Prihaja najbolj karmično leto tega tisočletja

Se moramo zaradi najhujšega karmičnega števila, ki bo zaznamovalo leto 2019, prihodnjega leta bati? In kaj je pravzaprav karmično leto?

Nikakor! Nisem zagovornica škandaloznih naslovnic in zastrašujočih sloganov. Karma pogosto zveni zelo negativno, s stališča numerologije pa pomeni uravnovešanje energij. Lahko bi jo primerjali s popravnim izpitom v srednji šoli, ko nam zaradi neznanja profesorji ne bodo več pogledali skozi prste, kot bi se med letom lahko zgodilo pri spraševanju pred tablo. Karmično leto pomeni, da se bomo kot človeštvo, kot kolektivna zavest soočali s slabšimi izbirami družbe in njenih vodilnih. No, seveda se z njimi soočamo že zdaj na vsakodnevni ravni, ko preživetje postaja vse težje. Leto 2018 je bilo pravzaprav uvod: zaradi števila 8 na koncu tega leta so bili pred nami izzivi ega, sebičnosti in boja za premoč. Število 19 pa je tisto, ki dodaja prihodnjemu letu karmični vpliv. Resnično je najmočnejše karmično število, zato govorimo o najbolj karmičnem letu tega tisočletja. V naši življenjski dobi, ne glede na našo starost, podobnega obdobja ne bomo več doživeli. Simbolizira nasprotje sočutja in kljubuje vsemu, kar je sveto. Povezujemo ga z vsakršno zlorabo moči in položaja. Seveda nam misli ob tem običajno takoj švignejo k politikom in korupciji, a v resnici se bo vsak izmed nas na osebni ravni srečeval z vprašanjem, ali uporabiti svoj položaj v svojo korist. Sem lahko prištevamo »izbire« manjših vrednosti, kot, denimo, krajo kemičnega svinčnika v službi, ali pa milijonske podkupnine. Prihodnje leto bi še najbolj preprosto opisala tako: pokazala se bo naša tema. Vsi jo imamo. Cilj tega leta pa ni medsebojno uničenje, ampak ozaveščanje teme in zdravljenje. Vse ima svoj cilj v veliki sferi življenja, tudi karmična obdobja. In cilj je vedno ljubezen.

Energija januarja nas bo takoj postavila na trdna tla in nas zasula z omejitvami, ki jih bomo imeli priložnost presegati do oktobra. Takrat se namreč ta proces konča. Torej, čez deset mesecev bi se morali počutiti močnejše ter predvsem svobodnejše; a le, če smo izzive premagali.

Kje bo zlorab, o katerih govorite, največ in katere sfere življenja bodo v tem kontekstu najbolj na udaru?

Stari indijanski rek pravi: Šele ko bo posekano zadnje drevo, ko bo zastrupljèna zadnja reka, ko bo ujeta zadnja riba, šele takrat boste ugotovili, da se denarja ne da jesti. Novoizvoljeni brazilski predsednik je napovedal dokončno iztrebljanje indijanskih ljudstev, ki živijo v pragozdu. Amazonski deževni gozd je že vrsto let stvar polemike okoljevarstvenikov ter seveda tam živečih Indijancev, katerih domove rušijo, njih pa pobijajo zaradi črpanja nafte. V šoli nas učijo, da je ravno ta pragozd zaslužen za večino kisika na planetu. Imenujejo ga pljuča planeta. Moja edina negativna napoved je, da bomo kot človeštvo resnično tako zaslepljeni z denarjem, da bomo oziroma smo že pozabili, da pitne vode nekoč ne bo več, prav tako kot ne bo dovolj kisika v zraku, če se ne bomo korenito spremenili. Zdaj! Narava nam je dovolj dolgo gledala skozi prste. Hurikani, poplave, vse hujša neurja, vse hujše suše, požari in nenavadno močni potresi so »zasluga« našega poseganja v naravo. Pravzaprav je to naš popravni izpit. Dokler se bomo prepirali, ali podnebne spremembe obstajajo in kaj jih povzroča, ne bomo našli rešitve. S posledicami se bodo spopadali naši otroci.

