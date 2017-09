Žena se začne boriti

S tem uvodom želim poudariti, da ni nič »vklesano v kamen«, da je vsak od nas individualno bitje, ki rešuje notranje stiske po svoje. Strategije reševanja nesporazumov in prevar med pari so podobne, a vendar ima vsaka svoj odtenek. Tega se pospešeno učim tudi sama, ko moderiram forum Ločitev, nezvestoba in varanje, na katerem sodelujoči opisujejo svoje primere prevar, kako jih rešujejo ali pač vse skupaj porušijo. Res smo si različni in ena rešitev ne velja za vse. Zanimivo je, ko nekateri trdijo na vso moč, da je treba zapustiti tistega, ki je prevaral, saj da bo to vedno počel, drugi hočejo priti zadevi do dna in se potem odločiti, ali še poskušajo obnoviti zvezo ali jo pač razdreti, tretji izberejo strokovno nevtralno pomoč, spet četrti v močni bolečini izdaje popolnoma nemočni čakajo, da se bo kaj spremenilo samo od sebe. Res smo si različni.

Hudi očitki

Par je poročen petindvajset let. Imata odrasla, že izobražena otroka. Družini gre finančno dobro, vsega imajo v izobilju. Mož dela v poslu, ki zahteva nenehna potovanja, tako da je veliko zdoma, gospa ima tudi uspešen posel in je prav tako poslovno angažirana noč in dan. Mož ji zelo pogosto očita, da nima posluha za njegove potrebe, da je spala vse noči z otrokoma, ko sta bila še mlajša, zelo pogosto jo je »bolela glava« in še kup podobnih izgovorov, ko se je bilo treba stisniti pod rjuhami, česar si je on pogosto in trmasto želel, a je ni hotel siliti. Sčasoma je obupal, ni je več prosjačil, kdaj bi bila voljna biti intimna, čeprav njemu spolnost pomeni potrditev moškosti in je zanj kot kisik. Je pač tipičen alfa samec, ki enači seks s tem, da ga njegova samica/ženska ljubi, spoštuje in sprejema.









On na seksualnih izletih

Sčasoma si je poiskal bežno spolno tolažbo v tujih posteljah, po poslovnih kosilih in večerjah zavil s katero od žensk še v hotel. Ni se več obremenjeval s trmasto ženo, ki je ves čas pri sebi vedela, da ima mož ljubice za potešitev, a se ni pretirano obremenjevala. Ona je imela doma mir, živela sta drug mimo drugega, čeprav sta se imela rada, a odnos je bil bolj kot ne prazen in rutiniran. Ženi je bilo pomembno, da od vsake ljubice pride domov. A kot se navadno zalomi pri seksualnih izletih, se je gospod v eno od gospodičen zaljubil. Bila je mnogo mlajša, dajala mu je potrditev, da še zmore, da je še vedno moški, ki je vreden časa in energije lepotice, in »odpeljalo« ga je v čustveno izdajo. No, tu pa je pri naši gospe zazvonil alarm! Znorela je, ko je skrivaj pokukala na njegov telefon in odkrila romantična in nežna sporočila, ki sta si jih izmenjevala. Intuicija ji dobro dela in vsa leta prej je sploh ni zanimalo, s katero je bil, tisti dan pa se ji je utrgalo, ker je spoznala, da jo lahko zamenja. Mož je sprva zanikal svojo slepo zaljubljenost, a je končno priznal, da se mu je po mnogo letih začelo dogajati nekaj svežega, norega in da se res počuti polnega energije in moči.

Kaj je naredila žena?

Ni več delala ljubosumnih scen, saj je to inteligentna gospa. Pa se je zbrala in naredila načrt, kako ga bo pridobila nazaj, ker se je odločila, da se bo za svojega moškega borila, ker je ob njegovi čustveni prevari in posledično šoku ugotovila tudi sama, da ga še vedno noro ljubi, a je to v sebi zanemarila. Nakupila si je seksi spodnje perilo, nekaj novih čeveljcev s petkami je našlo dom v njeni omari, oblekice z visokimi razporki so se znašle na njenem vitkem životu, pričesko si je osvežila in nanesla nekaj ličil na obraz ter krenila v ofenzivo. Ni več stokala in tarnala, ampak je šla osvajat srce svojega moža! Rezultat vas zanima, kajne?









Mož je bil sprva nezaupljiv, a obenem navdušen. Ni mogel verjeti, da se je njegova žena v nekaj dnevih preobrazila v krasno lepotico, v katero se je pred mnogimi leti močno zaljubil. Pogosto ji je očital, da ji ne verjame, da je zmožna iti naprej v novi »obliki«, ker jo je pogosto in dolga leta prosil, da bi bila takšna, seksi in lepa, kot je bila nekoč, pa ga je gladko ignorirala. Ni se ji mogel prepustiti, ker se je bal, da je to zgolj navidezna preobrazba, in je bil jezen ter užaljen, kje za vraga je bila prej v boju zanj. Vztrajala je v tem, da ga res ljubi in da se bo borila zanj, in po nekaj mesecih njunega prilagajanja na nove okoliščine je sčasoma izzvenela njegova zaslepljenost v drugo žensko in njegovo srce se je v celoti usmerilo v ženo; končno jo je tudi začel spet spoštovati. Prej je bil njun partnerski odnos prazen in samoumeven. Spet sta noro zaljubljena, romantično se držita za roke in se pogosto družita pod rjuhami, v čemer je začela žena uživati kot še nikoli poprej, čeprav počasi že drsi v menopavzo. Njuni posli lahko kdaj tudi počakajo.

Se znate tudi vi opogumiti?

S to resnično zgodbo želim opogumiti partnerje, da ni vedno vse končano, ko se odnos sprazni. Včasih se je treba opogumiti, si postaviti prioritete in se v zavetju lastnega srca pogovoriti, ali še ljubite svojega partnerja in ali je vreden truda. Kot pogosto trdim, se je za ljubeč in kakovosten partnerski odnos treba res odločiti in potem kar trdo delati, se zavedati svojega in partnerjevega vlaganja, iskanja skupnih rešitev, kompromisov in oblikovanja skupne vizije. Samo od sebe ni bilo še nikoli nič uspešno. Zazrite se kdaj v zrcalo in se povprašajte, kaj si želite od življenja. In kaj ste za to pripravljeni storiti.





* Avtorica prispevka je univerzitetna dipl. socialna pedagoginja in dipl. socialna delavka Melita Kuhar, www.svetovalnica.si, 031 666 168. Če bi se radi naročili na individualno svetovanje ali jo povprašali za nasvet, pišite na: info@svetovalnica.si.