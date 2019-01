Posilstvo.

Sobota, 5. 1. 2019. Sledi zapis primera iz Novega mesta: Davil je partnerico in ji grozil s pištolo. Namreč, novomeški policisti so v soboto, 5. januarja 2019, prejeli klic zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 51-letni nasilnež že dlje izvajal nasilje nad svojo partnerico, in to v prisotnosti otroka. Petega januarja jo je po pretepu še davil in ji grozil s pištolo. Nasilnež se je pred policisti skril, a so ga izsledili in mu odvzeli orožje, ker zanj nima dovoljenja. Odredili so mu tudi prepoved približevanja partnerici in otroku zaradi suma ponovitvene nevarnosti. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Tako skopo poročilo. A vprašanj je več kot odgovorov. Kdo je vedel, da ženska doživlja kronično nasilje? Se je komu zaupala, pa ta ni ukrepal? Kako je z otrokom? Je morda celo on komu zaupal svoje usrano otroštvo, pa ga tudi nihče ni ne videl ne slišal? Čakam na pomembne odgovore. Kakor tudi, kje je zdaj ta nasilnež. Kje sta mati in otrok?





Četrtek, 8. 1. 2019. Pravosodje sporoča: Koprsko višje sodišče je odločilo, da obtoženi M. R. ni zagrešil posilstva, kajti dejanje je storil šele tedaj, ko se je žrtev zbudila. Bržčas se bere zapis kot nerazumljiv, a takšen v resnici tudi je. Namreč obtoženi je 11. oktobra 2015 (dolgost sojenja!) ob 7. jutranji uri v otroški sobi svojega stanovanja nasilno občeval s spečo žensko (pojasnjujejo, da je bila vinjena, sicer pa družinska prijateljica) – torej jo je posilil. A sodišče je ugotovilo, da je nasilnež uporabil silo šele takrat, ko se je žrtev prebudila. Dasiravno ga je ženska odrivala in se pred njegovo silo branila, je surovež spolni akt dokončal. Torej jo je de facto posilil (a po našem zakonu je ni!). Sodišče pojasnjuje: »Kadar storilec uporabi silo šele po tistem, ko že pride do spolnega odnosa, oziroma zato, da spolni odnos dokonča, kot je to v obravnavani zadevi, potem kaznivo dejanje posilstva ni podano.« No in da bi bila zadeva še bolj absurdna, so dotičnemu M. R. v drugo dosodili kazen enega leta zapora, kajti ugotovili pa vendarle so, da je storil blažje kaznivo dejanje spolne zlorabe slabotne osebe (prvostopenjsko novogoriško sodišče ga je sicer najprej obsodilo za posilstvo in takratna kazen je predvidevala 13 mesecev zapora, torej le tri mesece več od dosedanje?!). M. R. ima očitno dobrega odvetnika, koprsko sodišče pa ne vem kakšne sodnike, a dejstvo je, da je takšna tudi definicija spolnega nasilja in posilstva, zapisanega v slovenskem kazenskem zakoniku. Malomarna, na meji verjetnega, vendar je tako žal tudi v večini evropskih dežel. Seveda so izjeme, denimo Švedska, ki šteje za posilstvo vsak spolni odnos brez privolitve. A primer kljub vsem pravnim akrobacijam še ni končan. Traja od leta 2015, julija 2017 so M. R. naložili desetmesečno kazen in aprila 2018 je obramba vložila zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče. No, zdaj je januar 2019.









Nasilje nad žensko v Sloveniji se krepi! Nad žensko za štirimi zidovi. Lahko vrtijo strokovnjaki številke (tiste, ki jih pač imajo na voljo, kakor hočejo) in jih prezentirajo – tudi kakor hočejo. A glas posameznice je pomembnejši. Ko smo v prejšnji Oni objavili izpoved žrtve nasilja (nad njo pa jo je izvajal bivši partner, ki je tudi uradna oseba), so se v uredništvo zgrnile nove zgodbe. Zgodbe posameznic, ki pričajo o nasilju, partnerskem, in o ponovnem nasilju države nad njimi. Ko ali če spregovorijo. In ne pozabimo: otroci o tem praviloma ne govorijo. Vse dokler ne odrastejo! Ministrica Andreja Katič, ženska ste, ali ni čas za prave spremembe?