Če povzameva: najbolj bodo na udaru tisti, ki so na poti denarju, in nemočni, torej stara ljudstva in vsi, ki se kakor koli odmikajo od norm družbe. Zdelo se bo, da stopamo nazaj namesto naprej. Dvig nacistov in odkrit rasizem v ZDA je le en takšen primer. V Libiji so vsemu svetu na očeh uvedli suženjstvo, z ljudmi ravnajo strahovito. Celo v modernih evropskih državah nekateri govorijo o uvedbi prepovedi splava. Vse več je nestrpnosti, usmerjene v drugačne, pa naj gre za barvo kože ali kaj bolj intimnega, kot je spolna usmerjenost. Ne srečujemo se prvič z begunci, a prvič s toliko strahu za lastna življenja. Mnogi se dejansko bojijo, da jih bodo begunci pobili, brez razlikovanja med begunci in ekonomskimi migranti ter verskimi ekstremisti. Zdi se, da sočutje umira, vsak se boji le za svojo zadnjo plat, ki morda niti ni ogrožena. Strah bo tako naš največji sovražnik v 2019.









Bomo zlorabe občutili tudi v Sloveniji in kako? Kje bo pretresov največ in v katerem delu leta?

Slovenija stopa v svoje numerološko leto 7, ki bo v ospredje postavilo naš sodni in politični sistem, zdravstvo in šolstvo ter pravičnost (ali njeno pomanjkanje). Vse več bo gorečih polemik, ali sistem deluje ter kako ga spremeniti, da bi mali človek sploh imel možnost dostojnega življenja. Tako lahko pričakujemo razkrivanje marsikatere goljufije, ko bomo, na primer, izvedeli za kraje donacij ali izkoriščanje državnih ustanov, namenjenih pomoči prizadetim, za lasten zaslužek. Kar nekaj informacij, ki naj bi ostale za vedno skrite javnosti, bo priplavalo na dan, zato jih je težko natančno napovedati, zagotovo pa nas bo ob njih bolelo srce. Največ pretresov in prelomnic nas čaka septembra, Slovenijo kot državo pa tudi februarja.

Kaj bi jo februarja lahko najbolj pretreslo?

Nepričakovani preobrati, pravzaprav konci. Zelo verjetno je, da se bomo ukvarjali z opustitvami zadanih načrtov ter mnogo bolj čustveno reakcijo kot sicer. Na splošno bi lahko dejali, da bo zdrava kmečka pamet v nasprotju z našim občutkom, kaj je prav. Za vsako takšno napetostjo se skriva nauk, in ta je: sočutje. Torej nas bodo novice prizadele na zelo osebni ravni, da bi se sočutja lahko naučili.

Zelo pomemben nauk leta bo razlikovanje vizije in iluzije. Mnogo ljudi bo le stežka ohranjalo stik z resničnostjo, saj bo beg v domišljijski svet mamljiv. Moje opozorilo leta vam na srce polaga, da bodite pozorni na osebe, ki se spopadajo z depresijo ali so že dlje v stiski.

Afer v politiki in gospodarstvu v zadnjih letih v naši državi ni bilo malo. Kako bo v letu 2019?

