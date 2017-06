Ko kuhanje na prostem postane užitek

Brata Pešec mnogi poznajo po blagovni znamki Kralj žara. Od spletne trgovine, kjer ponujajo vrhunsko žar opremo in prvovrstno meso z najboljšim poreklom z vseh koncev sveta, do Akademij peke in restavracije na Trubarjevi cesti v Ljubljani. K drugačnemu sprejemanju in uživanju mesa sta spodbudila že marsikaterega Slovenca. In ker nosita žar peko v svojih srcih, eksperimentiranje pa se jim pretaka v krvi, radovedno raziskujeta kulinarične trende, in jih polagata na ogenj.









»Letos se trendi pri peki na žaru usmerjajo predvsem nazaj k naravi, kar vzpodbudno kaže na to, da se ljudje zmeraj bolj zavedajo zdravega načina življenja in pomena kakovostne hrane. Več časa posvečajo tudi gibanju na prostem, zato bodo pikniki v naravi letos domena večine mladih nadebudnih mojstrov žara. Tega se zavedajo tudi proizvajalci žarov, saj opažava, da na tržišče prihajajo novi žari, ki so namenjeni prenašanju in peki v naravi,« sta povedala za uvod, nato pa brez obotavljanja prižgala ogenj. Za otvoritev letošnje sezone kuhanja na prostem sta predstavila pet trendov, ki jih lahko osvoji prav vsak, začetnik ali mojster. Vsem pa je skupna narava, naj bo to kotiček, kjer pečemo, ali sestavine, ki jih napičimo na raženj.









1. Na žaru lahko pripravite 90 odstotkov vseh jedi

Tudi zajtrk! Jajca na oko, klobasice, popečena slanina, paradižniki (ali katerakoli druga zelenjava) in kruhki, tudi palačinke. Še kavo si lahko skuhate na žaru. Ključ je v izbiri pripomočkov in ne velikosti žara. Na rešetke žara postavite keramično ali litoželezno ploščo, ponev ali džezvo. Edini pogoj je, da so posode in podlage iz ognjevarnih materialov. Preverite ročaj, plastika se ne bo dobro obnesla.









2. Peka à la jamski človek

Kot v pradavnini, se način peke, ki se ga danes lotevajo radovedni sladokusci, vrača nazaj k svojemu ognjenemu bistvu. Brez rešetk, brez posode, meso neustrašno položite kar na žerjavico. Ta metoda je odlična za vse ljubitelje nekoliko bolj prvinskih okusov, v mislih imamo seveda rare in medium rare stopnjo zapečenosti. Lep kos mesa bo tako pečen dobil čudovito hrustljavo skorjico, notranjos pa bo ostala mehka in sočna. Tudi zelenjava in sadje sodita v to enačbo. Na žerjavico lahko stresete jajčevce v kosu, neolupljeno čebulo, koruzo v lastni lupini, cel ananas in še in še. Ovir resnično ni, pomislite le na varnost. Žerjavice ne ustvarjajte kje v naravi, ampak v žaru na oglje.









3. Aroma dima

Všeč je marsikomu, a niso povsem prepričani, kako to početi. Dimljenje je pravzaprav prastara metoda konzerviranja hrane, danes pa bolj sofisticiran proces peke na žaru. Dim ima poleg arome, ki jo podari jedi, tudi to prednost, da zmehča meso. Dušikov monoksid, ki se sprošča pri procesu namreč stopi trde vezi v mesu in tako pripravljeni kosi se kar raznežijo ob dotiku. Izpopolnjen način dimljenja prihaja iz Združenih držav Amerike, ne dimi pa se samo mesa. V smoker, tako v žargonu pravimo žarom, v katerih se dimi, lahko položite tudi zelenjavo in sire. Pri dimljenju je nadvse pomembno, kakšen les uporabljate. Naj bo suh, iglavci recimo proizvajajo preveč smole. Vsako drevo vam bo dalo drugačno aromo, brata Pešec eksperimentirata tudi tako, da meso dimita z ostanki hrastovega soda, v katerem je zorel viski. Prava aromatična bomba!









4. Naj se vrti

Če je nekaj pečeno na žaru, to še ne pomeni, da je tudi na ražnju. Takrat imamo v mislih namreč nabodalo, na katerega se napiči meso, ali druga živila in se jih počasi obrača nad ognjem, da se z vseh strani enakomerno zapečejo. Tradicija na področju držav bivše Jugoslavije ni nobena novost. Le malo južneje zaidemo in že se nad žerjavico vrtijo odojki in jagnjeta. Sodobna nadgradnja tega kulinaričnega izročila je peko človeku olajšala. Ne bo vam potrebno ročno navijati nabodala, ampak bodo to namesto vas počeli elektronski vrtljivi ražnji. Področje spet ni rezervirano le za mesojedce. Na raženj lahko napičite tudi večje ribe, kompaktno zelenjavo (na primer cvetačo) in sadje (zeleni ananas bo nad ognjeno vročino nemudoma sladko dozorel).









5. Kakovostne sestavine

Tega vodila se v večji meri že dobro zavedamo, a nikjer ni kakovost izbranih sestavin tako pomembna, kot na žaru. Meso, ki ostane na sredini surovo, ne bo nikdar tako dobrega okusa, če je prišlo od stare izmozgane živali. Pešca se pošalita, da na dobro žensko lahko daš tudi slabo opravo, pa bo še vedno odlična. Tako je tudi s hrano. Z dobro osnovo ne boste udarili mimo. Takrat lahko prepustite, da okusi sami spregovorijo, namesto, da se trudite popraviti že prizadeto škodo. Bodite zahteven potrošnik, iščite meso iz drugih celin, kjer slovijo po dobri vzreji, ali pri lokalnem kmetu, ki mu zaupate. Tudi zelenjava in sadje naj bosta domača. Lokalno je zdravo za človeka in okolje. Ne pozabite, kar vnašamo v telo, šteje!