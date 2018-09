Kako v treh korakih do obnovljene kože

Razpetost med delovnimi, družinskimi in drugimi obveznostmi, utrujenost, stres, pomanjkanje spanca ter onesnaženost zraka in okolja negativno vplivajo na našo kožo. Pogled v ogledalo nas ne navduši, vendar rešitev za to obstaja! Kaj pa, če bi lahko kožo obnovili že v eni sami noči, z ritualom v le treh korakih?

Kako se koža obnavlja

Koža je v večernih urah, ko ni več izpostavljena škodljivim vplivom iz okolja, v stanju, v katerem lažje absorbira negovalne snovi in se obnavlja dvakrat hitreje. Čez noč so celice aktivnejše. Nove zamenjajo stare, plasti kože pa se obnovijo. Ponoči se tudi izločajo hormoni, ki učinkujejo na elastičnost kože. Tudi koncentracija beljakovin, ki prispevajo k lepi koži, je večja, zato izkoristimo noč za negovalni ritual, ki bo kožo naredil napeto in mehko, svežo, gladko in sijočo.

To, da se zbudite z lepo kožo, vam bo olajšalo prebujanje in morda boste celo postali jutranji tip človeka.

Skrivnost nege

Skrivnost učinkovite nege kože se skriva v kombinaciji narave in znanosti. Narava namreč ponuja številne sestavine, ki so ključne za naše zdravje in lepoto. Znanost pa jih prouči in združi v izjemne negovalne formule, ki nam pomagajo doseči želene učinke, česar se dobro zavedajo pri francoski kozmetični blagovni znamki L'Occitane. Njihov pristop pri ustvarjanju inovativnih negovalnih formul temelji na načelih epigenetike. To je disciplina, ki proučuje, kako lahko okolje spremeni funkcijo genov.

Mladost v zlatih kapsulah

L'Occitanovi strokovnjaki so tako razvili še en inovativen izdelek, ki kožo osveži in pomladi čez noč – Booster za nočno nego obraza Immortelle Reset. Sestavljen je iz izvlečkov treh ključnih naravnih sestavin: majarona, ki kožo prebudi in pripravi na boljše sprejemanje in učinkovanje aktivnih sestavin; brazilske kreše, ki kožo gladi (»botoks učinek«), ter suhocvetnice, ki popravi znake staranja.

Booster za nočno nego obraza Immortelle Reset odlikuje edinstvena struktura, saj gre za olje v serumu: v serumu majarona in brazilske kreše je namreč več kot 3300 kapsul eteričnega olja suhocvetnice, ki steklenički dajo prav poseben čaroben videz. Suhocvetnica, znana po čudovitih zlatorumenih cvetovih, že tisoče let velja za eliksir mladosti . Že vidite svoj pomlajeni obraz v zlatih kapsulah?









Potek večernega rituala

Booster za nočno nego obraza Immortelle Reset je primeren za vse starosti in vsak tip kože. Brez težav ga vključite v svoj negovalni ritual z drugimi izdelki L'Occitane, saj kožo pripravi na sprejem učinkovin prav iz tistih, ki jih imate najraje. Obraz najprej očistite z nežnim izdelkom za čiščenje. Nato z boosterjem za nočno nego obraza kožo resetirajte, da bo zjutraj prenovljena. Ritual končajte z vlažilno kremo za obraz.

Trditev, da je koža videti prebujena, je ocenila skupina več kot 100 žensk z vsega sveta, ki imajo različne lepotne navade in so uporabljale Booster v kombinaciji z različnimi negovalnimi izdelki.





Ste nared za obred zlatega jutra?