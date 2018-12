5 tipov moških, ki varajo, in kako jih spreobrniti

V neki študiji univerze Texas so poskušali ugotoviti, kolikšna je pripravljenost moških in žensk na avanturo za eno noč s tujcem. Pri zadnjih je skoraj ni, pri moških pa se je pokazalo, da bi jih kar 75 odstotkov privolilo v seks na hitro s tujo žensko, ki sicer ni prostitutka. Res je, da danes skoraj toliko žensk kot moških prevara svoje partnerje – ankete so pokazale, da je prvih 42, drugih pa 46 odstotkov – toda ženske potrebujejo precej več kot le presenetljivo enkratno seksualno ponudbo: nezadovoljstvo v partnerskem odnosu in zaljubljenost.

Zvestoba je odvisna predvsem od svobodne volje, značaja, osebnosti in kakovosti partnerstva.

Zakaj so torej moški skoraj vedno pripravljeni na neobvezujočo pustolovščino? Ameriški psihologi: čutijo se počaščene, tisti, ki bi najpreprostejšo priložnost odklonil, bi veljal za mehkužca. Če lahko verjamemo iskrenim odgovorom v anketah, bi se vsak četrti srečno poročen moški spustil v avanturo za eno noč, če bi bil trdno prepričan, da ne bo nihče izvedel za dogodek. Zelo malo pa je takšnih, ki bi stalno partnerico zapustili zaradi skoka čez plot. Nezvestoba največkrat nima nič skupnega s čustvi, njen edini problem so očitki vesti. Kot opravičilo moškega vedenja navajajo znanstveniki biološki nagon za ohranitev vrste ali upadanje ravni spolnih hormonov v trajnem razmerju: moški preprosto ne morejo drugače. Skeptično mnenje zakonskega svetovalca je precej drugačno: Nekaj resnice je v tem, približno tako kot se moški na cesti podzavestno ozre za tujo žensko, kar pa še ne pomeni, da ne obvlada svojih čustev in nagonov – zvestoba je odvisna predvsem od svobodne volje, značaja, osebnosti in kakovosti partnerstva. In kateri so so tisti, ki jih raje zanese v skušnjavo?

Pri moških, ki so se po položaju in zaslužku prebili prav v vrh, je nevarnost varanja največja. Izkušnje psihologov potrjujejo, da so pomembneži privlačnejši, z močjo postanejo seksi. Službena potovanja, kongresi in sejmi so priložnost za spogledovanje in zapeljevanje po načelu priložnost naredi tatu, storilec pa največkrat ni razkrit. Da so poklicno uspešni moški bolj izpostavljeni čarom nešteto občudovalk, je le ena plat. Karieristi morajo sebi in drugim nenehno dokazovati svojo moč. Pripada jim svet in s tem tudi ženske. Tak moški si izbere partnerico, s katero se lahko povsod javno predstavi zaradi njene mladosti ali lepote. Ženska ne sme tekmovati z njim ali o njem dvomiti, kar je dokaj kočljivo – prej ali slej ga bo namreč spregledala in razgalila njegovo veličastnost. Zavedati se mora, da je uspešen moški zagledan v svoje vrline, in jih primerno poudarjati. Da ostane zvest, potrebuje stabilno partnerstvo, ki mu varuje hrbet. Za drugimi se namreč ozre takrat, ko išče potrditev sebe in svojih dejanj, zato mu mora partnerica, ki ga želi obdržati, diplomatsko dajati občutek, da je najboljši na vseh področjih.

Družabno življenje, izleti ob koncu tedna, sprejem gostov – tudi on je vedno zraven, toda le, če drugi vse načrtujejo in organizirajo. Sam ne zna vzeti stvari v svoje roke. Že za malenkosti potrebuje zunanje dražljaje in več kot očitno je, da se dobro ujema le s partnerico, ki prevzame aktivnejšo vlogo. Prav tu pa se skriva največja nevarnost za avanture. Ko je obdobje zaljubljenosti mimo, ona nima več veselja, da bi ga nenehno zapeljevala, zato preusmeri svojo dejavnost in energijo v poslovni uspeh, vzgojo otrok ali družabnost. Partner je vselej korak za njo, nemalokrat postane žrtev njene preobrazbe. Takšne okoliščine pa pri mnogo osamljenih ženskah prebudijo zaščitniški nagon – moški sam ne bo aktivno iskal priložnosti za skok čez plot, pustil pa bo, da ga osvoji odločna ženska, in je prešibak, da bi se ji uprl. Všeč mu je, da vzbuja poželenje, ne da bi moral dokazovati svoje vrline. Je partnerstvo s takšnim moškim lahko trajno? Pri njem je pomembno predvsem to, da ga ženska postopoma vključi v svoje dejavnosti in mu vedno znova pokaže, da ga potrebuje. Še zlasti, če se počuti odrinjenega zaradi otrok – naj bo prvi otrok med otroki, saj težko sprejme, da se žena več ukvarja z dojenčkom kot z njim.

