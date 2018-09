Napoved jasnovidke: Terorizem je in bo

Mnogi tarnajo, da nam leto 2018 do sedaj ni bilo kaj prida naklonjeno. Kaj vse nas še čaka do konca leta? Se moramo paziti kakšnih posebnih prelomnic?

Leto res ni za vse prijetno, ogromno političnih sprememb, igric, razkritja goljufij in manipuliranja iz ozadja politične scene. Vendar te stvari ne bodo preveč prizadele državljanov srednjega sloja, saj večjih sprememb ne bo. Do konca leta in še naslednje leto bodo na udaru vsi, ki so si na manipulativen način pridobili določena sredstva ali neutemeljen status. Po novem ne bo več, vrana vrani ne izkljuva oči, temveč ravno obratno.

Prijetne in dobre spremembe v zdravstvu čutim, prav tako tudi za zdravstvene delavce, bolj slabo pa kaže tistim, ki so zaposleni v ustanovah za ostarele.

Šarčeva vlada je že na začetku svoje poti na majavih nogah. Bo premierju v naslednjih mesecih uspelo narediti kakšne pozitivne politične premike?

Premier je trmast in odgovoren človek, ki ima svojo vizijo. Če ne bo šlo zlepa, bo v vsakem primeru našel način in sredstva za rešitev, četudi zgrda. Ogromno polen pod noge bo še dobil, vendar mu bo nekako uspelo.









Vidite tudi svetlejšo prihodnost v slovenskem zdravstvu? Se bodo čakalne vrste skrajšale in obravnava bolnikov izboljšala?

Novi minister za zdravje je taktičen in moder človek. Sicer vidim, da bo izredno težko napolnil svoj kabinet, saj zaenkrat tam ni nikakršnih sprememb. Minister bo uredil vse ob svojem času. Prijetne in dobre spremembe v zdravstvu čutim, prav tako tudi za zdravstvene delavce, bolj slabo pa kaže tistim, ki so zaposleni v ustanovah za ostarele. Tam vidim pomanjkanje kadra zaradi neusklajenega delovnega časa in prenizkih osebnih dohodkov.

Kako pa bo z vremenom? Že nekaj let opažamo vedno bolj drastične prehode med letnimi časi, jeseni in pomladi skoraj ni, poleti nam je zelo vroče, zime pa nato dolgo čakamo, ko nas šele zgodaj spomladi presenetijo s snegom. Kakšna jesen in zima se nam obetata letos? Vidite morda v bližnji prihodnosti možnost za pojav kakšnih naravnih katastrof?

Velike spremembe in nihanja vidim tudi v prihajajočih mesecih. Ta zima zna biti izredno mrzla. Naravnih katastrof ne vidim, mogoče kak manjši plaz.

Hladnejši meseci bodo prinesli tudi sezonske prehlade in obolenja. Vidite kakšen večji izbruh gripe?

Kot vsako leto, gripa bo, vendar bomo to nekako obvladovali.









Vas lahko prosimo še za pogled v svet? Vse oči so že od poroke napete v britanski kraljevi par. Napovedi, kdaj bosta zibala se kar vrstijo. Ste morda vi zaznali nosečniško srečo v bližnji prihodnosti princa Harryja in Meghan Markle?

Meghan Markle je dama, ki ji trenutno otrok ni na prvem mestu. Pred zanositvijo želi še rešiti svet, potovati, raziskovati in pomagati predvsem ženskam. Vidim jo kot novodobno Diano, ki nadaljuje njeno nedokončano poslanstvo. Princ Harry ji bo zvesto sledil.

Kaj pa politična trenja in merjenje moči svetovnih voditeljev, Donalda Trumpa, Kim Jong Una, Vladimira Putina. Smo na pragu vojne? Vidite, da bi lahko v prihodnosti izbruhnili še večji spori in nevarnost za spopad?

Nismo na pragu vojne, ti ljudje se bojijo posledic, ki bi prizadele ljudstvo. Vsi se zavedajo, da brez svojega ljudstva ne pomenijo prav nič. Bolj kot dejanja so lahko nevarne besede, ki jih izreka egocentrični Trump, prav zna se zgoditi, da se bodo njegovi državljani in sodelavci obrnili proti njemu.

Večjih organiziranih terorističnih napadov ne vidim, bolj posamezne ekstremiste, ki želijo imeti svet v svojih rokah, vendar ne pri nas.

Kako pa je z begunsko krizo, se bo ta še nadaljevala? Do kdaj ocenjujete? Se v Evropi lahko bojimo tudi novih terorističnih napadov, morda znate napovedati kje?

Begunska kriza se bo še nadaljevala, vendar Slovenija ne bo imela več takšnega navala prišlekov. Sedaj postajajo širši svetovni problem. Države bodo pričele zavračati begunce. Terorizem je in bo. Večjih organiziranih napadov ne vidim, bolj posamezne ekstremiste, ki želijo imeti svet v svojih rokah, vendar ne pri nas.

Svet pretresajo tudi izpovedi o spolnih zlorabah v Rimokatoliški cerkvi. Papež Frančišek je stalno na udaru. Bomo končno videli spolne napadalce doleteti tudi sankcije?

Cerkev je država zase, zato spolnih napadalcev ne bodo razkrili javnosti. Bo pa Papež ostro ukrepal in tako rešil težavo, ki že leta bremeni Rimokatoliško cerkev. Na individualne kršitelje, ki niso razkrinkani (in teh vidim, da ni malo), pa Papež žal ne bo imel nobenega vpliva. Zgodba nima konca.