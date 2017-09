Zame je vsaka ženska posebna

Kaj vas je navdihnilo pri oblikovanju za linijo Esmara?

Preden sem začela ustvarjati, sem imela v mislih osnovno žensko silhueto, ki ji ta wow učinek dajo materiali, ki sem jih izbrala. Na sebi imam povsem običajno krojen suknjič, a mu dodano vrednost da svetlikajoč se material. Oblečena sem v črne kavbojke in belo srajco. Nič neobičajnega. A ravno suknjič, ki ga nosim, da piko na i celotni opravi. Vsa oblačila, ki jih imam na sebi, vključno s čevlji, so dosegljiva za manj kot 65 evrov. Naredila sem kose, ki so udobni, a hkrati posebni. Enako velja za leopardjo linijo, v kateri najdete vse, od jaken do rut. In za tiste, ki jih živalski vzorci ne mikajo, sem naredila še črne kombinacije.

Kariero sem začela v New Yorku, za katerega vemo, da je »urbana džungla«. In v džungli so živali, zato sem se odločila za leopardji vzorec, ki nikoli ne gre iz mode. Vedno je kul. Ne boste doživeli, da bi vas kdo, ko boste imeli na sebi kakšen kos z leopardjim vzorcem, očitajoče pogledal in rekel: »Leopard? Resno? To je že passé.« (Smeh.) Modo sem želela približati vsem ženskam različnih starosti. Če si mladenka ali bolj v letih, z mojimi oblačili boš vedno delovala šik, izbrano, igrivo. Moja mama ima že več kot sedemdeset let in vidim jo v marsikaterem svojem kosu. Mislim, da bi bili na njej videti odlično. Seveda sem razmišljala tudi o tem, da obstajajo ženske različnih velikosti in oblik, zato so moja oblačila na voljo vsem, ki imajo konfekcijsko številko od 36 do 44.

Ko sem se odločila za sodelovanje z Lidlom, je bilo slišati, da bom, glede na to, da sem model, gotovo oblikovala samo za ženske s postavo manekenk. Ne. S svojo kolekcijo sem želela sporočiti, da omejevanje na manekenske postave ni sprejemljivo. Veliko prepoznavnih blagovnih znamk modne industrije se zaveda, da bi morala biti moda na voljo vsem, ne samo ekskluzivnemu trgu. Vsaka ženska si zasluži lepa in kakovostna oblačila. Ni treba, da so ta nerazumno draga. Na žalost pa nima vsak možnosti sodelovati z Lidlom, ki je omogočil, da so oblačila prišla v deset tisoč trgovin v tridesetih državah. Lahko si privoščimo narediti suknjič za 25 evrov, ker je na voljo dovolj trgovin, da se splača kupiti veliko materiala, kar omogoči nizko ceno končnega izdelka.







Ustvarila sem 85 kosov in prepričana sem, da bo vsaka našla kaj zase. Tudi tiste, ki jim leopardji vzorec ni blizu, si bodo lahko izbrale kaj, kar jim bo všeč. Vse je na voljo: luštne jopice s kapuco, obleke, modre, črne ... Izbira je velika za najrazličnejše ženske in najrazličnejše priložnosti. Za šolo, v službo, na zmenek, v supermarket.

Sodelovanje z Lidlom pa ni samo enkratno. Naslednja linija, ki jo bom predstavila, bo prišla na prodajne police 9. decembra in bo obarvana praznično. Motiv te kolekcije je urbana džungla in osnovni kosi – vsi potrebujemo kakovostno usnjeno jakno, dobre kavbojke, oblekico, superge, jopico. Ko pa bodo pred vrati prazniki, se bom osredotočila nanje. V decembru smo prežeti s prazničnim vzdušjem in nenehno tekamo naokoli na obiske, dogodke, srečanja ... Morda se približuje službena zabava, večerja z možem, praznovanje ob božičnem drevesu ... Vse to sem imela v mislih, ko sem oblikovala decembrsko kolekcijo.



Kateri material ste uporabljali in kako pomembna je za vas kakovost?

