Nisem šepetalec medvedom

Miha je tudi fotograf, ki skuša v objektiv ujeti, kar opazuje in preučuje – kako se živali vedejo v svojem naravnem okolju. Najljubše posnetke najde v dinarskih gozdovih in vzhodnih Alpah, redno jih objavlja v številnih publikacijah. Ob vsem tem sodeluje pri raziskavah gepardov, afriških šakalov, alpskih gamsov, jelenjadi, nekaterih vrst ptic in plazilcev ter je gostujoči raziskovalec berlinskega Leibnizovega inštituta za raziskovanje živali v ujetništvu in divjini.





Nedavno smo tudi pri nas poročali o selitvi dveh slovenskih medvedjih samic v Pireneje. Tamkajšnje kmete ni ravno najbolj navduševala morebitna nevarnost za drobnico. Lokalne ceste so menda celo blokirali z napisi »to je vojna«. Kako ste spremljali dogajanje in ga še?

To, o čemer smo brali, vsi ti konflikti, ni toliko povezano s problemom prisotnosti medveda kot biološkega bitja, temveč predvsem z njegovim simbolnim pomenom. Zamaskirani moški, ki so paradirali s puškami, so skušali ustvariti zlasti politične pritiske. Francozi večinoma pozdravljajo priselitev medvedov, a vedno bodo obstajali glasni posamezniki, ki bodo ustvarjali vtis večinskega nasprotovanja. Vedno, kadar se pojavi vprašanje, povezano z velikimi zvermi, se v njem v resnici zrcali mnogo drugih težav. Podobno je v Skandinaviji, kjer je prepad med mestnim in podeželskim prebivalstvom precejšen. Človek bi tam zlahka dobil občutek, da je v tem konfliktu volk tisti, ki povzroča težave, a je v resnici »le« poligon za spopad glede političnih nesoglasij. Volk tako postane zgolj orodje nasprotovanja odločitvam, ki jih kljub potrebam ruralnega prebivalstva sprejemajo v urbanem okolju.









Divje zveri občudujemo, če jih gledamo od daleč. Nekdo, ki z njimi bolj zavzeto dela, pa pri njih nedvomno prepozna specifične fascinantne značilnosti. Kaj vas je v preučevanju rjavega medveda najbolj navdušilo?

Nedvomno je bilo to spoznanje, kako zelo se razlikujejo med sabo. Med znanstveniki obstaja velika dilema, ali lahko, ko govorimo o živalih, govorimo, da ima vsak medved svojo osebnost. Mislim, da gotovo imajo nekaj osebnosti podobnega. Kot smo si med sabo različni ljudje, so si med sabo različni tudi medvedi. Če opazujemo gibanje posameznih primerkov s pomočjo telemetričnih ovratnic, že gibanje izda, da prostor uporabljajo izjemno različno. Enako stara medvedka z mladiči se na določenem območju vede povsem drugače kot kakšna druga. Če »poznam« 40 medvedov z ovratnico, si za 41. vseeno ne upam natančno napovedati, kako se bo vedel. Vedno znova me preseneti tudi njihova inteligenca in kako dobro si zapomnijo, kje so našli kakšno hrano in kdaj.





Kolikokrat ste iz oči v oči srečali medveda?

Ne štejem. Morda dvestokrat?





Glede na vaše strokovno znanje je bil vaš odziv gotovo drugačen, kot če bi ga srečala, kaj vem, jaz? Vas je bilo strah?

Zame kar dobro drži misel, kar dobro poznaš, tega se ne bojiš. Do danes nisem imel z njimi nobene slabe izkušnje, kar pa seveda ne pomeni, da se ne zavedam njihove potencialne nevarnosti. Letno sta približno dva napada medveda na človeka. Ne obremenjujem se s tem, ali bo kdaj napadel tudi mene. Kar se te »skrbi« tiče, premišljujem podobno pri dnevni vožnji po avtocesti. Verjetnost, da bom udeležen v prometni nesrečni, obstaja, a to ne pomeni, da nikoli več ne bom sedel v avto. Razumsko razmišljanje in vrsto let izkušenj mi seveda srečevanja z medvedom olajšajo, še posebno če se primerjam s kom, ki ga sreča prvič in ga popade smrtna groza.









Da se večanje števila prebivalstva nezadržno zažira v naravne habitate številnih živalskih vrst, ni ravno nova vest. Kaj lahko naredimo, kako se lahko sobivanja priučimo?

Slovenija zaradi svojih geografskih značilnosti ne premore ogromnih območij divjine. No, prave divjine pri nas ni več. Ne moremo slediti modelu, ki se je razvil ponekod v Afriki in Severni Ameriki, kjer skušajo velike zveri ločiti od ljudi z rezervati. Tako brez težav obstajajo predeli, kjer so divje zveri povsem iztrebljene, da lahko ljudje živijo v miru. Naši gozdovi so z vidika medveda dokaj majhni in razdrobljeni, zato imamo samo dve možnosti. Ali medvede povsem iztrebimo ali pa se odločimo za sobivanje, ki je po mojem mnenju edina prava rešitev. Verjetnost, da slovenski rjavi medved nikoli in nikdar ne bo zašel v bližino vasi, je seveda nerealna. Naši gozdovi so premajhni za kaj takega.

