Zelo zdrava, a redilna

Nekatera živila so označena za super, kar si mnogi razlagamo kot zeleno luč za uživanje v neomejenih količinah, a takšna nespametnost nam lahko nabere kar nekaj neželenih kalorij in posledično kilogramov. Preberite si, katera živila so sicer izjemno priporočljiva za naše zdravje in počutje, a jih je treba uživati v zmernih količinah!

Suho sadje in oreški. Sploh mešanica obojega je izjemno radodarna za naše telo, saj nas založi z obilico energije za naporen dan. Samo nekaj pesti sladkih dobrot na dan, ki jih največkrat zaužijemo kar tako, mimogrede, nanese kar 500 kalorij!









Losos. Odličen vir beljakovin in kakovostnih maščob, obenem pa izjemno izdaten obrok. Samo 90 gramov lososa ima kar 208 kalorij! Ne sliši se veliko, a le redko ga pojemo tako malo, da ne govorimo o prilogah in omakah, ki se običajno pridružijo.

Zeleni smutiji. Le kdo si ne privošči smutija vsako jutro, zmiskano sadje in zelenjava z zdravimi dodatki so namreč za mnoge postali stalnica pri zajtrku. Pri smutijih je najbolje, da lahko v posodo denemo kar želimo, združujemo lahko nezdružljivo in uživamo v čudovitem okusu – a dejstvo je, da večino grenkih in bolj zdravih izbir, kot so kumare, špinača, blitva in ohrovt, sladkamo z bananami, kokosovim ali riževim napitkom ali jogurtom ali drugimi podobnimi dobrotami.









Čia. Super živilo, ki ga lahko dodajamo k vsem jedem, sladkim, mastnim ali slanim. A prav to je čijina največja težava. Pest v jogurt, pest v golaž – toda samo 20 gramov čudežnim semen vsebuje 100 kalorij!

Temna čokolada. Če vsebuje vsaj 70 odstotkov kakava, je bogata z antioksidanti, a treba jo je uživati previdno. Ne glede na zdravi kakav, vsaka vrsta čokolade je polna sladkorja – s 100 grami temne čokolade zaužijemo okoli 500 kalorij.









Avokado. Le kateri privrženec zdravega ne obožuje tega sadeža, polnega zdravih maščob. Mehiška kuhinja ga pozna že zelo dobro, zadnje desetletje pa je nepogrešljiv tudi pri nas, predvsem v solatah ali smutijih. Ne pozabite, avokado je izjemno redilen, vsak manjši sadež lahko vsebuje več kot 300 kalorij!

Sadni jogurti. Resda veljajo za nizkokalorične, a če jih boste uživali čezmerno, se boste zaradi njih zredili, ne pa shujšali. Vsebujejo namreč številna umetna sladila, zaradi katerih boste kilograme pridobivali, ne pa izgubljali. Če vas mika sladko, si privoščite navaden jogurt s sadjem, ki ste ga narezali in dodali sami!