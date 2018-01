Zbogom, običajni suknjič!

Kaj vas je navdihnilo pri ustvarjanju letošnje maturantske kolekcije?

Ko oblikujem kolekcijo izhajam iz tkanin in vzorcev, ki jih imam na razpolago za obleke, srajce in dodatke. Letos so bile to stoodstotno viskozne tkanine v videzu usnja, tvid v modri in sivi barvi, gladek črni žamet in pa ekološke tkanine, ki so narejene iz v celoti recikliranih materialov, ter zanimivi vzorci srajc. Kombinacija teh smernic v letošnji kolekciji piše moderni retro slog, ki je minimalističen, a ga odlikujejo nepričakovani dodatki, kot so verige, naramnice, zadrge v fazonih in na žepih…









Nam lahko poveste, kdo je sodobni maturant? Kakšne so njegove modne želje?

Sodobni maturant je tisti, ki ne mara običajnega suknjiča, kot ga nosi njegov oče. Je drugačen, samosvoj, unikaten, drzen… Njega imam v mislih ko kreiram.









Kakšen pa je vaš odgovor na vprašanja dvomljivcev, zakaj se je tu in tam sploh primerno 'lepše' obleči?

Kadar gre za pomemben dogodek ali prelomnico v življenju, ki izstopa iz vsakdana, je prav, da se to odraža tudi na naših oblačilih. Skrb, ki jo namenimo urejeni opravi se namreč pozna tudi na našem počutju. Izbira obleke naj bo tako raje v skladu z osebnostjo posameznika, kot pa slepo sledenje modnim trendom.