5 trikov za bolj udoben dom

Moč barv

Ste vedeli, da barve vplivajo na naše počutje? Tako so hladnejši toni tisti, ki pomirjajo in sproščajo. Barva sivke, nežno modra, svetlo siva … so zato primerne tudi in predvsem za vašo spalnico. Za poživitev in prijeten občutek pod nogami tla prekrijte z živahno mehko preprogo, ki bi se je z veseljem dotaknili. Prostore, namenjene druženju, odenite v toplejše barve ali jih popestrite s slikovitimi tapetami.



Prijetna temperatura

Poskrbite, da bo temperatura v prostorih vašega doma vedno prijetna in v skladu z letnim časom ter s priporočili, zrak pa svež in ne preveč suh. Prostore redno zračite – k čistejšemu zraku bodo pripomogle tudi rastline, ki jih v stanovanju nikoli ni preveč. Priporočene temperature prostorov so najvišje za otroške sobe in kopalnico; sledijo dnevni prostori, nato kuhinja. Od bivalnih prostorov naj bo najhladnejša spalnica (16–18 stopinj), saj bo le tako vaš spanec kakovosten.





Osvetlitev

Svetloba je ključnega pomena za naše dobro počutje, saj uravnava telesne funkcije in normalno delovanje biološke ure. Strokovnjaki so ugotovili, da ustrezna izpostavljenost naravni svetlobi tudi pripomore k učnemu uspehu otrok. Zato sprejmite zdravje, ki pronica skozi okna! Za čas, ko se stemni, pa si omislite različna svetila in ustvarite intimno vzdušje z utripajočo svetlobo dišečih sveč.



Kotiček za sproščanje

Poiščite si svoj najljubši prostor v stanovanju in ga spremenite v oazo miru, kotiček za sproščanje, kjer boste počivali, brali, sanjarili in vedno našli navdih. Vanj si postavite udoben naslanjač, toplo idejo, kup najljubših knjig …



Čar materialov

V zadnjem času so izjemno priljubljeni dodatki iz kovin, kot so baker, medenina, bron. Poiščete jih lahko tudi na bolšjih sejmih. K toplini doma občutno pripomore tudi les, pa naj bo v obliki pohištva, poda ali tramov, na katere lahko navežete visečo mrežo.