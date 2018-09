Najsodobnejši robotski sesalnik po dostopni ceni

Robotski sesalniki iRobot, ki jih lahko upravljamo od kjer koli, se sami vrnejo v bazo in napolnijo, natančno očistijo kote, se spretno vrtijo okrog stolov in so povezljivi z najsodobnejšimi aplikacijami, so dobili novega družinskega člana. Robotski sesalnik iRobot Roomba e5 je prelomen ne le zaradi novega imena, ki naznanja preglednejše poimenovanje prihodnjih modelov, ampak tudi zaradi inovativnih tehnologij, ki poskrbijo za brezhibno čistočo.

Kjučne lastnosti novega člana, robotskega sesalnika iRobot Roomba e5

Tehnologija Power-Lifting sesanja omogoča petkratno moč sesanja v primerjavi s serijo Roomba 600, visokoučinkoviti filter pa brez težav opravi z umazanijo in živalskimi dlakami, tudi z očem nevidnimi. Zajame kar 99 odstotkov cvetnega prahu, plesni, praha ter mačjih in pasjih alergenov iz vsakega skritega kotička.

Najsodobnejše možnosti

Dodana vrednost novega robotskega sesalnika iRobot Roomba e5 je tudi v tem, da je povezljiv s spletom in s tem mogoča, da lahko z aplikacijo iRobot HOME vnaprej nastavimo urnik čiščenja ali robotski sesalnik vključimo od koder koli. Na primer na poti domov, da vstopimo v vedno čist dom. Združljiv je tudi s pametnima osebnima pomočnikoma Amazon Alexa in Google Assistant. Tako se bo lahko na primer ugasnil, ko boste prevzeli klic, ali začel sesati, ko boste zapustili dom.





iRobot roboti so na voljo že od 200 evrov naprej

Z več kot 25-letnimi izkušnjami in nenehnimi inovacijami na področju robotike za domačo uporabo, ponuja iRobot širok spekter robotov za sesanje in čiščenje, primernih za vsak žep. Na voljo so že od 200 evrov naprej.





Robotski sesalnik iRobot Roomba e5 bo v Sloveniji na prodaj v sredini septembra.





Robotski sesalnik iRobot® Roomba®: hitra dejstva

Čistoča, ki jo lahko vidite in občutite dan za dnem

Premium tristopenjski sistem čiščenja uporablja dve večslojni gumijasti krtači in tehnologijo Power-Lifting, ki omogoča petkratno moč sesanja* za odstranjevanje zažrte umazanije, večjih delcev in skritih dlak hišnih ljubljenčkov.

Edinstveni večslojni krtači pomagata temeljito očistita tla. Prva umazanijo razrahlja in privzdigne, druga, ki se vrti v nasprotni smeri, pa jo pobere in posesa.

S patentirano Dirt Detect tehnologijo Roomba® e5 odstrani umazanijo na bolj obremenjenih predelih doma. Senzorji zaznajo takšna območja in opozorijo robota, da se jim posveti še temeljiteje.

Stranska krtača je posebej zasnovana tako, da očisti umazanijo po kotih in robovih.

* V primerjavi s sistemom AeroVac™ pri modelih Roomba® serije 600.





Pametni dom, spoznaj pametnega robota

S pomočjo nabora pametnih senzorjev robotski sesalnik iRobot Roomba® e5 sprejme več kot 60 odločitev na sekundo, zato se prilagodi domu in pomaga temeljito očistiti tla.

Aplikacija iRobot HOME uporabnikom omogoča, da nastavijo urnik čiščenja, spremljajo čistilne aktivnosti, pregledujejo zgodovino čiščenja in imajo neposreden dostop do podpore strankam. Poleg tega se robot preko aplikacije sproti posodablja na najnovejšo programsko opremo in tako ostaja v koraku s časom.

Vsi v omrežje povezani robotski sesalniki Roomba® so združljivi z napravami, ki podpirajo Alexo ali Google Assistant.





Umazanija, spoznaj enakovrednega tekmeca!

Robotski sesalnik iRobot Roomba e5 se po čiščenju samodejno vrne na polnilno postajo in napolni. Čas delovanja je do 90 minut.

Visoko učinkoviti filter je izdelan iz posebnega materiala, ki ujame kar 99 odstotkov cvetnega prahu, plesni, prahu ter mačjih in pasjih alergenov.

Pralni košek omogoča, da brez težav speremo umazanijo in morebitne ostanke prašnih delcev v košku.

Senzorji Cliff Detect preprečujejo, da bi robotski sesalnik padel po stopnicah ali zdrsnil z drugih dvignjenih predelov vašega doma.