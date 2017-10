Zakaj ženske bolj zebe?

Morda ste mislili, da se moški in ženske največkrat prepiramo o tem, kdo bo odnesel smeti, a kot kaže, je kamen spotike največkrat temperatura v stanovanju. Tezo, da ženske bolj zebe kot moške, pa podpira tudi kar nekaj raziskav. Leta 2015 so na primer nizozemski znanstveniki dokazali, da je ženskam prijetno pri temperaturi, ki je za 2,5 stopinje višja od tiste, pri kateri je prijetno moškim. Ženske se tako najbolje počutijo, ko je v stanovanju 24 ali 25 stopinj.









Moški in ženske imamo sicer približno enako telesno temperaturo okoli 37 stopinj, a naše dojemanje toplote in mraza je bolj odvisno od temperature kože, ki je pri ženskah nižja. Povprečna temperatura ženskih rok, ki so izpostavljene mrazu, naj bi bila tri stopnje nižja od temperature pri moških v tej situaciji. Razlog za to naj bi bil ženski hormon estrogen, zaradi katerega je kri gostejša in teže potuje do kapilar v okončinah. Ženske naj bi zaradi tega še bolj zeblo v času ovulacije, ko je v telesu več estrogena. Razloge, zakaj ženske in moški drugače občutimo mraz, pa treba iskati tudi pri razlikah v metabolizmu. Večja mišična masa pomeni hitrejši metabolizem, to pa pomeni tudi, da človek pokuri več kalorij in da je pretok krvi hitrejši, zaradi česar so okončine prej in bolj tople.









A na srečo nekatere raziskave tudi kažejo, da je percepcija mraza lahko subjektivna oziroma da nam je lahko bolj ali manj mrzlo glede na to, kako mrzlo je tistim okoli nas. Parom, ki skupaj živijo, se torej lahko sčasoma občutek mraza uskladi.