Leto 2019 nikakor ne bo lahko. Pravzaprav bodo najbolj goreče afere ravno v politiki in gospodarstvu, saj se vsaj trenutno tu plete največ korupcije. Dodala bi še zdravstvo oziroma farmacevtski lobi. Dobra novica pa je, da bomo večinoma deležni verodostojnih informacij. Leto 2018 je bilo za Slovenijo obdobje pod vplivom števila 6, ki je prineslo bolj čustveno noto in »zasanjanost«, kot bi gradili v oblakih in se pogovarjali o nečem popolnoma abstraktnem. Nekoliko drzno bi lahko dejali, da nismo imeli stika z resničnostjo na precej področjih, ne nujno po svoji krivdi. Najbolj odmevna sprememba bo ravno v boljšem pretoku informacij. A največja težava, ki se nam obeta, bo njihova interpretacija. Priča bomo napačni razlagi strokovne terminologije, ki bi lahko zanetila marsikatero zagato. Tudi na osebni ravni, v medsebojnih odnosih, bo podobno. Pravijo, da je najlaže pametovati za druge, da se ni treba ubadati z lastnimi pomanjkljivostmi. Prihodnje leto ne bo drugače.









Po čem si ga bomo še zapomnili in kakšne spremembe se nam obetajo?

Rdeča nit leta ne bo zgolj karma, ampak tudi podoživljanje otroštva. Vrnili se bomo v spomine, obujali otroške sanje. Dobra novica je, da jih bomo tudi laže dosegali. Malo slabša pa, da se bodo znova odpirale čustvene rane otroštva, torej se pripravimo na občutek nemoči in nespretnosti. Vsak izmed nas nosi v sebi preplašenega otročka, ki bo potreboval našo nežnost. Ljubezen se začne z brezpogojno ljubeznijo do sebe. Trdimo, da imajo starši svojega otroka brezpogojno radi, obenem velikokrat slišimo tudi izjave teh otrok, da jih doma niso podpirali, temveč zatirali. Moj nasvet je, da bodite zdaj do sebe takšen starš, kot ste ga v otroštvu potrebovali.

Seštevek letnice 2019 je 3, ki krepi kreativnost, zato lahko pričakujemo nove modne in glasbene smernice, slog slikarstva, oblačenja in vedenja. To obdobje bo idealno za vse, ki se kakor koli ukvarjajo z ustvarjanjem, naj gre za slikarje, kiparje, umetnike, grafične oblikovalce, pevce in glasbene skupine, pa tudi za področja kuhanja, notranje opreme, cvetličarstva, ročnih spretnostih, poslikave skodelic, izvirnega oblačenja in podobno. Pripravite se na bolj drzno in barvito leto! In še namig: če razmišljate o prenovi doma, se je lotite marca ali decembra. Če se odločate za samostojno umetniško ali ustvarjalno pot, to storite maja.

Februarja 2019 nas čakajo nepričakovani preobrati, pravzaprav konci. Zelo verjetno je, da se bomo ukvarjali z opustitvami zadanih načrtov ter mnogo bolj čustveno reakcijo kot sicer.

Kakšno bo karmično leto 2019 za posameznike in kako naj se nanj pripravimo?

Smo del sveta kot celote in tako smo del odplačevanja kolektivne karme človeštva. Težko bi še vedno trdili, da smo kot človek prinesli napredek in svetlobo. Odkar smo »civilizirani«, je izumrlo več kot 60 odstotkov živalskih vrst, skrčili smo večino zelenih površin in prizadejali mnogo hudega življenju na Zemlji. Seveda se kot posameznik redko počutimo krive za škodo, ki jo ustvarjamo. Dobro bi bilo, da bi ozavestili svojo moč kot potrošniki. Če ni povpraševanja, ni ponudbe. Zelo preprosto. Premalokrat uporabljamo svoj glas. Zato uporabite knjigo predlogov, pošljite dopis ali elektronsko pošto. Ko jih bo dovolj, bodo prisluhnili, pa naj gre za izdelke kozmetične industrije, ki so testirane na živalih, ali kateri koli drug proizvod; proizvajalec bo prisluhnil upadu prodaje prej kot protestnikom na ulici.

