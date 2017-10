Zaradi Trumpa na milijone Američank ob kontracepcijo

Odločitev ministrstva za zdravstvo sedaj omogoča vsem delodajalcem in ne le verskim organizacijam, da ženskam odvzamejo pravico do kontracepcije v zdravstvenih policah. Zdravstvena reforma Baracka Obame je ukinila diskriminacijo žensk, ki so morale prej za kontracepcijo plačati iz lastnega žepa. Za verske organizacije je bila uvedena izjema. Sedaj se ta izjema širi na vsakega delodajalca, ki bo želel prihraniti denar in se bo skliceval na verska prepričanja oziroma »moralne zadržke«. Uredba velja od petka, uvodoma naj bi zajela 120.000 Američank, kasneje pa lahko tudi milijone. Ameriško ministrstvo za zdravstvo se sicer ne strinja s tem, da bi lahko brez kontracepcije ostali milijoni žensk, ki si same tega stroška ne bi mogle privoščiti, saj pravijo, da se bo za ukrep črtanja kritja kontracepcije odločil le majhen odstotek delodajalcev. A analitiki in zdravstvene organizacije trdijo, da se bodo mnogi delodajalci, ki ne želijo plačevati za kontracepcijo, temu zdaj z lahkoto izognili.









Trump je sicer že pred izvolitvijo obljubljal, da bo to pravilo Obamove zdravstvene reforme spremenil, zdaj pa se je to tudi zgodilo. Konservativne organizacije v ZDA so navdušene in hvalijo predsednika, skupine za pravice žensk pa že vlagajo tožbe zaradi diskriminacije, podobne korake pa napovedujejo tudi demokratski pravosodni ministri zveznih držav. Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je sporočila, da gre za zavržena dejanja vlade. »Zaničevanje žensk s strani te vlade je padlo na novo dno,« je sporočila. Ogorčeno je tudi združenje ameriških ginekologov, ki sporoča, da se bo s tem izničil napredek glede znižanja stopnje neželenih nosečnosti v ZDA. »Ministrstvo za zdravstvo sedanje vlade se osredotoča na poslabšanje ženskega zdravja namesto na izboljšanje in zaščito zdravja in dobrobiti vseh Američanov,« so sporočili iz združenja.