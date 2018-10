Prijateljica je mamica, kaj pa zdaj?

Tudi odnos mamice do prijateljev se spremeni. Mlada mamica je tako zavzeta z otrokom, da podzavestno išče bližino enakih, to je mater z otroki. Z njimi se lahko pogovarja, jih posluša, one vedo, o čem govori. Včasih ima občutek, da so stari prijatelji iz drugega sveta, osebe iz njenega prejšnjega življenja. Pravi prijatelji ji ne zamerijo, če imajo otroke, dobro se spominjajo tega obdobja. Lahko samo poslušajo in čakajo, da mine.

Vse mine

Vedno mine, vedno se vrne staro življenje, če ne v celoti, pa vsaj večina. Lahko pa pomagajo tako, da spremenijo temo pogovora, da pripovedujejo o službi, delu, o gledališču in kinu in presenetijo par z varuško in vstopnicami za dobro predstavo. Ne bo šlo vedno, vendar se bosta mlada mamica in očka čedalje pogosteje z veseljem odzvala. Seveda so ob dojenčku nemogoči neskončno dolgi telefonski pogovori, če pa prijatelji poznajo vsaj delno otrokov urnik in pokličejo takrat, ko počiva, bodo deležni nekaj mirnih minut.

Nazaj na delo

Tudi kolegi so bitja iz drugega življenja in nepredstavljiv je za mlado mamico tisti trenutek, ko bo morala otroka oddati in spet začeti delati. Nekatere že pred rojstvom najdejo delo, ki ga lahko odpravljajo doma, in najemajo varuško samo za nekaj ur na dan, večina pa nima te sreče. Srečne so lahko, če jih služba in zagotovljen dohodek čakata. To so trenutki, ki jih morajo starši skupaj preboleti, skupaj morajo čutiti in se tolažiti. Šele ko bodo prepričani, da je otroku brez njih dobro, se bodo potolažili.

Čas zase

Prosti čas, čas za svoje potrebe? Je tudi to znanstvena fantastika iz drugega življenja, bo vprašala marsikatera mlada mamica. Niti ni fantastika, pa tudi najti ga je mogoče. Seveda z dobro organizacijo in spremenjenim pojmovanjem, kaj je prosti čas. Čas, ko otrok spi, ni nujno namenjen zaostalemu čiščenju, likanju in kuhanju. Vse lahko počaka. To je čas ali vsaj nekaj časa, ki naj ga mamica porabi zase. Dela naj to, kar jo trenutno veseli, pa če je to samo mirno ležanje na kavču, branje časopisa ob kavici ali klepet po telefonu s prijateljico. To je njen čas in naj si ga ne pusti odvzeti. Tudi sprehod v lepem vremenu je lahko zabaven. Otrok bo mirno opazoval naravo ali ljudi okoli sebe, mamica pa bo poklicala prijateljico in ji zagotovila, da tudi njej malo gibanja ne bo škodilo. In tako bosta dve ali tri razpravljale o vsem, kar jih zanima in kar morajo nadomestiti. Seveda le, če se bo mamica odrekla želji po popolnosti. Imeti otroka, sterilno stanovanje, vedno zlikano perilo, obroke ob času, biti dobra mama in ljubeča žena – take ni. Lahko pa je vsakega toliko ali tako malo, da so vsi srečni.









In kaj naj naredite, če je vaša najboljša prijateljica postala mamica?