Zavedam se, da sobivanje prinese določene težave. Ne samo za ljudi, tudi za medvede. Rešitev je v prizadevanju, da živalim delno prilagodimo tudi svoje dejavnosti in infrastrukturo tako, da bo konfliktov med medvedi in ljudmi kar najmanj. Če se torej odločimo, da bomo z njimi sobivali, bodo konflikti delno žal neizogibni. Povsem preprečiti jih ni mogoče.





Slovenija si je v svetu pridobila sloves države, ki naj bi imela sobivanje z rjavimi medvedi odlično urejeno, bili naj bi celo vzor. Pa smo res?

Na splošno nam gre kar dobro. Gotovo nismo prav v vrhu, Hrvati so na primer bistveno pred nami; škodnih primerov in konfliktov je pri njih dosti manj. Po drugi strani pa v Romuniji niti smrtne žrtve niso redke. To, kakšen je odnos med človekom in živaljo, je precej povezano s tradicijo države, poseljenostjo, naravo, razširjenostjo živinoreje. Zato je, ko govorimo o Sloveniji, najbolje narediti primerjavo z različnimi časovnimi obdobji. Če današnje stanje primerjamo s tistim pred desetletjem, lahko zatrdimo, da smo dosegli velik napredek. Hvala gre Zavodu za gozdove, ki zadnjih 20 let vlaga v razvoj sobivanja z medvedi veliko truda in znanja. Smo na dobri poti, je pa prostora za izboljšave seveda še veliko. Izpostavil bi predvsem krmljenje medvedov; količina koruze in druge hrane, ki jo dajemo v gozd, je enormna. Veliko problemov z medvedi verjetno izhaja ravno od tod, poleg večanja njihove populacije.





Moj odnos do živali ni romantičen; nimam posebnega odnosa z medvedi ali volkovi. Vem, da so to divje živeli, vem, da me ne dojemajo kot svojega prijatelja, kot tudi jaz njih ne. Vsi smo del narave. Če že kaj, jim pomenim grožnjo. Ne delam si velikih utvar, da sem »šepetalec medvedom«.





Dosedanja kariera vas je popeljala na nekaj izjemno zanimivih znanstvenih potovanj. Opazovali ste medvede na Aljaski, leoparde v Namibiji, snežne leoparde na Altaju, v Mongoliji. Katere so skupne značilnosti, ki ste jih zaznali, ko ste živali opazovali v naravnih okoljih?

Ne glede na to, ali sem delal v Mongoliji, na Borneu ali v Namibiji, sem opazil določene podobnosti sobivanja živali in ljudi. Ko se v Sloveniji pogovarjam s posamezniki o divjih zvereh v Afriki recimo, si mnogi predstavljajo, da namibijski leopardi živijo v divjini svoje udobno življenje, povsem odmaknjeno od ljudi. Enako sem si predstavljal za snežnega leoparda v mongolskem visokogorju. A kar sem videl, mi je ustvarilo sliko precejšnje podobnosti s Slovenijo. Tudi na Altaju živijo ljudje, ki skušajo po svoje preživeti. Človek je poselil vse koščke sveta. In ker je na Altaju razvita živinoreja, so konflikti, ki se kažejo kot nasprotovanje živalim samim v obliki preganjanja in nezakonitega ubijanja, pogosti. Populacije snežnega leoparda upadajo, idilična slika divjih zveri v neokrnjeni naravi je lažna. Priznam, pričakoval sem, da bodo na 4000 metrih višine vendarle imeli za bivanje več neokrnjenega prostora, a ko sem prišel tja, sem uzrl ogromno prepasenega območja. Ljudje, ki živijo tam, imajo namreč mnogo drobnice; povpraševanja po kašmirju je veliko, zanj pa so primerne le visokogorske koze. Ker te popasejo velike predele, onemogočijo življenje kozorogom, divjih ovcam, glavnemu plenu snežnega leoparda. In ker ti nimajo hrane, začnejo napadati domače živali. Nestrpnost med ljudmi je zatorej vedno večja. Spoznanje, kako močno in usodno posegamo v naravni sistem sveta, me je močno šokiralo.









Zanimanje za živali je v vas vzniknilo že, ko ste bili otrok, mar ne?

Res je, najbrž ga imam v genih. Vseeno pa moj odnos do živali ni romantičen; nimam posebnega odnosa z medvedi ali volkovi. Vem, da so to divje živali, vem, da me ne dojemajo kot svojega prijatelja, kot tudi jaz njih ne. Vsi smo del narave. Če že kaj, jim pomenim grožnjo. Ne delam si velikih utvar, da sem »šepetalec medvedom«. (Smeh.) Res je le to, da zaradi svojega profesionalnega znanja in izkušenj živali poznam in razumem. Ko na terenu srečam medveda, leoparda ali katero koli drugo divjo zver, veliko laže prepoznam njene misli, vedenje, predvidim, kako se bo vedla v določenih okoliščinah, ali je v stresu, se čuti ogroženo ... Na podlagi tega se laže odzovem tako, da se ne samo izognem morebitnem napadu, temveč tudi živali same s svojo prisotnostjo ne vznemirim preveč.