Sestra dvojčica me meče iz stanovanja

Spoštujte sestrino odločitev in se ne vmešavajte

Vsi potrebujemo miren kotiček, za študij, za počitek, za trenutke, ko želimo biti sami s sabo. Vajina garsonjera je, odkar se je pojavil fant vaše sestre, postala prenaseljena. Znano je, da so v družinah, ki imajo premalo stanovanjskega prostora, konflikti in prepiri pogostejši. Razumem, da ste psihično napeti, ker ne veste, kdaj boste lahko mirno študirali, bili sproščeni in imeli svojo intimo. Ogrožen je vaš občutek varnosti in strah vas je, da se vam sestra ne bi odtujila in zanemarila vajinega odnosa. Čutite, da ji fant vedno več pomeni in da nista več tako zelo povezani, kot sta bili. Če bi tudi vi imeli fanta, bi vse skupaj lažje prenašali, ker bi svoja čustva usmerili tudi nanj in ne le na sestro.

Res je, da so dvojčki navadno bolj povezani med seboj kot običajni bratje in sestre, ker so od vedno skupaj in so vrstniki. Kljub temu pa se vsak zase razvija v avtonomno osebnost. Če še tako dobro poznate svojo sestro, ona ni vaša kopija, niti vi niste njena. Vsaka od vaju ima svoje lastnosti, posebnosti in značilnosti, želje, pričakovanja, interese in čutenja. Zato ne morete soditi o tem, ali je fant primeren zanjo ali ni, predvsem pa je res, da to ni vaša stvar. Ni pomembno, kakšen se zdi vam, vaša sestra ga vidi s svojimi očmi. Spoštujte njeno odločitev in se ne vmešavajte. Le tako boste lahko ohranili s sestro dober odnos.

Da se počutite nelagodno, odkar je fant pogosto pri njej, ji seveda povejte in skupaj poiščita najboljšo rešitev. Morda obstaja možnost, da ne bi več živeli skupaj. To bi bilo najbolje. Imeli bi svoj mir pa še bolj samostojni in neodvisni bi postali. Če to ni izvedljivo, se poskusita s sestro dogovoriti za urnik, da boste vedeli vnaprej, kdaj ne bosta sami. Tudi onadva morata spoštovati vaše potrebe, zato ne pride v poštev, da bi se jima vi umikali vsakič, ko bi si zaželela biti sama – naj bo za nekaj ur ali vso noč. Dogovorite se lahko, da boste vi dva vikenda v mesecu pri starših in takrat bosta lahko sama, nikakor pa ne hodite domov samo zato, da se jima umaknete, vsak teden. Vedno se najde rešitev, če upoštevamo potrebe drug drugega, smo strpni in v pogovoru uporabljamo argumente.