Enormno število nadur, varni bolniki?

Ki pa je še bolj skrb zbujajoče, kajti podatki Ministrstva za javno upravo kažejo, da nekateri zdravniki na mesec opravijo več kot 350 ur (rekorder se ponaša s 406), kar pomeni, da so delali najmanj 17 ur na dan.

Občudovanja vredno in požrtvovalno, vsekakor, sploh ob nenehnih poročilih o pomanjkanju osebja, obenem pa se ne moremo ogniti vprašanju – ali je varno (tako za zdravnika kot pacienta) toliko delati? In še, koliko časa je človeško zdržati tak tempo? Naj povzamemo: na seznamu tisoč najbolje plačanih v javnem sektorju praviloma več kot 900 mest zasedajo zdravniki. med pregledom podatkov od decembra do aprila so na MJU ugotovili, da izplačila zdravnikom sežejo celo nad 13.000 evrov na mesec, da je na seznamu prvih tisoč najbolje plačanih vsak mesec 468 istih zdravnikov, vseh pet mesecev zapored. Med njimi so tudi direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.





O razmerah v slovenskem zdravstvu in plačnem sistemu smo se pred časom pogovarjali z Aleksandrom Dopliharjem, dr. med., gonilno silo ljubljanske ambulante Pro Bono.





Povprečna delovna obveznost znaša 147 ur, najbolje plačanih prvih pet zdravnikov pa jo občutno presega: na mesec so opravili več kot 350 ur, kar pomeni, da so delali najmanj 17 ur na dan. Zanimivo, nekateri so zaposleni za polovični delovni čas, a kljub temu opravijo do 120 ur na mesec. Zdravniki so v bazi vodeni pod šiframi, zato identitete niso znane (Gordana Kalan Živčec, nekdanja predsednica Zdravniške zbornice, je sicer potrdila, da je verjetno tudi ona med temi primeri – njen delovnik je namreč polovičen, a je skladno s pogodbo dolžna opraviti delo, če jo dodatno potrebujejo), bodo pa ustrezne inšpekcijske službe temeljiteje pregledale poročila in morebiti zahtevala dodatna pojasnila.









Prvi mož Fidesa Kondrad Kuštrin sicer ocenjuje, da tisti z največ nadurami delajo na intenzivnih oddelkih, transplatacijah, sodelujejo pri helikopterskem reševanju itn. ob očitkih o varnosti dela pa je opomnil na pomanjkanje kadrov: »Kakšna bi bila varnost, če bi oddelek pustil prazen?«

V kakšnih razmerah delajo zdravniki na tujem? Preberite si jutri na onaplus.si!