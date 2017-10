Vprašajte strokovnjaka

Zategnjena zaradi računalnika?

Stara sem 38 let in pogosto imam glavobole, boleč vrat, občutek zategnjenosti v ramenih, bolečino na otip, »napete« lopatice, tipične težave osebe, ki veliko sedi za računalnikom. Na pobudo maserja sem opravila rentgenske preiskave in pokazale so obrabo zgornjega dela hrbtenice. Da imam težave pri stičišču vratne in hrbtne hrbtenice, je jasno že na pogled, saj je ta predel rahlo izbočen. Sicer pravijo, da so poškodbe »normalne« in pričakovane, a se bojim poslabšanja. Svetovali so mi tudi magnetno resonanco, a preprosto ne vem, na koga naj se obrnem, kajti čakalne dobe so grozljive, samoplačniške storitve pa meni nedosegljive. Kaj lahko naredim sama, se lahko stanje izboljša in kaj se lahko zgodi, če ne naredim nič? Včasih čutim tudi močne bolečine v predelu križa, v zadnjici in pod pogačico – predvsem pri hoji navzdol. Je to povezano?





Sanja iz Domžal