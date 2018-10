Mama se je vsilila v najino življenje

Občutek krivde je odveč

Meje so neke vrste psihološka ograda med ljudmi. Kot bi na primer rekli: tu sem jaz in tu si ti. Krepijo občutek avtonomije, samostojnosti in identitete. Če vzamemo meje v družinskih odnosih, z lahkoto vidimo razlike v razmejitvah in navadah v posameznih družinah. Če pogledamo samo dve skrajnosti – v nekaterih družinah (kjer so npr. otroci že odrasli) so navajeni, da družinski člani vedo drug o drugem čisto vse; kako poteka njihov dan, kaj vse se jim je zgodilo, kaj so doživeli, skratka, kako poteka njihovo življenje v celoti, kljub temu, da bi recimo morale ostati nekatere stvari samo del njih. Spet drugje pa se družinski člani med seboj redko kličejo, drug o drugem vedo zelo malo, sčasoma lahko postanejo skorajda tujci. Nobena od skrajnosti ne sodi med zdrave družinske odnose in nobena od razmejitev ni zdrava. Pravite, da je število telefonskih klicev v dnevu nevzdržno, (nenapovedani) obiski pa postajajo vse pogostejši. Vaša mama stvari vidi s svojega zornega kota – želi pomagati, biti ustrežljiva, saj je končno dobila vnuka, ki si ga je dolgo želela, obenem pa si je tako zapolnila praznino, ki je zazevala v njenem življenju zaradi izgube moža. Ob tem pa ne vidi, da s svojimi vdori v družino močno presega vaše meje. Vaše doživljanje maminega vdora v vaš svet in s tem rušenja meja je v mladih družinah zelo pogosto in razumljivo je, da sta s partnerico jezna. Počutita se oropana zasebnosti, intimnosti, in kot ste se izrazili, se počutite, kot da bi v življenju dobili nekakšnega vsiljivca. Vajin izraz, da bi se preselila v drugo državo, lahko interpretiramo tudi tako, da si želita ustvariti med vami mejo, predvsem čustveno. S partnerico sta ustvarila svojo družino z lastnimi vrednotami, vzorci vedenja, navadami, ki sta jih prinesla vsak iz svoje družine. Nikar se ne počutite krivi, trenutno situacijo pač tako doživljate, do česar imate vso pravico. Pomembno je, da mirno in prijazno postavite materi meje, ubesedite, kar vas muči, in predstavite želje in potrebe in ne nazadnje tudi pravice svoje družine.