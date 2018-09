Sin popiva in se zapira vase

Iz duševne stiske lahko pomaga le strokovnjak

Razumem vašo bolečino, stisko in občutek nemoči, ki vas obhaja ob težavah, v katerih ste se znašli. Sin je uspešno doštudiral, šolanje še nadaljeval, dobil zaposlitev. Vse to pomeni, da je bil motiviran, imel je razvite delovne navade, željo po uspehu in življenjsko vizijo, ki jo je že aktivno uresničeval. Tudi na zasebnem področju je bil dejaven, našel si je dekle. Imel je vse možnosti in bil je na začetku uspešnega odraslega življenjskega obdobja. Z nadaljevanjem šolanja bi si možnosti še razširil. Kot mati ste bili res lahko zadovoljni in brez skrbi za sinovo prihodnost. Potem se je nenadoma, v kratkem času, zgodil popoln preobrat. Iz dejavnega in ambicioznega mladega fanta se je prelevil v osebo, ki beži iz realnega sveta in od samega sebe, ki ne živi, ampak le vegetira. Izgublja se pred televizijo in računalnikom, s ponočevanjem in omamljanjem z alkoholom. Domnevate, da ga je konec zveze z dekletom močno prizadel. To je lahko res, vendar so posledice prehude in predolgotrajne. Kaj je vzrok in kaj posledica, ni mogoče povedati in v tem trenutku niti ni pomembno.

Dejstvo je, da se je vašemu sinu sesulo življenje na vseh področjih: zasebnem, delovnem, študijskem, če se je odvrnil od prijateljev in znancev, tudi na socialnem. Nekaj se je v njem prelomilo in znašel se je v hudi duševni stiski, iz katere sam ne najde izhoda. Morda niti ne ve, od kod stiska. Verjemite, ni mu lahko in nihče v življenju ne želi biti neuspešen in osamljen. Vse tisto, kar vam obljubi, bi rad uresničil, a ne zmore. Pomaga mu lahko le strokovna pomoč zdravnika specialista. Seveda jo mora biti pripravljen sprejeti. Če ste z njim še v dobrih odnosih in čutite, da vas upošteva, potem ste vi najprimernejši, da mu predlagate obisk pri zdravniku. Če so odnosi med sinom in vama z možem že hudo napeti in nestrpni, je bolje, da poiščete tretjo osebo, nekoga, ki mu zaupa, prijatelja, kolega s fakultete, morda sorodnika, in ga prosite, naj posreduje. Svetujem vam, da se z možem oglasita pri vajinem ali sinovem osebnem zdravniku in mu povesta, kaj se z njim dogaja. Lahko vama bo z nasvetom pomagal najti pot, kako pomagati. Žal je to vse, kar vam lahko napišem. Čim prej poiščite pomoč in ne obupajte.