Ženska z velikim Ž

Na pravkar minulem filmskem festivalu v Cannesu je bila nesporna zmagovalka rdeče preproge, šopku lepotic z vsega sveta navkljub, igralka Susan Sarandon. V temno zeleni žametni obleki modne hiše Alberta Ferretti in usnjenem dolgem oprijetem krilu je sijala samozavest ženske, ki je že davno dosegla spravo s seboj in svetom.









Njena naravna lepota je očitna, a Susan je veliko več kot to. Susanino lepoto je opazil tudi kozmetični velikan L’Oréal, s katerim je v lanskem letu podpisala pogodbo za ambasadorko znamke. Brez kozmetičnih operacij je pri starosti 70 let videti naravnost fantastično, sam pa šaljivo pravi, da je njena skrivnost v dobrem seksu. V njeni razlagi je več kot ščepec soli, tako mladostni videz ne more biti posledica le dragih kozmetičnih izdelkov in strogih lepotnih režimov, prej polnega življenja, z zdravo mero zmernosti seveda: »Imela sem srečo, da sem uživala v spolnosti in to še vedno počnem. Nikoli se nisem zapletala z veliko različnimi moškimi, prisegam na kakovost pred količino.«







O staranju ni nikoli pretirano razmišljala, sprejela ga je kot del življenja: »Raje se veselim prihodnosti, kot gledam nazaj,« je povedala za britansko izdajo revije Vogue. Obenem verjame v angažiranost in radovednost, pri tem seveda nikoli ne gre pozabiti na čas za užitek. Dosledno se izogiba kajenju, skrbi za dovolj vode in se izogiba ekstremom. Zaveda se, da je veliko odvisno od dobrih genov, zato je hvaležna svoji materi za odličen genski material.







A pristna ženstvena lepota ni edino, kar Susan premore. Rada hodi po robu družbenih težav in opozarja na stvari, ki bi jih marsikdo raje prikril: »Vedno sem čutila, da je prav, da jaz izkoriščam svojo kariero, namesto, da kariera izkorišča mene. Zavedam se, da mediji le slabo pokrivajo pomembne dogodke in dejstva. Če lahko pripomorem k boljši osveščenosti javnosti, zakaj pa ne? Afera s plinovodom Standing Rock, na primer, je izredno slabo pokrita. Tudi Bernie Sanders je bil ljudem neznan, dokler nismo začeli množično govoriti o njem. Veliko je manjših skupin, ki potrebujejo pomoč, tudi zakoni, ki jih sprejemajo, redko pridejo v javnost. Nihče nima odgovorov, lahko pa imamo vsaj informacije.« Dolgoletna nasprotnica smrtne kazni v ZDA je za svojo angažiranost prejela že kar nekaj nagrad za humanitarnost, v zadnjih letih vojne pridno bije tudi na socialnih omrežjih, kot je platforma Twitter, kjer, kadar je to potrebno, ne varčuje z ostrino in kritiko: »Pred leti sem za božič obiskala grški otok Lesbos, kjer se mi je utrnila ideja, da bi ljudem, ki so bili zmanjšani na koncepte, znova povrnili obraze. Socialna omrežja so za to zelo primerna, omogočajo prostor za deljenje informacij in razpravo. O beguncih se ni veliko razpravljalo, dokler ni sveta obkrožila fotografija otroškega trupelca, naplavljenega na grško obalo. Če lahko uporabim svojo majceno luč, da ljudem osvetlim informacije, lahko dejanja izbirajo na podlagi znanja in informacij.«







Seveda se tudi Susan težko izogne kritiki. Ker ji je težko očitati šarm, inteligenco ali integriteto, ljudje pač udarijo tako nizko, kot dosežejo. Ker se Susan svojega telesa ne sramuje, zakaj le, si na rdeči preprogi tu in tam rada privošči elegantni bujni dekolte. Lansko zimo je barko zadrtežev zanihala na podelitvi Screen Actors Guild Awards v Los Angelesu, kjer se je pojavila v belem kostimu, pod katerim je imela le črn nedrček. Čeprav je bila videti naravnost odlično, se je nanjo usul plaz kritik, Susan pač ni stara dvajset let. Težava ni le v zrelem dekolteju, temveč ideologiji, ki seksualnost omejuje le na mlade in lepe, obenem pa ženskam ne dovoljuje, da se o svojem telesu in videzu odločajo na podlagi počutja in ne vrste družbenih norm, polnih dvojnih meril. Ženska je lahko seksualni objekt le v okoliščinah, ki so vnaprej določene, če se o tem odločajo same, je to vredno obsojanja. Igralka kritikom ni ostala dolžna, v vojno na Twitterju se je vpletla cela četa podpornikov, ki so opozarjali na omenjena dvojna merila. Susan se ne preda, svoja oblačila, moške, način življenja in načela si še vedno izbira sama, tako kot zmeraj. In zato ji absolutno čestitamo!