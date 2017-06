Želim si zavese v mansardi

Nagubani rolo je senčilo, ki po svoji naravi prinaša vse tisto, kar je značilno za zavese: izdelan je iz tkanine, nosi lahko različne vzorce v različnih barvah, mogoče ga je odstraniti in preprosto očistiti, lahko pa tudi zamenjamo tkanino. S tem v prostor vnesemo svežino in spremenimo vzdušje v ambientu.



Nagubani rolo ali običajni rolo?

Kakšna je torej razlika med nagubanim in običajnim rolojem? Običajni rolo je nameščen v kaseti nad oknom, navit je v zvitek (rolo). Zgubani rolo pa je nameščen na oknu tako, da ga z odstiranjem zložimo v več gub, ki prosto padajo z nosilcev.

Kaj pa spalnice? Zanje izberemo rolo po imenu siesta senčilo, s katerim si zagotovimo popolno temo. Zanjo je zaslužen refleksni premaz na zunanji strani, ki učinkovito odbija sončne žarke, pa tudi odvečno toploto. Tudi senčilo siesta za do 19 % izboljša toplotno izolativnost pozimi, poleti pa zmanjšuje vročino v prostorih.

Odlična izbira tudi za otroške sobe.









Vedno modni plisé

Priljubljeno notranje senčilo, ki ga najpogosteje najdemo na strešnih oknih, je vedno modni plisé. Med uporabniki je še posebno priljubljen zato, ker se nagubana tkanina lahko pomika z obeh strani: z zgornjega dela okna jo lahko pomaknemo navzdol in s spodnjega dela navzgor. Tako lahko natančno določimo, kateri del okna želimo senčiti.





Kaj pa žaluzije?

Aluminijaste lamele, ki sestavljajo žaluzije, so v primeru strešnih oken nameščene na vodilih, da se ne upogibajo. Zložijo se v kaseto na vrhu okna in so brez vrvic, ki bi nadležno opletale po prostoru.

Žaluzije so priljubljena rešitev tudi zato, ker z izbiro naklona uravnavamo dovajanje svetlobe v prostor.









Na roke, elektriko ali sonce?

Ljudje se v mansardna stanovanja zaljubljamo tudi zato, ker nam visoko odprta poševna streha omogoča posebno vzdušje volumna in prostornosti ambienta.

Prav vsa senčila, ki smo jih omenili, je poleg ročnega upravljanja mogoče uravnavati tudi daljinsko: prva možnost je na elektriko, druga pa (tam, kjer električna napeljava ni mogoča) upravljanje s pomočjo solarne energije in solarnih celic, nameščenih na okno.

Elegantno, ni kaj!