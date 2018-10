Bom res vse življenje revež?

Presezite miselno oviro

Kot ste že sami opazili, je družina precej močan sistem, ki bi ga lahko opisali kot živ organizem, v katerem se stvari nenehno spreminjajo. Vsaka sprememba na enem članu družine vpliva na vse člane. Vse življenje so med seboj močno povezani (tudi na organski ravni), ne glede na to, ali živijo na drugih koncih sveta, ali imajo stik, ali pa si ga morda sploh ne želijo. Gre za globljo povezanost, ki ostane za vselej. Vključno s tem pa se s staršev prenesejo na otroka tudi nezavedni vzorci, čutenje, tudi neizrečene stvari, ki pa jih čuti. Kot pišete, je v vaši družini veljal nekakšen moto – reveži smo in tudi ti boš, kar ste poslušali vse življenje in se je močno vtisnilo v vas. Vplivalo je na vašo samopodobo, zaupanje vase in seveda način spoprijemanja z izzivi, posebno pa to opažate pri iskanju prve zaposlitve. Zagotovo vam starši s svojim pesimističnem razmišljanjem niso dali ravno spodbudne popotnice, a tukaj ne gre za to, da bi jih kakor koli krivila – ne nazadnje so vam dali toliko, kolikor so najbolje vedeli in znali. Gre predvsem za miselno oviro, ki bi jo bilo dobro preseči, saj sega veliko globlje, kot si lahko mislimo. Sta vam pa v vsakem primeru dala močno popotnico z delovnimi navadami, kar je velik plus. Te so vplivale na vaše uspešno spoprijemanje s študijem in delom obenem, in nedvomno ste oseba z veliko samodiscipline in vztrajnosti. Iz tega lahko črpate naprej. Ne dovolite, da družinska drža pokvari vse vaše potenciale. Na zavedni ravni lahko uporabite pozitivne afirmacije, ki jih uporabljajte dnevno, na nezavedni ravni pa lahko vzorce predelate s strokovno pomočjo. Prvi korak k temu ste že naredili. Želim vam čim bolj uspešno spoprijemanje z izzivi in svojo preteklostjo in ne dvomim, da boste kmalu dobili službo.