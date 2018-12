6 poživljajočih učinkov matičnega mlečka

Zaradi hitrega življenjskega tempa, veliko stresa in pomanjkanja časa imamo pogosto občutek, da naše življenje nima ne repa ne glave, obveznostim pa kar ni konca. Med tem, ko skušamo ustreči drugim, sebe postavljamo na stranski tir: manjka nam sprostitve, kakovostnega spanca, časa zase in za pripravo zdrave, raznovrstne prehrane, zaradi česar zaužijemo vse več pogrete in predelane hrane, ki nas ne oskrbi s potrebnimi hranilnimi snovmi.

Posledice tega so padec odpornosti, stalna utrujenost, slabše počutje, zmanjšana storilnost. K izboljšanju psihofizičnega stanja lahko na več načinov pripomore dnevni odmerek matičnega mlečka, ki je priljubljeno in koristno prehransko dopolnilo.





Matični mleček lahko uživate samega ali v kombinaciji z drugimi koristnimi snovmi, s čimer bo še bolje učinkoval. Pri Medexu je na voljo v več oblikah, za vse starosti in ljudi z različnimi življenjskimi navadami.





In kakšen vpliv ima na naš organizem?





Ugoden vpliv na živčni sistem, izboljša spanec in spomin ter pomirja

Vittkova raziskava1 je pokazala vlogo matičnega mlečka pri kompleksnem zdravljenju obolenj živčnega sistema, značilnih za starejše ljudi. Stanje se je 71 % pacientov izboljšalo; če so bili vznemirjeni, so se umirili, izboljšala se je sposobnost pomnjenja, spanec je postal miren in daljši, povečala se je delovna aktivnost.





Pomlajevalni učinek

Matični mleček deluje antioksidativno, kar pomeni, da pripomore k regeneraciji celic, s tem pa k zaviranju staranja.





Povečanje delovne sposobnosti

Vam je padla učinkovitost na delovnem mestu? Matični mleček jo poveča, tako kot tudi vzdržljivost in raven energije. Pozitivno vpliva tudi na športnike, saj je zelo močan spodbujevalec: sproščati pomaga naravni eritropoetin, ki nima učinka dopinga.





Protistresno delovanje

Matični mleček vpliva na uravnavanje žlez z notranjim izločanjem, zlasti na nadledvično, ki skrbi za odgovor telesa na stres.





Kurativa in preventiva

Vaše telo bo varno pred boleznimi, saj matični mleček v kombinaciji z ustrezno terapijo pospeši ozdravitev, hkrati pa spodbuja nastajanje protiteles in belih krvničk, s čimer telo ščiti pred boleznimi.





Znižanje holesterola in hormonsko ravnovesje

Jemanje matičnega mlečka povzroča širjenje žil in nižanje krvnega pritiska, s čimer zniža tveganje za nastanek ateroskleroze2. Poleg tega pomaga uravnavati hormonsko delovanje, saj vsebuje hormone estrogen, testosteron in progesteron.





Najnovejša klinična študija3 o učinkih matičnega mlečka, ki jo je izvedla Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, je pokazala kar 8-odstotno znižanje celokupnega holesterola po osmih tednih uživanja 2000 mg matičnega mlečka. Poleg tega je študija dokazala še naslednje učinke matičnega mlečka: dvig ravni telesu lastnih antioksidantov, znižanje sistemskega vnetja ter povečanje količine hormonov, ki zmanjšujejo apetit.







Matični mleček tako človeku zagotovi veliko več kot zaščito imunskega sistema. Poslovite se od bolehanja in slabega počutja ter poskrbite zase z izdelki Gelée royale z matičnim mlečkom in drugimi naravnimi sestavinami iz Medexa.









