Ženske zbolijo pogosteje

Kdaj ocenite, da je diagnoza fibromialgija?

Da gre pri osebi za sindrom fibromialgije, se odločimo, ko so izključeni vsi drugi možni vzroki za težave, ki jih ima. Na svetu je več kot 200 milijonov ljudi s simptomi te ne povsem razumljene bolezni. Ni specifičnih laboratorijskih preiskav niti specifičnih slikovnodiagnostičnih preiskav, kot so rentgen, CT ali MR, ki bi jo opredelili.





Kateri so najbolj značilni simptomi?

Bolečine v mišicah, okorelost, nespečnost, utrujenost. Vse te težave imamo občasno lahko vsi. Kako zelo nas ovirajo pri delu in življenju, pa je odvisno od številnih, tudi osebnostnih dejavnikov.





Kako ustaviti bolečino, je to sploh mogoče?

Za zdravljenje sleherne bolezni bi bilo idealno, če bi vedeli, zakaj nastane in od kod izvira. Študije v zadnjem desetletju nakazujejo, da gre vsaj v enem delu za spremembo v centralnem živčnem sistemu za občutljivost za bolečino. Drug potencialni prispevek k razumevanju težav pri nekaterih ljudeh je možna genska dispozicija, fizični in psihični stres, neurejene spalne navade in nevrohormonalna disfunkcija. Zdravljenje je usmerjeno v telesno aktivnost, urejanje spalnih navad in na protibolečinska zdravila.









Kako začeti, kako poteka zdravljenje?

Odvisno od tega, kje tak pacient konča. Teka od revmatologa, ortopeda, nevrologa do psihiatra, opravi številne krvne in slikovne preiskave, nazadnje pa mu ponudimo nasvet, naj bo redno telesno aktiven in naj uredi spanje. V resnici je to pomembno.





Pa gre brez protibolečinskih tablet?

Spet je odvisno od posameznika. Nekateri pacienti v določenem obdobju redno jemljejo protibolečinska zdravila, drugi shajajo brez.





Katere vaje oz. športna aktivnost je najbolj priporočljiva?

Nič drugače ni kot za vso populacijo: kombinacija aerobne aktivnosti in vaj za krepitev mišic ter vzdrževanje gibčnosti sklepov, le da se osebam s fibromialgijo telesna neaktivnost prej maščuje. Veliko izboljšanje je v obsežnih raziskavah, ki jih je objavil New England Journal of Medicine, dosegel trening tai čija, saj obvladuje duha in telo. To pa je pri fibromialgiji pomembno.





Kdo največkrat zboli?

Težave so pogostejše pri ženskah.





Ali res predpisujete tudi antidepresive?

Da, res je. Prav tako je v svetu uveljavljena kognitivna psihoterapija.









Poleg bolečin je velika težava nespečnost. Obstaja kaj drugega kot uspavalne tablete?

Spanje ni samo od šest- do osemurna »odsotnost« v dnevu. Tedaj so naši možgani aktivni drugače, hormoni se izločajo drugače, frekvenca bitja srca in dihanja se spremenita, zato je spanje še kako pomembno. Tablete so zadnja izbira. T. i. higiene spanja se je treba naučiti. Obstaja tudi ambulanta za motnje spanja.





Kako močno pa stres vpliva na bolezen?

Stres sproži v možganih povečano izločanje nevrotransmitorjev, ti pa aktivirajo skoraj vse telesne organe. Med njihovimi učinki je tudi povečana občutljivost za bolečino.





Vaš nasvet.

Pogosto delamo več kot osem ur. Prav je, ker delo človeka oblikuje in izpolnjuje. Telovadimo tudi, ker nam je ob tem delu, družbi in principih to prišlo v kri in – prav je. Nič manj pomembna pa nista brezskrbno pohajkovanje in klepet s prijatelji ob kavi. Jih imamo?