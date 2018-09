Kje lahko spoznam nove ljudi?

Ne zapirajte se med štiri stene

Večje in manjše življenjske prelomnice, spremembe načina življenja, prehodi med obdobji življenja, kamor spadajo tudi selitve, vedno sodijo med težje življenjske izzive, sploh v vašem primeru, ko ste bili prvič v življenju primorani zapustiti družino in prijatelje. V mestu se počutite izgubljene, osamljene, in kot pravite, kar ne najdete smisla. Obenem pa vas v negotovosti drži tudi mama, ki vas spodbuja, da se vrnete domov, in vam daje vedeti, da vas zelo pogreša. Zdi se, da vas mama pretirano veže nase, kar nedvomno vpliva na vaše osamosvajanje. Razmislite, v kakšni družini ste odrasli in kakšen odnos sta imela z očetom. Je bil prisoten? Družina bi morala spodbujati otroka k samostojnemu življenju, ga soočati z izzivi, saj ga »življenje v vati« ne opremi z mehanizmi, potrebnimi za izzive, ki jih prinese življenje. Pretirana navezanost na mamo še dodatno otežuje vaše soočanje z mestnim življenjem in v vas seje dvom, ali delate prav. Včasih družina v želji, da bi dala čim več ljubezni, lahko vpliva tudi čisto nasprotno. Če čutite od matere preveč pritiska, ji to lahko mirno poveste. Ste odrasla oseba v iskanju in gradnji svoje življenjske poti in prav je, da ji sledite. Starše in prijatelje še vedno lahko obiskujete takrat, ko boste začutili željo po obisku, in ne zato, da bi ugodili njim. Življenja v mestu se lahko navadite, a bodite vztrajni – naredite plan aktivnosti, ki bodo pripomogle k lažjemu privajanju. Prijatelje boste najlaže našli tako, da si najdete hobi, se vpišete v kakšen krožek in se začnete ukvarjati s stvarmi, ki vas veselijo (omenili ste poezijo). V krogu enako mislečih lahko hitro ustvarite prijateljstvo ali najdete sorodno dušo, krog ljudi pa se bo z druženjem samo širil. Ne zapirajte se med štiri stene, saj takšna zavestna osamitev negativno vpliva na človeka. Tako postajamo otopeli, nevešči socialnih stikov in odtujeni od okolice. Ljudje smo družabna bitja, potrebujemo interakcijo z ljudmi. Ko boste našli krog ljudi, ki vam bo ustrezal, boste tudi mesto, ki ga zdaj dojemate kot hladno, začutili čisto drugače.