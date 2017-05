Ženska z otrokom ne sme v šov!

Za vzgojo in zaščito podmladka smo seveda najbolj odgovorni starši. Otroci se največ naučijo na podlagi naših dejanj, ne le leporečenja: banana namreč je in bo še vedno banana, četudi jo skrijemo v velikanski šopek cvetja. »Vzgoja otrok niso zgolj besede, vzgoja je življenje. Zgled otrokom postavljamo z lastnim ravnanjem, in če od njih nekaj pričakujemo, se moramo vprašati, ali tudi sami ta pričakovanja izpolnjujemo. Vzgajajo pa ne samo starši, otroke vzgaja tudi družba, ki ji majhne glavice nalagajo odgovornost, da prikaže pozitivne vrednote, spoštovanje in solidarnost,« pravi priznana humanitarka in predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin, ki Mirelinega primera ne pozna, a se strinja, da tudi na ravni družbe zgolj sajenje rožic ne zadostuje, saj je retorika slab nadomestek prave akcije, kot je dejal že Theodore Roosevelt.

Tako prislužen denar je judežev

Zadnje čase je posebno razvpit primer 41-letne Mirele Lapanović, ki brez zavor nastopa že v drugem resničnostnem šovu zapovrstjo, pa čeprav ima mladoletna sinova. »Vsak otrok živi pri svojem očetu, medtem ko ima stalne stike z mamo. Pred nastopanjem v šovih je živela s sinovoma. Kot kaže, očeta med njeno večmesečno odsotnostjo ustrezno poskrbita za otroka, kaj dela ona, je pa drugo vprašanje. Prepričan sem, da mora vsak človek najprej sam odgovarjati za svoja dejanja. Težko rečem, ali ima gospa pravi uvid v to, kaj počne in kako njeno vedenje (to med drugim vključuje seks in popivanje, oboje seveda pred vesoljnim občinstvom, op. a.) vpliva na otroke. Menim, da ne prav dobro oziroma zgledno. Otroci dobijo etiketo, ki jih spremlja vse življenje na tak ali drugačen način. Vemo, kakšni vzdevki se pojavljajo zanjo, kar je za vsakega otroka silno neprijetno, še zlasti ko se zave, da je negativna kritika mame lahko upravičena. Kot kaže, je bistveni motiv v ozadju – kako priti do določenega denarja in še česa, kar seveda najbolje ve gospa sama. Tako prislužen denar pa je, če smem uporabiti primer iz Biblije, zagotovo judežev, kontraproduktiven,« situacijo razloži in komentira Alojz Simončič, direktor Centra za socialno delo Novo Mesto, kamor spada t. i. kraljica resničnostnih šovov. O morebitnem postopku odvzema roditeljskih pravic za zdaj ni govora. Še najbolj jasno sliko verjetno dajejo kar izjave Mirele, ki ob kritikah v zvezi s svojimi podvigi v vsem dostopnih šovih – med drugim jih je mogoče spremljati v živo na spletu – zaverovana vase odvrne, da vsi ljudje delajo enake reči doma za zaprtimi vrati, skriti, ona pa si to upa početi na očeh javnosti.









Resničnostni šovi kvarijo ljudi

»Pa četudi je šla gospa (Lapanovićeva, op. a.) v oddajo služit denar, se je treba vprašati, zakaj. Kakšen odnos ima v resnici do sinov, če ju pusti za več mesecev sama? Kaj je ona doživljala kot otrok?« se sprašuje psiholog dr. Andrej Perko, ki meni, da se bodo rane sinov težko zacelile: »Drugi otroci se bodo norčevali iz njiju. Sram ju bo, ker imata takšno mamo, kar bo slabo vplivalo na njun osebnostni razvoj. Mati je prva ženska v življenju otroka in daje temeljni vzor ženskega lika. Kakšne ženske si bosta izbirala v odraslosti in kaj si bosta o njih mislila? Zaščitni faktor sta lahko urejena očeta, če imata partnerici, ki znata prikazati drugačno sliko ženskega lika. V tem primeru se lahko zgodba odvrti v bolj pozitivno smer.« Ekshibicionizem v šovih, ki jih poganja denar, pa načeloma vedno zahteva svoje žrtve, poudari dr. Perko: »V normalni družbi resničnostnih šovov ne bi smelo biti, ker kvarijo ljudi. Vsi, ki se sploh odločijo za takšno perverzno čustveno in telesno razgaljanje pred celim svetom, imajo težavno strukturo osebnosti. Gre za motnjo, najverjetneje narcisistično. Zanje bi bilo morda bolje, da ne bi imeli otrok. Takšne matere – podobno sicer velja tudi za očete – ne morejo biti zgled, tiste, h katerim se otroci zatečejo, ko jim je hudo. Človek mora slediti nekim vrednotam, da lahko normalno živi in je lahko odgovoren do lastnega življenja ter lastnih otrok. Te lahko najbolje zaščitijo le zreli starši. Gospa bo po zaključku šova verjetno nadaljevala s promiskuitetnim življenjem oziroma se bodo težave, povezane z alkoholom ali s čim drugim, še povečale, saj jo bo vrnitev v običajno okolje brez kamer pahnilo v stisko.«





Ženska z otrokom, mama, pa tudi oče, ne bi smela iti v resničnostni šov, kjer je razgaljena njena oziroma njegova intima!









Postaviti bi morali mejo

Klinična psihologinja in terapevtka dr. Velerija Bužan pove, da resničnostnih šovov ne zmore gledati. Primera Mirele Lapanović ne pozna, a se ji zdi javna kritična razprava o tem zelo dobrodošla. »Na eni strani imamo ljudi, ki si želijo zaslužiti denar in hkrati promovirati sebe, na drugi strani pa komercialne televizije iščejo takšne osebe, ki bi jim prinesle kar najvišjo gledanost, vendar jih ne zanima, kaj se dogaja v človeku in z njim. Kot vemo, mu dajo vedno v podpis tudi pogodbe, ki so zavezujoče (udeleženec mora denimo v primeru predčasne zapustitve šova ponavadi plačati visoko odškodnino, tudi po 20.000 evrov, op. a.),« opozori Bužanova in se še bolj posveti posamezniku: »Zagotovo človeka v času nastopanja poganja veliko adrenalina, snemajo ga, popularen je. Potem ko se oddaja zaključi, pa iz te nenavadne situacije običajno pade v drugo skrajnost, lahko tudi v depresijo ali kakšno drugo večjo psihično težavo. Ženska z otrokom, mama, pa tudi oče, ne bi smela iti v resničnostni šov, kjer je razgaljena njena oziroma njegova intima! Noben normalni moški ne želi imeti svoje žene v takšnem šovu in tudi nobena normalna ženska ne gre vanj. Otroci posledično utrpijo nepopravljivo škodo, doživljajo travme. Mi nismo Amerika, od koder izvirajo tovrstne oddaje, temveč dežela, kjer se vsi poznamo. Za začetek bi se morale s takšnimi otroki pogovoriti vsaj strokovne službe in jim ponuditi terapevtsko pomoč. Ni prav, da le spremljamo, kdo gre v šov, ter dogajanje komentiramo, temveč bi morali odločno postaviti mejo. Še zlasti kar zadeva udeležence, ki imajo svoje družine, partnerje in otroke. Demokracija nam nič ne koristi, če ne zaščiti otrok. Kot družba smo soodgovorni za posledice, ker te šove omogočamo in gledamo ter jih tako podpiramo. Ustvarjalci medijskih vsebin naj ljudem raje ponudijo drugačno, kakovostno zabavo – to je nujno!«