Uporabite energijo števila 3 v svojo korist. Ustvarjajte. Izbirajte družbo, ki je pozitivna. Obdajte se s pozitivno mislečimi osebami. Pojdite v naravo in začutite povezavo z vsemi živimi bitji. Ko se v sebi povežemo z globalom sveta, se ne počutimo osamljenih, četudi bi lahko večino časa prebili sami. Dovolite si odpočiti od vsakdanjega vrveža in pritiskov okolice. Načrtujte premore in odmore ter čas zase – le tako boste najlaže pretrgali pretok močnejših čustev in intenzivnost drame, katere del bomo. Energija leta se bo zelo prelivala iz osebne odgovornosti v kolektivno in nazaj na raven posameznika. Največ, kar lahko storite, je, da se zavedate lastnega energijskega odtisa na svet in seveda tudi odtisa sveta na vas. Morda ne moremo izbrati kraja, kjer smo se rodili, lahko pa se iz njega preselimo – vsaj nam je to dosegljivo. Vedno lahko svojo okolico in družbo spremenimo.

S številom 3 povezujemo tudi domišljijo, ta pa gre lahko v pozitivni ali negativni smeri. Zelo pomemben nauk leta bo razlikovanje vizije in iluzije. Mnogo ljudi bo le stežka ohranjalo stik z resničnostjo, saj bo beg v domišljijski svet mamljiv. Moje opozorilo leta vam na srce polaga, da bodite pozorni na osebe, ki se spopadajo z depresijo ali so že dlje v stiski. Včasih lahko prijazna beseda ali nasmeh dobesedno reši življenje nekomu, ki ne vidi več izhoda ali rešitve. Če ste sami v stiski, poiščite pomoč. Morda se počutite same, a niste.









Pravite, da se bodo tudi posamezniki soočali z najbolj karmičnim letom tega tisočletja. Nam lahko ta proces nekoliko konkretneje razložite? Kako se bo to kazalo v povsem običajnem življenju ljudi?

Nisem zagovornica zavijanja v vato, saj menim, da to ovira resničen napredek. Zaupam, da je pravi trenutek – no, morda sicer neprijeten trenutek – da iskreno spregovorimo o tem, kaj simbolizira število 19: zlorabo moči, sebičnost, pohlep, maščevalnost, zlobo, željo po uničenju, patološko laganje in občutek paranoje. Na kratko bi lahko 2019 kot najbolj karmično leto tega tisočletja opisali kot soočanje človeštva in posameznika s slabšimi odločitvami. Kar je pravzaprav super! To je prvi korak k spremembi, zdravljenju in izboljšanju zdajšnjega stanja. Ugriznimo v to jabolko! Vsak izmed nas je le človek. Vsak izmed nas seveda kdaj ni ravnal najbolj krepostno. Leta 2019 bomo pri sebi opazili veliko negativnih izrazov števila 1, kot so sebičnost, ustrahovanje drugih, odvisnost od drugih, egoizem, lenoba, agresija, trmasto odbijanje tuje pomoči in neuspešno postavljanje zase. No, pravilneje rečeno, okolica jih bo zaznavala. Nam se bo seveda zdelo, da ni popolnoma nič narobe z nami. (smeh)

Leta 2019 bomo pri sebi opazili veliko negativnih izrazov, kot so sebičnost, ustrahovanje, odvisnost od drugih, egoizem, lenoba, agresija, trmasto odbijanje tuje pomoči in neuspešno postavljanje zase. No, pravilneje rečeno, okolica jih bo zaznavala. Nam se bo seveda zdelo, da ni popolnoma nič narobe z nami.

Kdo pa bo iz leta 2019 izšel kot zmagovalec in kaj lahko naredimo sami, da nas leto 2019 ne bi preizkušalo preveč?

