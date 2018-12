Simfonijo stoletja je ustvaril … telefon?

Vizualni in glasbeni spektakel

Zagotovo ste že slišali ali brali o polarnem siju oziroma avrori borealis. Nekateri ste ga morda celo že uzrli na lastne oči. Gre za čudovit naravni pojav, sijaj svetlobe v zgornjih delih ozračja, ki ga je mogoče videti le ponoči na izbranih lokacijah v hladnih severnih pokrajinah na Norveškem, Finskem, Švedskem, na Islandiji in v Kanadi. Najpogosteje ga je mogoče videti v dveh ovalnih pasovih okoli zemeljskih magnetnih polov, svoje ime pa je dobil po rimski boginji zore, Aurori. Upravičeno, saj gre za magičen ples barv na nebu, ki s svojo lepoto človeka hipnotizira.

Foto: Huawei Mate 20 Pro





Pa ste vedeli, da polarni sij ni le vizualni spektakel, ampak tudi zvočni? Zasluge za to gredo Huaweiju in njihovemu najnovejšemu telefonu Mate 20 Pro. Gre za izjemno zmogljiv telefon, njegovo zmogljivost pa je Huawei želel predstaviti ljudem na prav poseben način. Povezali so ekipo umetnikov, sestavljeno iz lovca na avroro Kjetila Skoglija, enega najboljših dirigentov na svetu Jamesa Shearmana in uveljavljenega skladatelja Marka Sayfritza, ter s pomočjo telefona uglasbili polarni sij. Da, prav ste prebrali. Edinstveno igro svetlobe so pretvorili v zvok.





Premikanje mej zmogljivosti človeka, narave in tehnologije

Večmesečno sodelovanje je na preizkušnjo postavilo zmožnosti človeškega učenja umetne inteligence na področju prepoznave slik in ustvarjanja novih kompozicij zvoka. Kjetil Skogli je polarni sij posnel pod nočnim nebom na prostranih poljanah streljaj od mesta Tromsø na Norveškem. Po končanem snemanju je posnetke poslal v zvočni studio, tam pa jih je s pomočjo posebnega sistema umetne inteligence in telefona Huawei Mate 20 Pro obdelal Mark Sayfritz ter na njihovi podlagi uglasbil edinstveno simfonijo. Glasbeno mojstrovino je nato v roke dobil James Shearman in iz nje v znameniti Brahmsovi dvorani na Dunaju pripravil nepozabno orkestralno predstavo Sound of Light. Navdih za celotno popotovanje in premikanje mej pričakovanega pa so bile zmožnosti umetne inteligence v telefonu Huawei Mate 20 Pro.

Za realizacijo simfonije Sound of Light je bila potrebna zelo zmogljiva naprava. Huawei Mate 20 Pro se je zato pri izvedbi celotnega projekta izkazal kot nepogrešljiv člen. Za uspešno delovanje posebej ustvarjenega sistema umetne inteligence so namreč izkoristili njegove številne napredne funkcionalnosti, zato mu gre pripisati velike zasluge za uspeh.





Umetna inteligenca v vašem žepu

Vrhunska zmogljivost Mata 20 Pro je dostopna vsakomur. Telefon namreč deluje na podlagi umetne inteligence, ki na več različnih načinov izboljša uporabniško izkušnjo. Silicijeva pamet najbolj pride do izraza pri kameri. Ta je namreč sposobna prepoznati različne scene in jim samodejno prilagoditi nastavitvene parametre. Tako lahko tudi popoln začetnik ustvari optimalno fotografijo, ki v popolnosti zajame dogajanje pred objektivom. Umetna inteligenca na telefonu Mate 20 Pro pomaga izostriti obraze in ustvariti čudovito portretno fotografijo z zamegljenim ozadjem, poudariti barve sončnega zahoda, poravnati ukrivljen horizont, oživiti in osvetliti nočne fotografije in tako naprej. Prav tako pa priskoči na pomoč pri t. i. makro posnetkih oziroma fotografiji bližnjih posnetkov. Mate 20 Pro je namreč zmožen zajeti ostro fotografijo objekta, tudi ko je ta od objektiva oddaljen le dva centimetra in pol.

Posebej velja omeniti tudi funkcionalnost HiVision, ki deluje na podlagi umetne inteligence in se uporablja za prepoznavo predmetov, v katere usmerite fotoaparat. Tako lahko s telefonom simultano prevedete besedilo, poiščete določen predmet na spletu in celo preverite, koliko kalorij vsebuje hrana na vašem krožniku, ter na podlagi tega sestavite dieto skladno s svojimi novoletnimi cilji.

Umetna inteligenca pa priskoči na pomoč tudi pri zagotavljanju gladkega delovanja telefona in dolge avtonomije baterije. Ves čas se uči vaših navad in razmišlja v ozadju, tako da v vsakem danem trenutku priskrbi dovolj moči za poganjanje aplikacij, ki jih uporabljate. Pri tem pa tudi varčuje z energijo v bateriji s samodejnim zapiranjem aplikacij, ki tečejo v ozadju, a jih v tistem trenutku ne uporabljate.





Spektakularna igra barv

Mate 20 Pro pa podobno kot polarni sij navduši tudi s svojim elegantnim videzom. Telefon je lično zaobljen na vseh stranicah, najbolj atraktiven vizualni učinek pa doseže njegov zaslon, ki se »preliva« čez desni in levi rob ter tako daje občutek neskončnosti slike. Graciozen dizajn sicer ni le spredaj, ampak tudi na hrbtni strani, kjer ga v nove višave skupaj z edinstveno kvadratno zasnovo trojne kamere Leica ponesejo čudovite barvne kombinacije.

Foto: Huawei Mate 20 Pro

Zagotovo najbolj opazna je barva somraka, v kateri se prelivajo črni, modri in vijoličasti odtenki, zanimiv pa je tudi telefon v polnočno modri barvi. V »paketu« z njo namreč pride rahlo hrapava tekstura ohišja, ki poskrbi, da telefon ne drsi iz rok, in ne privlači prstnih odtisov ter tako ohranja čist videz tudi pri intenzivni uporabi.