Kritična pripomba nadrejenega in že pomisli na premestitev. Ko je partnerica preobremenjena in v stresu, se čuti nesposobnega. Nekateri moški so resnično preobčutljivi! Vedno najprej pomislijo na to, da jim drugi želijo le škoditi. Pričakujejo, da bo okolica pretirano obzirna do njih – že majhen nesporazum in slabo ozračje v partnerstvu imata lahko težke posledice. Pretirano občutljiv moški vselej potrebuje nadomestilo za razočaranje. In kdo bi lahko bolje vrnil ugled njegovi ranjeni samozavesti kot čuteča tuja ženska? Avantura mu pomeni pribežališče iz krute resničnosti, še posebno, če mu obljublja nebesa na zemlji. Na to, da se bo znova zbudil v starem, krutem svetu, ne pomisli. Pri marsikaterem so opazna tudi komaj zavestna čustva kljubovanja ali maščevanja. Moški, ki išče tolažbo v tujem naročju, ni nepopravljiv osvajalec žensk. Strokovnjaki svetujejo: zvest bo ostal partnerici, ki bo očitke spremenila v želje in bo znala s primernim pristopom krepiti njegovo samozavest in mu pomagala pregnati misel, da je povsod žrtev.

Osvojiti žensko je njegova strast – težja ko je naloga, slajša je. Ko doseže, kar je želel, se začne kmalu dolgočasiti. Ta tip moškega ne zna nikdar zares uživati tega, kar ima. To se ne nanaša le na ženske, pravijo psihologi. Z njim se lahko človek veseli dopusta v daljnih krajih, tam pa mora poslušati nerganje, kje bi mu bilo lepše. Casanovo je težko zadovoljiti, ker sam s seboj ni zadovoljen. Medtem ko lahko neskončna želja po boljšem usmerja njegovo kariero, pa je težka preizkušnja za partnerstvo. Prvi znak za njegovo nezvestobo je na primer kritika ustaljenega – njene zunanjosti, priljubljene restavracije, ali prekinitev dogovorov – družinska srečanja, skupni obiski, nedeljski izlet. Če je doživel razočaranje ali neuspeh pri delu, morda išče samopotrditev z osvajanjem ženskih src. Ta tip moškega pravzaprav ni primeren za klasično življenje v dvoje, opozarjajo psihologi – razen če je v partnerstvu stalno navzoče občutje osvajanja. Zvest lahko ostane le tako, da ga ženska nenehno drži v negotovosti. Dokler ima občutek, da se še ni povsem odločila zanj, ga osvajanje drugih ne zanima. Problem se končno pojavi pri partnerici: ko ji postane igra prenaporna, zbledi tudi zanimanje za Casanovo.

Zadnji teden v decembru še ne ve, kje bo praznoval, čez noč sprejme drugo službo in selitev v drug kraj. Zvečer prelista prospekte, zjutraj leti na drug konec sveta. To je stil življenja, ki takšnega moškega osrečuje. Imenuje ga hlepenje po svobodi, vendar se za vsem skriva le velik strah – strah pred bližino sočloveka in izgubo lastne individualnosti. Utesnjuje ga že ustaljen življenjski ritem ali ideja lastništva, dolgoročnih obveznosti ne zna sprejeti, v trajnem partnerstvu pa ga muči strah, kaj vse bo v življenju zamudil. Napoved psihologov: ko začuti navezanost na partnerico, se spomni na vse tiste ženske, ki so ga že zdavnaj odpisale. Če se spusti v trajno razmerje, skupno gospodinjstvo in načrtovanje družine, se utegne kmalu končati. Prej ali slej ga zagrabi potreba, da znova okusi košček svobode, svoj nagon po begu pa poteši z avanturami. In če sreča sorodno dušo, ga je le težko zadržati. Obljubiti zna, da se avantura ne bo ponovila, kar pa z drugimi besedami pomeni, da postane le previdnejši. Za zvezo s takšnim moškim je primerna ženska, ki sprejme neobičajno partnerstvo – ločeni stanovanji, zveza le ob koncu tedna – in ki ima dovolj svojih konjičkov, da ga ne pogreša vsak trenutek.