Izjemno pomembna. Če daš nase oblačila, a te potem vse srbi in praska, jih gotovo ni prijetno nositi. Zato so kavbojke, ki sem jih oblikovala, res mehke, tak občutek ti dajo tudi, ko jih nosiš. Velikokrat te v ozkih kavbojkah zateguje, ko sedeš ali se skloniš, te pa se lepo raztezajo, a hkrati ohranijo obliko. Zato je, ko oblikuješ oblačila, nadvse pomembno, da za vsak kos izbereš primerno blago.









Ko smo videli revijo, so bila med modeli tudi dekleta, ki niso imela klasične manekenske postave. Super! Veliko modnih oblikovalcev se pri ustvarjanju sklicuje na »navadne ženske«. Vi niste povsem običajno dekle. Kako ste se vživeli v nas, v življenje povsem običajnega dekleta?

Zame je vsaka ženska posebna, industrija je tista, ki določa, kakšen naj bi bil model. Industrija izbira obraz, telo, kaj naj bi prodajalo. Vesela sem, da se smernice spreminjajo. Oddaja Modni oblikovalci Heidi Klum, pri kateri sodelujem, je letos predstavila tudi močnejše modele in odziv je bil izjemno dober. Kajti to je resnični svet! Velikokrat oblikovalcem rečem: če želite oblikovati oblačila za resnični svet tam zunaj, morate imeti v mislih ženske vseh oblik in velikosti, sicer vse skupaj nima smisla. Koliko odstotkov žensk ima v resnici postavo, ki jo prikazujejo naslovnice revij? Malo. Ponosna sem, da lahko moji kosi zadovoljijo vse. Prav za vsako se najde kaj, kar bo polepšalo njeno omaro. No, tako vsaj upam. (Smeh.)





Kako se je začela avantura z Lidlom?

Poklicali so me in mi rekli, da si me želijo kot modno oblikovalko. (Smeh.) Hmn, sem si mislila, mar niste vi supermarket? Potem mi je kliknilo: kakšna odlična ideja! Imam štiri otroke in v supermarketih preživim veliko časa, nimam izbire. In potem se sprehajaš med policami s hrano in vidiš super jakno za 25 evrov. Noro, vzela jo bom! Kavbojke za 15 evrov? Desetkrat cenejše kot katere koli druge t. i. prestižnih znamk. Veliko ženskam bom naredila uslugo in jim olajšala delo, da jim ne bo treba hoditi še v trgovine z oblačili.









Za vami je dolga kariera v modi. Imate kakšne ase v rokavu, kar se tiče sestavljanja različnih kombinacij oblačil?

Skušam biti ne samo oblikovalka, ampak tudi stilistka. Želim vam ponuditi ne le različne kose oblačil, ampak tudi končne celotne videze, kombinacije. Ideje, kako lahko menjaš različne kose in kako gredo drug k drugemu. Na živce mi gre, ko grem v trgovino in si kupim oblačilo, potem pa ne vem, kam bi z njim, kaj lahko oblečem zraven. Zato sem naredila majice s tankimi naramnicami, ki jih lahko nosiš pod jaknami, jopicami; ženskam želim ponuditi celotno zunanjo podobo. Bistvo ni le v posameznih kosih, kot so jakna ali škornji, temveč tudi v celotnem videzu, s čimer želim pomagati ženski, da ne bo zapravljala časa za premišljevanje o tem, kam kaj sodi, kaj naj nosi s temi hlačami, s tisto srajco.



Od kod dobivate navdih?

Na potovanjih, v revijah, v lastni omari, na bolšjem trgu, ljudeh na ulici, ob premišljevanju, česa si želim sama, da bo moje življenje bolj enostavno. Ne zgledujem se samo po visoki modi, temveč imam v mislih, kako je bil neki kos oblačila videti na določenem človeku, ali mi je bil všeč tisti vzorec, kako so bila rezana ramena pri onem suknjiču, ali se določeni vzorci prelivajo z drugimi. A nisem želela pretiravati. Že tako in tako je včasih težko razumeti, da je mogoče leopardji vzorec nositi s črtami, rožami. Ljudi, ki niso v modni industriji, nočem obremeniti s trendi, ki so jim tuji. Zato pravim, da sem si poleg oblikovalke želela biti tudi stilistka; le tako lahko uporabnicam res poenostavim izbiro, nakup, ne nazadnje.









