Bi posvojili dihurja?

V Sloveniji deluje pravzaprav društvo ljubiteljev dihurjev Zverinice, ki je letošnjo jesen organiziralo že četrti Dihurčkov dan, ki obiskovalcem ne le razkrije zanimivi svet teh živali, ampak rejcem in lastnikom iz Slovenije ter bližnje okolice ponudi priložnost, da svoje primerke razkažejo na razstavi, ki na koncu izbere tudi zmagovalnega dihurja. Strokovna komisija primerke ocenjuje glede na starost, spol in še mnoge fiziološke značilnosti, četudi se ne spoznate na ta živa bitja, pa se je njihovim prikupnim očem in smrčkom težko upreti.









Ob besedi dihur mnogi sprva napačno pomislijo na skunke, tiste velike črno bele živali, ki pa z domačimi dihurji nimajo veliko skupnega. Oboji sicer prihajajo iz družine kun in oddajajo značilne vonjave, a predstavniki udomačenih podvrst evropskega dihurja to počnejo le v času paritvene sezone, ki pa traja kar pol leta. Mnogo lastnikov se tako odloči za kemično kastracijo, ki je bolj prijazna do živali.









Domači dihurji tako bolj spominjajo na kune belice in zlatice, kar ni naključje, saj so si v bližnjem sorodu in izvirajo iz iste družine zveri, pri katerih ne gre zanemariti ostrih zob. Dihurji tako niso nedolžne crkljivčki kot mačke ali psi. Če se počutijo ogrožene vas bodo hitro ugriznili, zato jih rejci odsvetujejo družinam z otroci mlajšimi od 10 let. A s spoštljivim in pravilnim odnosom, so lahko dihurji odličen živalski sopotnik, kar so dokazali lastniki iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Estonije na današnji razstavi v Konjeniškem centru Celje. Med njimi je bila tudi predsednica društva Zverinice Maja Čonč, ki je hkrati ena izmed redkih rejcev dihurjev v Sloveniji. Odgovorila nam je na nekaj vprašanj, ki se porodijo vsem, ki razmišljajo o prvem nakupu dihurja.





Se vam zdi, da so dihurji postali že priljubljeni hišni ljubljenček?

Zadnjih sedem let dihurje najdemo tudi v trgovinah s hišnimi ljubljenčki in od takrat tudi opažamo porast lastnikov, ker so te živali lažje dostopne širši javnosti kot nekoč.

Koliko pa stane nakup dihurja in stroški vzdrževanja?

Stroški nakupa rodovniškega dihurja iz preverjenega legla se v Evropi gibljejo med 150 in 500 evri. Ti dihurji so že enkrat cepljeni, mikročipirani in imajo potni list, za nadaljnja cepljenja denimo proti steklini nato poskrbi lastnik sam. Nato pa pridejo še bivalni stroški, na začetku je treba investirati v večjo kletko, cene se gibljejo med 80 in 100 evrov. V prvem letu je potrebna tudi kastracija, katere strošek je od 75 do 150 evrov. Dihur ne poje veliko, zato za hrano na mesec odštejemo le med 20 in 30 evrov.





Kaj pa jedo dihurji?

To so striktno mesojede živali, rejci priporočamo primerno sestavljene surove obroke, ki morajo vsebovati meso, kosti in organe živali (največkrat miši, podgan in prepelic). Čeprav nas je med lastniki dihurjev kar nekaj vegetarijancev in celo veganov, se zavedamo, da življenjske potrebe dihurjev človek ne more spreminjati. Če želi nekdo vegetarijanskega ljubljenčka, si naj raje omisli morskega prašička. Za dihurje obstaja tudi hrana v briketih, a rejci priporočamo čim bolj naravno in surovo, saj je bolj zdrava in s tovrstnim prehranjevanjem dihurji dočakajo višjo starost.

Kako dolgo živijo domači dihurji?

Povprečna življenjska doba je med 6 in 8 let, na Švedskem pa denimo deluje vzrediteljica, katere dihurji živijo tudi do 14 let. Po njenih priporočilih se sedaj zgleduje vedno več lastnikov, med njimi je tudi naravna prehrana in možnost bivanja v zunanjih ogradah.

Veliko lastnikov zbranih danes tukaj živi v stanovanjih. Kako občutljivi so torej dihurji na bivalni prostor?

Dihurje lahko imamo tako v stanovanju kot na prostem. Ker imajo svoj spolni ciklus naravnan na svetlobo, pa je zaželeno, da jim z umetno osvetlitvijo ne motimo naravnega ritma. Tisti, ki živijo v stanovanjih, naj bodo tako nastanjeni v sobah z naravno svetlobo, ki je pozimi dodatno ne ogrevamo. Dihurji tudi ne potrebujejo dnevnih sprehodov, na prostem lahko preživijo celo leto, v zunanjih ogradah jim moramo omogočiti le skrivališča, v katera se namestijo v hladnejših dneh.

Kako pa je z otroki in dihurji? So to primerni hišni ljubljenčki za mlade družine?

Dihur ni žival, ki jo kupiš otroku. Načeloma niso primerna izbira za družine z otroki mlajšimi od deset do 12 let. Dihurji se tako med seboj, kot z ljudmi lahko zelo grobo igrajo in to otroci še niso sposobni razumeti. Z njimi je potrebno ravnati previdno in z občutkom, saj velikokrat negativno reagirajo na vreščanje in visoke zvoke, kot so piskajoče igrače in cviljenje.