Ženska, ne jezikaj

V Kairu je izredno pomembno osebno dostojanstvo. Še posebej pa mora biti dostojna ženska. Biti dostojen je ena največjih vrednot in eden najbolj cenjenih komplimentov.

Dostojna žena

Po nekem splošnem pravilu, ki ima seveda svoja odstopanja glede na posameznika, družbeni razred, svobodomiselnost družine in podobno, je dostojna ženska verna, socialno izjemno spretna, damska, kar pomeni vedno urejena, po možnosti izobražena in podrejena moški avtoriteti, ki jo sprejema s hvaležnostjo in veseljem. Ko se poroči se tem lastnostim pridružijo še popolnoma predana in ljubeča mati ter žena, ki vedno in v vsakem primeru na prvo mesto postavi družino ter se nikoli (niti med prijatelji) ne pritožuje nad možem, nikakor pa ne jezika.

Hora legalis

Eden izmed takšnih primerov uklanjanja avtoriteti je, da ženska zmeraj upošteva policijsko uro. Če ni v spremstvu očeta, brata ali moža, bi se po splošnem pravilu morala vrniti domov do devete ure zvečer. Po deveti uri zvečer na cestah vidiš le gruče moških, ki se družijo med seboj. Svoje ženske večinoma pustijo doma in se pogosto zberejo v kahwi ali okrog kakšnega avtomobila in debatirajo pozno v noč.

Spremstvo družine

Ženske, ki jih na ulici srečaš po deveti uri zvečer, so vedno v spremstvu moških. Tudi v kavarnah namenjenim višjim slojem in turistom so ob takšnem času v družbi družinskih članov. Ženske, ki hodijo same po cesti ob tako 'pozni' uri so običajno beračice, takšne ‘sumljivega porekla’, alternativke ali pa tujke.

Nikar v prijateljev avto

Podobna pravila, ki veljajo doma, kjer je za žensko nedopustno povabiti v stanovanje moškega, s katerim ni v sorodstvu ali svaštvu, najdemo tudi na določenih javnih mestih. Tako je recimo neprimerno, da se poročena ženska, pelje v avtu z moškim, ki ni del njene družine. Če to stori, se namreč lahko nemudoma razširijo govorice, da vara svojega moža. Prav tako bo predmet govoric, če sprejme povabilo moškega, ki ni del njene družine, na kosilo ali kavo.





