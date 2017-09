Ženske in pornografija

Razlogi, zakaj je ženskam všeč pornografija, so različni, po neki ameriški raziskavi sodeč pa jih prepriča predvsem kratka in zanesljiva pot do vrhunca. Z le malo truda. Nekatere še navajajo, da si prek pornografskih filmov vsaj ogledujejo približke svojih fantazij, če si teh že ne upajo uresničiti, tretje pa pravijo, da jih pornografija pač preprosto zabava in, da, tudi vzburja, vse bolj pa jih zanimajo prizori z žensko dominantno vlogo, navaja revija Men's Health.









Preberite še: Fantastični seks

Kot je še pokazala raziskava, si ženske najraje ogledujejo vsebine, v katerih nastopajo seks junakinje, ki so po videzu in starosti blizu njim samim. In katere akcije so največkrat po njihovem okusu? Oralni seks je samem vrhu, takoj za njim pa je seks v troje. Ženskam je všeč tudi lezbični seks, nič nimajo proti orgijam, navdušujejo pa se tudi nad prizori z nadpovprečno dolgimi penisi.









Preberite še: Oralni seks za večji užitek

Večina žensk, ki si brez zadržkov ogleduje pornografske filme, to priznava tudi brez sramu, a tega užitka raje ne bi delile s partnerjem. Čeprav raziskave kažejo, da pari, ki si občasno skupaj privoščijo kakšen večer pornografskih vsebin, v postelji pogosteje preizkušajo nove položaje in izzive ter uživajo pestrejše spolno življenje.