Najbolj čustveno razburkan mesec bo marec, ko bodo na nas vplivali intenzivna kombinacija števila 2019 (karma), 3 (marec), 6 (osebna vibracija marca) in pa seštevek letnice 3. Upoštevati je treba celoten spekter števil, da bi izluščili energijo, ki se nam obeta. Preprosto bi lahko rekli tako: strah je občutek, s katerim se bomo srečali takoj v januarju in začeli krepiti lastno samopodobo in ozaveščati občutek nemoči. Kot otrok smo mnogokrat nemočni, saj le stežka odločamo o svojem življenju. Energija januarja nas bo takoj postavila na trdna tla in nas zasula z omejitvami, ki jih bomo imeli priložnost presegati do oktobra. Takrat se namreč ta proces konča. Torej, čez deset mesecev bi se morali počutiti močnejše ter predvsem svobodnejše; a le, če smo izzive premagali. Najlaže bomo stopali na nove poti aprila, ko se bodo tudi bolj razburkana čustva umirila. V tem mesecu bodite še posebno pozorni na svoje zdravje. Če je le mogoče, več počivajte in uživajte domačo, zdravo hrano. Energija bi se lahko zdela nekoliko begajoča, saj bomo potrebovali več fizičnega počitka, a umsko želeli napredovati. Zato naj nas v teh dneh ne presenetijo izpadi trme in hitre jeze – svoje in tuje. No, čustveni izpadi ne bodo nič nenavadnega vse leto, zato bi vas še posebej opozorila na čustvene vampirje in manipulatorje.

Mnogi dojemajo karmo kot kazen in zato menijo, da morajo trpeti ali da jim ni dano uspeti. A to je miselnost vloge žrtve. »Jaz nič ne morem« ni najboljši pristop k razreševanju ničesar, kaj šele karme. Včasih je dovolj že, da si iskreno pogledamo v oči in priznamo svoje slabše izbire. Zato bova rekli tako: bodimo danes boljši človek kot včeraj in jutri boljši kot danes. Tako bomo postali zmagovalci.









Lahko mogoče napoveste tudi, katera numerološka osebnostna števila bodo imela največ sreče v ljubezni, pri denarju in zdravju?

Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre (primer: za osebo, rojeno 2. 8. 1989, je seštevek 1). Leto bo najbolj ugodno za tiste s seštevkom 3, saj je tudi seštevek letnice 2019 ravno 3. Obeta se jim leto osebne kreacije, dobesedno obnovitve lastnega videza in načina izražanja. Tisti s seštevkom 1, 5 in 8 bodo uživali v ugodnih vplivih leta, ki prihaja, in sicer bi se lahko podali na popolnoma novo poslovno ali osebnostno pot. V njihovo življenje stopa več barvitosti. Osebe s seštevkom 2, 6 in 9 bodo najbolj čustveno doživljale krivice ter nase jemale tuja bremena. Potrebovale bodo več čustvene varnosti. Vsi, ki imajo seštevek rojstnega datuma 4 ali 7, pa se bodo z izzivi leta spopadali bolj racionalno in iskali vzrok dogajanju v višji sili, karmi, preteklosti. Zanje bi bilo lahko prihodnje leto nekoliko bolj naporno. Največ sreče v ljubezni bodo imeli tisti s seštevkom 3 in 6, največ v denarju 1 in 8 in zdravju osebe s seštevkom 9.

Do leta 2023 napovedujete boj teme in luči. Bo po njem luči več?

To je težko napovedati, saj je nekaj podobnega obljubljal majevski konec sveta leta 2012, pa je znano, da kot človeštvo še nismo bili pripravljeni na to preobrazbo. Preprosteje povedano: ni še bilo dovolj luči. Lahko bi hudomušno dejali, da smo v nekakšnem podaljšku, kot bi spremljali športno tekmo. Jaz osebno zaupam, da bomo kot človeštvo dvignili svojo vibracijo in da bo tako več luči, po kateri hrepenimo. Pa še to: vsaka oseba je unikat. Raziskujte vsak unikat posebej in na dobri poti boste, da dvignete svojo vibracijo ter pomagate dvigniti tujo.