - in jih znova uporabijo!

Kondomi so zgolj in samo za enkratno uporabo, poudarjajo zdravstveni strokovnjaki, ki ugotavljajo, da mnogi po spolnem odnosu preprosto spraznijo vsebino kondoma, tega splahnejo in skrbno spravijo – za prihodnjo priložnost!









Sliši se nagnusno, da ne govorimo nevarno, a žal je res. Med spolno dejavnimi Američani se jih le tretjina zaščiti s kondomom, med temi pa jih približno trije odstotki kondom shranijo za vnovično uporabo, kaže statistika. In med temi mnogi uporabijo isti kondom več kakor dvakrat! Da je ozaveščenost o varni spolnosti med Američani nizka, potrjujejo tudi porazni podatki o mladostnikih, med katerimi jih je manj kot polovica podučena o zdravem spolnem življenju in nevarnostih, ki pretijo na nas, če smo neprevidni.









Strokovnjaki opozarjajo, da po vsaki uporabi lateks izgublja prožnost in kakovost, zaradi česar se lahko kondom hitreje poškoduje in tako občutno poveča tveganje za zanositev in okužbo s spolno prenosljivo boleznijo. Podatki žal kažejo, da je primerov gonoreje, klamidije in sifilisa v ZDA čedalje več, v letu 2016 so takšne okužbe doletele več kot dva milijona ljudi, zato je pravilna raba kondoma ključnega pomena. Vsak kondom je namenjen samo enkratni uporabi, poudarja stroka, ki še svari, da je tudi druga skrajnost nevarna: torej uporaba dveh kondomov obenem! Kondome je treba tudi ustrezno shranjevati po navodilih proizvajalca (denarnica nikakor ni primerna!) in redno preverjati datum uporabnosti.