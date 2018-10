Lumpiji se pripravljajo na maraton

Bliža se Ljubljanski maraton in z njim tudi Lumpi tek, ki ga zadnjih 15 let uspešno organizira eden glavnih pokroviteljev maratona Mercator. Tako kot se na tekaško preizkušnjo pripravljajo odrasli tekači, se na Lumpi tek že več mesecev pripravljajo tudi otroci. Še posebej živahne so priprave v osmih izbranih vrtcih po Sloveniji, ki sodelujejo v projektu Lumpi tekovadba.





Lumpi tekovadba spodbuja druženje otrok in staršev v gibanju

»Po lanski uspešno izvedeni akciji spodbujanja gibanja pri vrtčevskih otrocih s tekaškimi uricami z Urbanom Praprotnikom v izbranih slovenskih vrtcih in izletom v Ljubljano na Lumpi tek, smo se v Mercatorju odločili projekt nadaljevati,« pravijo v Mercatorju. Ozaveščanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga pri najmlajših so tokrat nadgradili s projektom Lumpi tekovadba. Prve delavnice so bile junija, nadaljujejo pa jih tudi septembra. Tako so v osmih izbranih vrtcih (Petrov vrtec Šentpeter, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Zgornja Kungota, VIZ vrtec Ormož, Vrtec Tolmin, Vrtec Hrastnik – enota Sonček, Otroški vrtec Metlika in Vrtec Vitanje) za vzgojitelje, starše in otroke, stare od 3 do 5 let, izvedli delavnico s tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom in pevko Alenko Kolman.

Ozaveščanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga pri najmlajših so tokrat nadgradili s projektom Lumpi tekovadba FOTO: Mercator





Aktivno druženje otrok in staršev je neprecenljivo

Da bi tudi starši čim bolje spoznali pomen gibanja za razvoj otroka in kako najmlajšim privzgojiti veselje do športa, so udeleženci Lumpi tekovadbe prejeli simpatično knjižico z naslovom Pripravljeni, pozor, tekovadba. V njej so predstavljene preproste vaje, ki jih starši lahko skupaj z otroki izvedejo v naravi, na domačem travniku ali na sprehodu v gozdu, prav vsaka od njih pa pojasni ugoden učinek, ki jo ima vaja na otrokov gibalni razvoj. Vaje pa si lahko ogledate tudi na Mercatorjevi spletni strani.

Trener Praprotnik poudarja, da moramo tek otrokom predstaviti skozi igro FOTO: Mercator





Navdušimo jih skozi igro

Trener Praprotnik poudarja, da moramo tek otrokom predstaviti skozi igro: »Prav je, da se prek staršev veselje in zavedanje o pomenu prijaznega teka predajata tudi najmlajšim. Napake lahko vodijo do tega, da imajo skoraj vsi petletniki tek radi, pri 18 letih pa jih teče le še peščica. Zato je pravi 'trening' teka pri predšolskih otrocih vrsta zabavnih, včasih malce tekmovalnih tekaških iger, pri katerih mimogrede veliko pretečejo.« Te so slikovito predstavljene tako v omenjeni knjižici kot tudi na spletni strani Lumpijeve tekovadbe.

Varovance izbranih osmih vrtcev in njihove starše, ki so sodelovali v Lumpi tekovadbi, čaka še sklepno dejanje: izlet v Ljubljano na Lumpi tek, ki bo v soboto, 27. oktobra 2018. Tekovadbe se je udeležilo skupaj več kot 580 otrok in staršev, Mercator pa jih bo 400 z avtobusi pripeljal na Lumpi tek.

Na Lumpijevi tekovadbi so se pod nadzorom trenerja Urbana Praprotnika na Lumpi tek skupaj pripravljali otroci in starši.







Igrivi prikazi vadbe v knjižici z nasveti Pripravljeni, pozor, tekovadba.