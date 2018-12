Erotična moč ustnic

Bržkone ne obstaja drug del ženskega telesa, ki se mu posvečajo tako intenzivno. Legenda pove, da jih je Venera, boginja lepote in ljubezni, ki je želela biti čim privlačnejša, mazala s sokom divjih češenj. Tako je dosegala najnaravnejšo podobo z med bedri skritim delom telesa, ki je večni cilj vsakega moškega. Njeno ravnanje je postala praksa vseh žensk, ki v različnih izvedbah traja tudi zdaj.

Negovane in ljubljene

Ustnice so bile, razen v nekaterih verah, z različnimi sredstvi vedno poudarjene tako, da nikoli ni bilo dvoma o njihovem erotičnem in spolnem poslanstvu. Zanje se nikdar ne ve, ali so več časa negovane ali ljubljene. Ženske so jih, da bi ugodile moškim in povečale moč nad njimi, poudarjale z barvami, ličile z različnimi kremami, raztegovale, obešale vanje različne predmete, zdaj si dajejo vanje obročke, jih polnijo s silikonom.









Takšne ali drugačne, ustnice imajo čudovit učinek v vsakdanjem življenju ljudi. Z njihovim dotikom komaj rojenega otroka se začne življenje, v veliko kulturah pa tudi konča. Otroci dobivajo prve informacije o resničnem svetu, ko predmete otipavajo z ustnicami, in tako spoznavajo svoje okolje. Ko odrastemo, dobijo še eno, povsem drugo funkcijo – poljubljanje.

Poljub

Dosti avtorjev trdi, da je poljub veliko intimnejši in bolj čustven dogodek kakor sam seks, ravno zaradi senzibilnosti in čarobne moči ustnic. Ženska spolnost je bolj čustvena in zato bogatejša. Za zasluge v razkošju čustvenosti pa se lahko ženske zahvalijo bogastvu erogenih con. Res je, da je žensko telo kot tako ena sama erogena cona, toda ustnice so tiste, ki krasijo celotno spolno dejanje moškega in ženske. Zaradi drugačnega razumevanja spolne igre moški pogosto pozabijo, čemu so namenjene ustnice, in tako oropajo žensko za užitke podžiganja strasti in poželenja, ki bi se na koncu obema močno obrestovalo. Sprehod ustnic po telesu partnerja oziroma partnerice je nepozabno potovanje v dvoje, ki se najpogosteje konča z nepopisnim orgazmom.









Kaj sporočajo?

Seveda, ustnice so ravno tako del telesa, ki ima sporočilno sposobnost, in spadajo v arzenal orodja socialne interakcije. Zelo našobljene, kot bi bile pripravljene za poljub, sporočajo, da smo srečali odkrito osebo, ki rada odkriva svoja čustva in je prijateljska do svojega okolja. Lastnica takšnih ustnic je torej senzualna, velikodušna. Če vidimo izrazito našobljeno samo spodnjo ustnico, imamo pred sabo osebo, ki je pripravljena na zapeljevanje. Če med poslušanjem nekoga, ki govori, grize svoje ustnice, pomeni, da ji je oseba zanimiva in je pripravljena sprejeti takšne in drugačne predloge. Tanke ustnice odkrivajo nevoščljivo, nestrpno osebo, ki je pripravljena na prepir. Nasmejane ustnice so najboljše ambasadorke dobre volje in plemenitih namenov. Torej, ustnice govore tudi, ko molčijo. Tako ali drugače, ustvarjene so predvsem za nasmeh in poljube. Če to spregledamo, pomeni, da nas življenje ni v ničemer izučilo.









Užitek

Po mnenju raziskovalca spolnosti Desmonda Morrisa so ustnice pomemben sekundarni spolni organ, zlasti in predvsem pri ženskah. Narava je največja takrat, kadar je naklonjena tudi moškemu. Skrite v mednožje svetlikajoče se sramne ustnice so dobile nadomestilo: polne ustnice ženskih ust. Omenjeni znanstvenik meni, da gre za ponavljanje oblik ženskega telesa, ki dajejo moškemu spolni signal, erotično razkošje in neponovljiv užitek. Ne gre pa spregledati dejstva, da se tudi obrazne enako kot sramne ženske ustnice ob spolni vzburjenosti in trajanju spolne igre napolnijo s krvjo, pordijo, živčne celice se bolj preskrbijo s kisikom in postanejo še občutljivejše. Mnogi so zato prepričani, da je felacija (brez lažne skromnosti) užitek nad užitki, a kunilinkcija samo njegova nedorasla kopija. Zagotovo ni lepo učiti nekoga, kaj bi bilo zanj dobro, ker so na svetu stvari, ki jih bomo dojeli le, če jih poskusimo.