Kolekcija, ki ste jo ustvarili za Lidl, igra na noto wow-učinka. Kaj je bilo zadnje, kar ga je vzbudilo v vas?

Navdušena sem bila nad predstavitvijo svoje linije, nad tem, kolikšne pozornosti je bila deležna. Veliko ljudi je namreč vihalo nos nad dejstvom, da se bodo moja oblačila pojavljala v supermarketih. Moda Heidi Klum in supermarketi? Kakovost in supermarketi? Čez čas, ko se je zamisel počasi ustalila, so si dovolili videti, kaj ponujam. Šele potem so razumeli, da so kosi vse prej kot slabi. Dojeli so, da ugodna cena ne pomeni, da so manj kakovostni. Kajti ravno to, da ima Lidl po vsem svetu toliko trgovin, nam je omogočilo, da so zdaj kakovostna oblačila na voljo po dosegljivih cenah.

Učinek wow sem doživela, ko sem v njih videla svoje modele, kako so se ljudem zasvetile oči, ko so zagledali moja oblačila, vse to ... Toliko časa smo morali držati skrivnost zase in ko sem videla, kako je vse skupaj izpadlo, sem bila res navdušena, res sem se počutila – wow.





Seveda sem imela veliko vzponov in padcev. A predvsem zadnji so bistveni, da lahko začneš ceniti vse lepo v življenju.





Ste ženska, ki živi v različnih vlogah. Ste mama, oblikovalka, model, poslovna ženska ... Kako zmorete vse to?

Včasih se res vprašam, ali se to žongliranje dogaja vsem ali samo meni. (Smeh.) Se tudi vaše življenje vrti tako hitro, kot se moje? Bo res že kmalu božič?! Pa saj sem ravno »včeraj« kupovala darila za svoje otroke. (Smeh.) Sem človek, ki se začne dolgočasiti, če naj bi počel samo eno reč. Že zelo dolgo žongliram med različnimi obveznostmi, sem ustvarjalna ženska. Doma imam veliko pisalno mizo in vedno sodelujem pri več projektih hkrati. Nisem take vrste človek, ki naredi eno reč, jo da na stran in začne novo. Kje pa! Včasih kaj delam, a se ustvarjalni proces ustavi, zato dam projekt na stran, se lotim česa drugega in se nato vrnem k prvemu. Velikokrat je tako, da se mi mora nekaj zgoditi, preden lahko dokončam, kar sem začela. Tako pač delujem.









Kateri je vaš najljubši kos?

Gotovo usnjena jakna. Nima konkurence. Kroj je izvrsten. Res me zanima, ali je kje zunaj kakšna blagovna znamka, ki za to ceno ponuja tako kakovosten usnjen izdelek! In ta bleščeča jakna, ki jo nosim ... Vsepovsod gre. Lahko jo nosite s kavbojkami, minikrilom, supergami, škornji. Z mojo kolekcijo se lahko vsak obleče povsem po svoje, doda reči iz svoje omare. Prav tako mi je zelo všeč pajac z leopardjim vzorcem, ki sem ga pred tedni nosila na Amerika ima talent in požela veliko navdušenja. Hej, kje si to dobila, so me spraševali. Sama sem si skreirala. (Smeh.) Še več, poceni je! Sem človek, ki ga ne zanima zlitje z okoljem za vsako ceno. Iz vsake situacije, v kateri se znajdem, skušam potegniti največ, kar se da. Zabavajte se, uživajte življenje, uživajte v modi. Moda bi morala biti ravno to, zabavna, in dosegljiva. Mislim, da mi je s svojo kolekcijo to uspelo.



Če si sebe predstavljate kot mlado dekle na začetku kariere, bi si dali kakšen nasvet?

Naredi točno tako, kot si! (Smeh.) Seveda sem imela veliko vzponov in padcev. A predvsem zadnji so bistveni, da lahko začneš ceniti vse lepo v življenju.