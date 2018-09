Kdo smo? In kaj postajamo?

Na dan, ki je bil prvi šolski, je bil razkrit zelo nevaren pojav, namreč obstoj nekakšne paravojaške skupine z imenom Štajerska varda – to je arhaičen izraz za stražo – pod vodstvom samooklicanega poveljnika Andreja Šiška, neuspešnega kandidata na zadnjih predsedniških in državnozborskih volitvah. Strašljivo je bila videti skupina na posnetku urjenja: zamaskirani somišljeniki, oboroženi s puškami in s sekirami v rokah. In z grozečo napovedjo o ustanovitvi takšnih združb po vsej državi.

V naših rokah je ključ za rešitev. Se bomo predramili pravočasno?

Zaradi resnosti grožnje so o tem razpravljal malone vsi, z vrhom politike vred. Zborovanje paravojaške formacije na naših tleh je odmevalo na evropski celini. Odzivi so bili ostri, upravičeno, vendar, saj se strinjamo, kajne, manjkalo je konkretno kazensko ukrepanje – proti nedopustnemu in protipravnemu ravnanju, med drugim proti takšni javni propagandi podpihovanja sovraštva in nasilja. »Mislila sem, da bo naslednja novica ta, da so vodja in določeno število maskiranih že v priporu; lokalna policija pač dobro ve, kdo so vsi ti liki. Namesto tega državna in druge televizije kar tekmujejo za izjave preverjenega sociopata in mu tako nudijo možnost samopromocije. Vsak dan, ki gre mimo brez akcije policije, povečuje politično težo zadevi, ki sicer sodi v področje terorizma. In oni bodo branili Slovenke od nasilnih imigrantov? Zakaj raje sami ne nehajo posiljevati Slovenk?« je bila posebej za Ono kritična antropologinja dr. Svetlana Slapšak.









Kriminalisti so po petih dneh po opravljeni hišni preiskavi s seboj odpeljali predsednika zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija.

Je tako skrajna radikalizacija vse bolj realnost naše družbe? In če, smo za razloge, da se je to zgodilo, poskrbeli sami – ker smo tiho in prav z neustreznim odzivom (tudi pristojnih) toleriramo vsemogoča dejanja v najrazličnejših preoblekah, ki podpihujejo sovražnost, nasilje in nestrpnost, češ da gre zgolj za provokacijo. Denimo, v minulih tednih so mediji, ve se, kateri, objavili celo vrsto sovražnih fotografij in zapisov o muslimanih, temnopoltih in migrantih. In da, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter sovražni govor so opredeljeni kot kazniva dejanja po kazenskem zakoniku.

Vemo, kam vodita sovraštvo in norost pod pretvezo domoljubja? V uničenje vsakogar, ki je napoti.

»Če institucije države ne delujejo dosledno, hitro in učinkovito, potem se puč že izvaja,« z vso resnostjo svari Svetlana Slapšak. »Razburjeni gospodarstveniki so že pokazali, na kateri strani so: zoper državo, zakonodajo in družbeno pravičnost, za neomejeno pridobivanje, subvencije in privilegije. Brutalizacija v tej državi traja že nekaj let, a problem ni samo v t. i. mehkih zakonih, pametni sodniki bi lahko tudi obstoječe učinkovito uporabljali. Pravi problem so SDS mediji, ki ne poznajo več nobenih meja pri lažeh, žalitvah in neupoštevanju pravil humanosti in določil mednarodnih pogodb (denimo ZN), ki smo jih podpisali. Država bi jih že zdavnaj morala onemogočiti; še preden je verbalni gnoj postal realnost, z orožjem in nasiljem. In da bo jasno, država bi to izvedla prav s ciljem, da zaščiti svobodo izražanja: neumnost, nasilje in laži ne pomenijo svobode izražanja, temveč način, da se svoboda izražanja blokira s strahom.«

