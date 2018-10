Penelope Cruz in Javier Bardem: Skrivnost njune dolgoletne ljubezni

Penelope Crruz in Javier Bardem sta poročena že osem let, toda o njuni zasebnosti, razen otipljivih podatkov, ni znano prav nič. Zaljubila sta se med snemanjem drugega skupnega filma leta 2007, Vicky Christina Barcelona, torej petnajst let po prvem srečanju, in se 2010. poročila v krogu najbližjih na Bahamih. Istega leta se jima je rodil prvorojenec Leo, tri leta pozneje je sledila Luna.









Da je njuna ljubezenska zgodba ena najuspešnejših in nedvomno najprivlačnejših v svetu igralskega blišča, je zanesljivo pripomoglo dejstvo, da sta se zvezdnika zbližala kot zrela in izkušena profesionalca ter posameznika. Kot izoblikovana in uveljavljena igralca ter odrasla človeka, ki sta se dobro zavedala pasti življenja pod soji žarometov. Sploh Penelope, ki je bila pred Bardemom v opevanih razmerjih s Tomom Cruisom, s katerim je posnela Vanilla Sky, in Matthewom McConaugheyjem, si je bila zaprisegla, da sedmi sili ne bo več dovolila vstopa v zasebnost.









Kljub temu je bil začetek ljubezni s Javierjem naporen. Kot je nekoč priznal sam zvezdnik, se je strastne, divje, kar živalske Penelope naravnost ustrašil. »Vsega v življenju se loteva z neverjetno gorečnostjo, čustva kar vrejo iz nje. Nisem bil prepričan, ali bom zmogel živeti s tako zahtevno žensko,« je povedal Bardem, ki pa se nazadnje vendarle ni mogel upreti očarljivi Penelope, zato se je raje prepustil njenemu toku. In si ustvaril čudovito življenje v rodni Španiji, daleč od sojev žarometov, povedo bližnji, ponosni, da sta tako velika igralca kljub vsej slavi raje izbrala življenje v domovini kakor v bleščavem Hollywoodu. Tam sta se zapisala kot najuspešnejša španska igralca v zgodovini, ki sta med bogato bero nagrad pospravila tudi oskarja: on za stransko vlogo v kultni akciji Ni prostora za starce, ona pa za ikonično vlogo v komični drami Woodyja Allena Vicky Christina Barcelona.









A če je bila pot do sveta igralstva za Bardema samoumevna in skorajda prelahka – prihaja namreč iz družine znanih igralcev ter filmskih in gledaliških ustvarjalcev, zato je večji del otroštva namesto na igriščih preživel na odrskih deskah – je bila za Cruzovo mnogo težavnejša. Hči frizerke in mehanika je sicer marljivo plesala balet vse do najstništva (s treningi je krotila svojo težko obvladljivo strast in pridobila potrebno disciplino, je pozneje povedala), toda vselej se je zatekala v druge vloge – tudi med nedolžno igro z vrstniki se je nenehno pretvarjala, je nekoč povedala, želja po igri je bila nenehno prisotna in premočna. Pri petnajstih se je s soglasjem staršev začela prijavljati na avdicije, kjer pa so jo vztrajno zavračali zaradi mladosti in neizkušenosti. Uspelo se ji je prebiti le na televizijo, vse do usodnega leta 1992, ko je kot povsem neznana igralka pometla s konkurenco na avdiciji in osvojila kinematografsko občinstvo v uspešnici Pršut, pršut. Vrata španske produkcije so se ji na stežaj odprla, v prihodnjih letih je večkrat sodelovala z legendarnim Pedrom Almodovarjem (najuspešnejši skupni projekt je Volver), kariera pa jo je ponesla tudi čez lužo, kjer je navdušila še v filmih, kot so Vanilla Sky, Gotika, Pirati s Karibov: z neznanimi tokovi, Zoolander 2, Rimu z ljubeznijo, Vicky Christina Barcelona, Devet, Umor na Orientu Ekspresu.









Z možem Javierjem je v minulih letih združila moči še dvakrat, v biografski drami Loving Pablo in v filmu, ki se trenutno predvaja tudi v naših kinematografih, Vsi vedo. Penelope je tudi fotomodel in modna oblikovalka, ki poslovno pogosto sodeluje s sestro Monico. Bardem si je slavo utrdil s špansko produkcijo, na svetovnih platnih pa je med drugim navdušil še v Bondovem Skyfallu, uspešnici Ču do vi to, romantični drami Jej, moli, ljubi in pa grozljivki Mati!. Ali bosta priljubljena zvezdnika in zakonca še kdaj združila moči na velikem platnu? Zagotovo še nista rekla zadnje.