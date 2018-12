Kako naj partnerico pripeljem do orgazma?

Ne bodite nestrpni

Vajin odnos opisujete kot čustven in ljubeč, lepo vama je, kadar sta skupaj, kar koli že počneta. Če se z dekletom lahko o vsem sproščeno pogovorita, tudi o vajini spolnosti, pomeni, da si zaupata. Dekle je z vami sproščeno, le orgazma ne more doživeti. Kakor opisujete, mislim, da ima prav, ko pravi, da niste vi krivi za to.

Verjetno je ovira globoko v njeni psihi in se orgazma pravzaprav boji, zato si ne dovoli, da bi ga doživela. Pri orgazmu ljudje za krajši čas izgubijo nadzor nad seboj, prevzame jih spolni užitek in so neobčutljivi za okolico. Dekle se vam torej boji popolnoma prepustiti. Vzroke bi verjetno lahko poiskali v njenem razvoju in okolju, kjer je odraščala. Morda nosi v sebi prikrit negativen odnos do moških na splošno. Pri tem je zelo pomembno, kako je kot deklica doživljala svojega očeta pa tudi kakšen je bil medosebni odnos med mamo in očetom. Če ji je mama vsa leta govorila, da so vsi moški ničvredni in jim ne gre zaupati, je to za dekle lahko močna ovira in tudi vzrok za doživljanje strahu pred orgazmom.

Druga možnost je, da je negotova vase, ker v mladosti ni doživela dovolj sprejemanja, potrditve in ljubezni od staršev. Za kar koli že gre, pomemben in obetaven je vajin odnos zunaj spolnosti. Vedite se do dekleta čim bolj ljubeče, dajte ji čim več potrditev, to je tisto, kar potrebuje, da se bo lahko v spolnosti popolnoma sprostila. Morda to tudi sama sluti, ko pravi, da bo že. Ne bodite nestrpni in ne obremenjujte je s svojimi pričakovanji. Verjemite, da ljubezen dela čudeže. Če se bo težava vlekla v nedogled, ji previdno svetujte obisk pri psihoterapevtu.