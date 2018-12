Kako zadišati kot šik Francozinje

Če ste se kdaj sprehajali po katerem od francoskih mest ali v kavarni opazovali svoje sosede ali mimoidoče, ste gotovo opazili, kako vitke, naravno lepe in elegantno urejene so Francozinje ter kako prijetno zadiši, ko gredo mimo. Že na poljih južne Francije, od koder prihaja nekaj najstarejših parfumerij, cvetijo številne sestavine, te pa izjemni nosovi spretno namešajo v dišave, ki se nežno vpijejo v kožo in poskrbijo, da so opažene.





Nič ni čudovitejšega kot razvajati se od glave do peta – z dišavami, nakitom in elegantnimi oblačili iz najmehkejših tkanin. Tudi ta lahko omamno zadišijo po francosko – in to brez parfuma …





Brezčasna eleganca

Saj poznate pravilo male črne obleke, ki jo je v svet ponesla znamenita modna oblikovalka Coco Chanel? Vsaka ženska mora v svoji omari imeti vsaj eno in v pravi kombinaciji je primerna prav za vsako priložnost. Črna je barva elegance in brezčasja; je preprosta, a prefinjena in zapeljiva. Zato je mehčalec Silan Suprême Elegance črne barve. Njegov vonj je odmev sodobnega klasičnega francoskega parfuma in tako kot z malo črno obleko tudi z njim ne morete zgrešiti. V njem se mešajo sadne dišave marelice, pomaranče in mandarine, cvetnih listov vrtnice, jasmina in orhideje ter vanilje, ki na perilu pustijo privlačen vonj in mehkobo.





Dragoceno cvetlično srce

Navdihnjen z izbranimi francoskimi dišavami in obogaten s prefinjenim cvetlično-sadnim vonjem, ki očara, vas bo mehčalec Silan Suprême Romance popeljal naravnost na romantične ulice Pariza sredi pomladi. Njegovo dragoceno cvetlično srce poudarja krem vrtnice na postelji iz najtoplejše sandalovine, obdane z mošusi.





Razkošnost življenjskega sloga

Glamurozen Silan Suprême Glamour zaznamuje razkošen življenjski slog, o katerem lahko mnogi le sanjamo. Izvirna elegantna cvetlično-lesna sestava, ki jo je navdihnil najbolj priljubljen francoski klasični parfum vseh časov, je še izboljšana z naravno svežino dragocenih dišav, med drugim sicilijanskih pomaranč in kalabrijske bergamotke.





Škrlatna za strastne

Silan Suprême Passion je navdihnila sodobna klasika med francoskimi parfumi. Združuje dragocene sestavine, kot so fižol tonka z lesnimi notami ter vanilja in cvetlice, na primer jasmin in brezčasna vrtnica. Škrlatna je barva strasti in po njej tudi diši ta mehčalec.