Ženske spregovorile s črnino

Prireditev je v hotelu Beverly Hilton prvič vodil komik televizije NBC Seth Meyers in si tokrat več kot predsednika Donalda Trumpa, ki je na lanskoletnih filmsko-televizijskih podelitvah predstavljal glavni kamen spotike, privoščil izprijence in nasilneže, razkrinkanje katerih od lanskega oktobra pretresa ameriško družbo. Zbrane je pozdravil s pomenljivimi besedami: »Drage dame in tisti gospodje, kar vas je še ostalo«.









Pred Meyersem so se svoje odločile povedati že povabljenke. Upor proti zlorabam so izrazile s črnimi večernimi toaletami, na katere so si pripele broške z napisom »Čas je potekel«, kar je letelo na moške, ki bi si jih drznili zlorabljati. Sodelovali so tudi njihovi moški kolegi, ki so pod smokinge oblekli črne srajce in v znak solidarnosti tudi sami na prsih nosili napis večera.









Rdeča nit večera je bila tako jasna in le malo je presenetilo, da so med nagrajenimi deli slavili tisti film in televizijske serije, ki opozarjajo na problematiko zlorabe in v ospredje postavljajo ženske junakinje. Zlate globuse so prejeli film Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) v kategoriji za najboljšo dramo, Lady Bird za najboljšo komedijo ali glasbeni film, tujejezični film Obupana (In The Fade), serija televizije HBO Velike majhne laži (Big Little Lies) za najboljšo televizijsko mini serijo ali film, Deklina zgodba (The Handmaid's tale) za najboljšo televizijsko dramsko serijo, za najboljšo komično ali glasbeno televizijsko serijo pa Fantastična gospa Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel).









Slavile so tudi igralke v omenjenih stvaritvah. Z igro so prepričale Frances McDormand (Trije plakati pred mestom), Saoirse Ronan (Lady Bird), Allison Janney (Jaz, Tonya), Nicole Kidman in Laura Dern (Velike majhne laži), Elisabeth Moss (Deklina zgodba) ter Rachel Brosnahan (Fantastična gospa Maisel).









Med nagrajenimi za moške vloge so bili igralci Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom), Gary Oldman (Najtemnejša ura/The Darkest Hour) ter James Franco za glavno upodobitev v filmu Katastrofalni umetnik (The Disaster Artist), ki ga je tudi sam režiral in je poklon delu ekscentričnega filmskega ustvarjalca Tommyja Wiseauja. V televizijskih filmih ali serijah pa so blesteli Ewan McGregor (Fargo), Sterling K. Brown (To smo mi/This Is Us) in Alexander Skarsgård za vlogo nasilnega, a na videz ljubečega moža v seriji Velike majhne laži. Zadnji se je za nagrado zahvalil tudi vsem igralskim kolegicam iz serije, ki je v ospredje še posebej potisnila ženske. Ne samo njihove resnične težave, tudi celoten potek zgodbe je v tem televizijskem projektu slonel na njih. Ob pomanjkanju močnih ženskih likov v Hollywoodu sta se za spremembo namreč zavzeli igralki Reese Whitherspoon in Nicole Kidman ter serijo, v kateri bodo glavno besedo imele ženske, tudi sami producirali,









Praznih rok pa je ostal film Stevena Spielberga o časopisu Washington Post v času afere Watergate z naslovom Zamolčani dokumenti (The Post). Dobil je šest nominacij, med njimi po eno za Toma Hanksa in Meryl Streep. Brez nagrad sta ostala tudi filma Pokliči me po svojem imenu (Call Me BY Your Name) in Dunkirk, ki sta bila prav tako nominirana za najboljšo dramo.









Na sinočnjem večeru so podelili tudi nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille Award. Letos je šla v roke Oprah Winfrey. Televizijska kraljica je tako postala prva temnopolta ženska, ki je dobila to priznanje, kar jo je navdalo z velikim ponosom. Zbrane je nagovorila z ganljivimi besedami, ki so na noge v aplavzu dvignil celo dvorano. Winfreyjeva se je spominjala svoje revne mladosti in ponosa, ki ga je kot majhna deklica čutila leta 1964, ko je Sidney Poitier kot prvi temnopolti igralec dobil oskarja za glavno vlogo. S svojo nagrado za življenjsko delo pa si je zaželela, da bo prav tako navdihnila kakšno dekle. »Na obzorju je nov dan in ko bo napočil, bo to zato, ker je veliko veličastnih žensk in nekaj fenomenalnih moških trdo delalo, da postanejo voditelji, ki nas bodo popeljali v čase, ko več nikomur ne bo potrebno reči jaz tudi,« je dejala.









Podelitev je z obiskom počastil tudi legendarni igralec Kirk Douglas, ki je pri 101. letu starosti še vedno deležen globokega spoštovanja igralskih kolegov. Na oder ga je ob bučnem stoječem aplavzu pospremila snaha Catherine Zeta Jones.